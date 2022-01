KURTI ZAPRETIO I HITNO ZVAO BORELJA: Lažni premijer ne želi referendum na Kosmetu!

Kurti je Borelju ponovio da Srbi na Kosovu sa dvojnim državljanstvom mogu da glasaju na referendumu putem pošte ili u Kancelariji za vezu u Prištini.

- U telefonskom razgovoru sa visokim predstavnikom EU Jozepom Boreljom, preneo sam naš stav: Srbi na Kosovu koji imaju dvojno državljanstvo mogu da glasaju na referendumu u Srbiji putem pošte ili u Kancelariji za vezu u Prištini. Referendum na suverenoj teritoriji druge države nije prihvaćena praksa ni u jednoj demokratskoj zemlji - napisao je Kurti na Tviteru.

On a call w/ EUHR @JosepBorrellF, conveyed our stance: Serbs in Kosova w/ dual citizenship can vote in Serbia’s referendum by mail or in the liaison office in Prishtina. A referendum in the sovereign territory of another state is not a practice accepted by any democratic country. pic.twitter.com/xNza0pCUex