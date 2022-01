Vučić ZADIVIO ceo svet odbranom Novaka, čak i Australijanci poručuju: Eh, kad bi naš premijer bio kao on!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je juče video objavom na svom Instagram nalogu pružio podršku najboljem teniseru sveta Novaku Đokoviću povodom napada i pritisaka kojima je izložen proteklih dana u Melburnu od strane Australije.

Vučić je, takođe, nekoliko puta javno poručivao da će Srbija da učini sve što može kako bi pomogla Đokoviću, a jučerašnja video poruka odjeknula je u svetu gde je izazvao veliko poštovanje, jer se bori za građane Srbije.

Tako su i pojedini Australijanci pohvalili državnički stav predsednika Vučića.

Čak su ga i uporedili sa premijer Australije Skotom Morisonom istučući da on ćuti kad je reč o osnivaču Vikiliksa Džulijanu Asanžu.

Its hard to imagine a world where a country's Leadership defend their own citizens. #FreeAssangeNOW Serbian President Aleksandar Vučić asks Scott Morrison why Novak Djokovic is being harassed - ABC News https://t.co/BaJ816qKE7

Tako se na Tviteru pojavila objava gde se navodi da je teško da se zamisli svet u kome državnici neke zemlje brane svoje građane.

– Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pita Skota Morisona zašto Novaka Đokovića maltretiraju – napisao je jedan Tviteraš.

Na istoj mreži je jedan korisnik postavio tvit u kome pominje predsednika Vučića i premijera Morisona.

– Ako australijski premijer Skot Morison stane iza Džulijana Asanža kao što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić iza Novaka Đokovića, imaće moje poštovanje. Ali umesto poštovanja, osećam samo prezir. I svet to takođe vidi – napisao je.

If Australian Prime Minister Scott Morrison were behind Julian Assange as Serbian President Aleksandar Vučić behind Novak Djokovic, he will have my respect.

But instead of respect, I just feel contempt. And the world see it too pic.twitter.com/BnEHyhoRU1