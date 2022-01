Vučević: Referendum je korak dalje u razvoju naše zemlje, doneće nam samostalno tužilaštvo i nezavisno pravosuđe

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević pozvao građane da izađu na referendum 16. Januara.

Dragi sugrađani, izađite na referendum 16. januara jer on je važan za budućnost svih nas. On je korak dalje u razvoju naše zemlje, doneće nam samostalno tužilaštvo i nezavisno pravosuđe. To nije politička ni stranačka odluka, to je odluka koja je neophodna i koja će poboljšati Srbiju, na ponos svih nas. Stari Rimljani su rekli da je glas naroda glas Boga i zato je privilegija svakog od nas da se njegov glas čuje i uvažava, a nema ništa neposrednije i demokratskije od referenduma.

