VUČIĆ IZ TURSKE: Sa Erdoganom o investicijama, regionu i Dejtonu! Besmislene optužbe na račun rezultata referenduma me ŠOKIRAJU

Predsednik Srbije obratio se medijima posle sastanka sa turskim kolegom u Ankari.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravi u jednodnevnoj poseti Republici Turskoj.

Predsednika Srbije svečano je dočekao u Ankari predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan, a nakon sastanka predsednik Vučić se obratio medijima.

Vučić je izjavio da je bilo reči o investicijama, regionalnim pitanjima, a tome je i posvećeno najviše pažnje. Važno je, kaže, što su odnosi stabilni i prijateljski, što je od najvišeg značaja.

Ukazao je da je sa Erdoganom razgovarao o uvećanju trgovinske razmene, koja je od januara do novembra prošle godine dostigla vrednost od 1,55 milijardi evra.

- Razgovarali smo o regionu, o Dejtonskom sporazumu. Govorio sam da je važno da se povezujemo auto-putevima i u oktobru očekujemo kraj 18km od Kuzmina do Sremske Rače, 80 odsto mosta je gotov i on je veličanstven. Za godinu i po dana imaćemo moderan auto-put, a finansiraćemo i kompletan auto-put do Bijeljine - kaže Vučić.

Na pitanje da li je bilo reči o napetoj situaciji u BiH i o incidentu u Priboju, Vučić je rekao da su razgovarali o svemu:

Razgovarali smo o svemu, i o Priboju i o svemu drugom. O komplikovanoj situaciji u regionu, tome kakvi su stavovi Srbije, kakvi Turske, i šta znači poštovanje Dejtonskog sporazuma - od poštovanja integriteta BiH, ali i integriteta Republike Srpske u okviru BiH.

Preneo je da se razgovaralo i o izgradnji autoputa Požega-Kotroman, odnosno do Višegrada, koji bi dalje trebalo graditi do Sarajeva.

- Rekao sam da je besmisleno da mi gradimo, ako niko neće da gradi Višegrad. Nadam se da će vlasti u BiH to uraditi, time bismo povezali Rašku sa Beogradom, Sarajevom, ali i Sofiju i Istanbul sa Sarajevom i Beogradom. Verujem da zajedno možemo to da uradimo - rekao je Vučić.

"U onih 39 odsto što su glasali "NE", najveći deo kolača pripada SNS"

Na pitanje o rezultatima referenduma, Vučić potvrđuje da je rekao kolegama koji su zagovarali "Ne" da preuzmu stranku. Falilo je, kaže, oko 200.000 glasova da oni budu radosni, a kada kaže "oni", misli najviše na one iz SNS-a.

- U onih 39 odsto, najveći kolač je SNS. Neki ljudi bolje znaju politiku nego ja, i trebalo bi oni da je vode. Neću se kandidovati za predsednika stranke, od maja-juna meseca će stranku voditi pametniji od mene - kaže Vučić.

Na izjave pojedinaca iz politike da je Vučić preuzeo ulogu RIK-a, predsednik kaže da je šokiran besmislenim optužbama.

- Otišao sam u stranku koju vodim i, kao i uvek, saopštavao rezultate. I oni su u 0,1 bili tačni, kao što ste videli. Imamo ljude na svakom biračkom mestu, najbolje softvere, prikupljamo sve podatke i predstavljamo javnosti tačne rezultate za razliku od, recimo, Crte, koja je rekla da je razlika 16 posto - kaže predsednik.

Zapitao je u čemu je greška.

Opremljeniji smo, stručniji da prikupimo podatke i saopštimo ih bez laži. Jesmo li slagali ijedan rezultat? U čemu je problem? RIK bi morao da falsifikuje podatke kada bi saopštio nešto što se razlikuje od naših rezultata. Boško Obradović je talentovan političar i verujem da nije slušao ono što govorim, već mu je neko nešto pogrešno preneo.

" Tačno je da nisam zadovoljan, samo nije tačno da sam vikao, već sam kroz osmeh rekao da će za 4-5 meseci imati priliku da vode stranku"

Ističe da je bilo teško voditi kampanju jer je reč o pitanju koje ljude puno ne interesuje i jer je jedan deo SNS-a sve vreme agitovao za "Ne". Još jednom je kazao da će se nakon izbora povući sa čela stranke. Dodao je da je istina da je napustio prostorije SNS-a, rekavši: "Evo vi ste pametni, uzmite sada pa vodite stranku."

- Bila je dilema, ali na referendum je trebalo da izađemo jedinstveno, a posle referenduma vodite kampanju za "Ne". Nisam nikada izbacivao ljude iz stranke jer je SNS demokratska partija, ali sam zadovoljan jer će imati priliku da vide kako se vodi stranka i kako se donose nelake odluke. Tačno je da nisam zadovoljan, samo nije tačno da sam vikao, već sam kroz osmeh rekao da će za 4-5 meseci imati priliku da vode stranku, a ja im neću zabadati klipove u točkove, već ću im pomagati koliko god mogu, civilizovano i demokratski - kaže Vučić.

Autor: