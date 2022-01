'POZDRAVLJAM ODLUKU GRAĐANA SRBIJE': Mekalister se oglasio povodom Referenduma

- Pozdravljam odluku građana Srbije da podrže ustavne promene kojima se jača nezavisnost pravosuđa. Važan korak napred na putu zemlje ka evropskim integracijama - naveo je Mekalister na Tviteru.

Odbor za spoljne poslove Evropskog parlamenta nastaviće da prati sprovođenje reformske agende, dodao je Mekalister.

