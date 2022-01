MRTVAKA IZABRALI ZA SUDIJU! Brnabić u 'Nacionalnom dnevniku' saopštila zbog čega je važno da na referendumu zaokružite DA!

Premijerka Srbije Ana Brnabić gostovala je u Nacionalnom dnevniku i tom prilikom dala najvažniji argument zašto građani treba da izađu na referendum i zaokruže "Da".

- Ako zaokružite "Da" na referendumu, to znači da će pravosuđe biti nezavisno. Dakle, nema nikakve veze sa Kosovom, sa Rio Tintom, dakle referendum je samo o pravosuđu.

Važno je da se nikada više ne ponovi ona skandalozna 2009. godina kada su Dragan Đilas, Vuk Jeremić, Boris Tadić i ekipa iz Demokratske stranke sproveli reformu pravosuđa kada je 837 sudija izbrisano, a država je za to dala 44 miliona evra, za plate i odštete tim ljudima. To se sve desilo jer Visoki savet sudstva, koji inače nije bio kompletan, tako je odlučio. Tada se desilo da je čak i čovek koji je preminuo bio izabran na mesto sudije. Zamislite kakva je to sprdnja bila i sa pravosuđem i sa državom. Da se to ne bi ponovilo, važno je da 16. januara izađemo i zaokružimo "Da" - rekla je premijerka.