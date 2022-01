PREDSEDNIK SRBIJE ZA PINK O AKTUELNIM DEŠAVANJIMA! Vučić: Ekonomija mora da nam bude dovoljno snažna i jaka da bismo očuvali mir i stabilnost!

Prvi put posle nekoliko dana i najnovijih događaja, predsednik Srbije Aleksandar Vučić govori za TV Pink.

Predsednik se svim građanima Srbije obraćao iz voza najnovije generacije.

- Ne postoji bolja lokacija, ovo je voz koji smo od Švajcaraca kupili, dabldeker. Tražili ste neko drugačije mesto, ja sam smatrao da je ovo najbolje - rekao je predsednik, a zatim prošetao vozom i popričao sa mašinovođom.

- Nema lepšeg mesta za obraćanje od ovog voza koji smo kupili od Švajcaraca. Divno izgleda - rekao je Vučić.

Govoreći o prvom sećanju na voz predsednik je rekao da je u vojsku i na utakmice išao vozom.

- Kao klinci nismo imali dovoljno novca i zato smo išli vozovima. Od tada se nikad nisam vozio vozovima, jedino do Novog Sada. Ja verujem da će od 15. marta svi moći da se voze vozom - rekao je predsednik.

O pokušaju atentata

O informaciji Evropola o atentatu na njega kaže da ta informacija sadrži dosta podataka.

- Jedna zemlja EU nam je prosledila operativna saznanja i dali nam mnogo detalja. Hvala im na tome. Ja sam to morao da radim 14, 15, 16... I tada sam se obratio javnosti, ali to nisam pomenuo - rekao je predsednik.

- Ljudi ne treba da žive sa mojim problemima. Ja sam tu da rešavam probleme ljudi. Ja to nikome ne bih spomenuo, ali isuviše ljudi je to saznalo, pa se proširilo. Ponosan sam na činjenicu da godinu i dva meseca mi nemamo nijedno mafijađko ubistvo. To pokazuje da je Srbija jedna o najbezbednijih zemalja. To nije lako izvesti, te priče su uglavnom služile nekim političarima kada nemaju šta da ponude drugo - rekao je predsednik.

Vučić je istakao da je mnogo toga urađeno velikim hapšenjima narko kartela u Srbiji.

- Tu su u pitanju stotine miliona evra, milijarde evra. Od tih lica za koja sam video u izveštaju Evropola ne znam nikoga. Joše jedan od razloga je destabilizacija Srbije. Ono što mi činimo tu je da mi štitimo stabilnost, bezbednost i mir u Srbiji - naglasio je predsednik.

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, podsetimo, saopštio je sinoć da je MUP zvanično obavešeten o postojanju kriminalne grupe koja za cilj ima atentat na predsednika Srbije Aleksandra Vučića tokom februara.

Sinoć se na Instagramu oglasio predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je poručio da predaja nije opcija.

O referendumu

- Što se tiče rezultata, mi smo bili suočeni sa mnogo licemerja, i mnogo je gore kada vam neko ko uzima novac od stranih fondacija da se bori za nezavisno pravosuđe, odbija da glasa zbog mene. Jedan deo ljudi i stranaka bivšeg režima nemaju nikakav program, oni su samo protiv Vučić. U okviru SNS ima mnogo ljudi koji su protiv EU, ali da se u stranci dogovaraju kako da idu napred - rekao je Vučić.

- Mi već 10 godina imamo jednu apsurdnu situaciju. Ja nikada nisam zadovljan izbornim rezultatima. Izašlo je dosta ljudi, dva miliona ljudi koji su izašli ogovori o demokratskom kapacitetu Srbije. Mi smo napravili veliki korak. To je istorijska stvar jer ćemo imati nezavisno sudstvo bez uplitanja politike - rekao je predsednik.

Predsednik ističe da je na referendumu sve bilo fer i pošteno.

Upitan zašto je baš on saopštio rezulte referenduma a ne RIK predsednik je rekao da su to podaci koje je skupljala SNS.

- Ja sam saopštio rezultate našeg štaba, a oni su se poklopili sa rezultatima RIK-a, jer smo govorili istinu. Mi ne govorimo na osnovu uzorka, već smo obradili 95 posto biračkih mesta, sve uneli u kompjuter i odna se obratili javnosti. U pitanju je ta vrsta kritike svega. Znali su da sam ja bio u svom štabu i da sam kao šef partije saopštio rezultate. Opet su krenuli sa pričom da je sve pokradeno, onda da je referendum slika i prilika kako će ljudi da glasaju. Imali ste i CRTU koja im je pomagala i koja je objavila lažne rezultate. Možete da spinujete koliko hoćete, ali na kraju morate da prebrojite kutije. Drago mi je što smo pokazali ozbiljnost i glasaloi za društvene promene - naveo je Vučić.

- Ljudi su govorili da se na tom refendumu glasa za Rio Tinto, pa zašto smo ona zabranili Rio Tinto - rekao je predsednik ukazavši da su to sve teorije zavera.

Sednica stranke zakazana za ponedeljak - Neće biti disciplinskih mera na sednici stranke jer mi to ne radimo, ne izbacujemo ljude. Rekao mi je Božo Vučurović "Moj đed Savo mi je govorio: Nije meni što ste vi svi toliko pametni, nego što me ne slušate". Rekao sam i mojim saradnicima: Nemojte da radite kako vi mislite, a onda da to iznosite kao moj stav i da se žalite na izborne rezultate. Masa njih je glasala za "Ne", a onda se žale. Niko nije rekao posle referenduma da je propao ni Đukanović ni Petrović, nego propao je Vučić.

- Zadovoljan sam što smo izglasali ustavne promene i pokazali odgovornost i ozbiljnost - rekao je predsednik.

Govoreći o infrastrukturnom razvoju Srbije predsednik je rekao da je on sam otvorio 250 fabrika.

- Jesam zbog toga Hitler? Što smo se izborili za sigurnu Srbiju, da nemamo nijedno mafijađško ubistvo. Oni samo žele da zadaju udarac Vučiću, oni ne žele da rade za građane. Kada neko nešto kaže za mene ja ćutim i ništa necu da kažem o tome šta pričaju o meni. Nama za izbore su potrebni rezultati, a to ne možemo da sakrijemo. Mladi ljudi prvog februra dobijaju po 100 evra, a posle, 10. februara penzioneri 20.000 - rekao je predsednik i dodao:

Ja ću moliti i u drugoj polovini godine, ukoliko ne izgubimo izbore, da se još jednom ponovi ova mera. Neki od njih će te pare osetiti po prvi put i to stvara određeno poštovanje, to je novac koji su oni zaradili prvi put.

Predsednik je istakao da stopa javnog duga Srbije neće preći 56 odsto.

Govoreći o situaciji u Ukraniji sa SAD i Rusijom predsednik je naveo da veruje da neće doći do rata.

Predsednik je rekao da u državnim rezervama trenutno ima dovoljno merkantilne pšenice, kukuruza, a da treba još nabaviti belog oljuštenog pirinča, šećera, soli i ribljih konzervi.

- Dao sam nalog da se ne popunjavaju samo trupne rezerve ili ratne rezerve - podvukao je on.

Ukazao je da treba povećati rezerve goriva na 50 odsto, a tako i kerozina.

- U ovakvim svetskim prilikama je to veoma važno. Od ovoga što kupujemo gasa pomalo pumpamo u skladišta. Ali mnogo trošimo. Vazno da se sada ponašamo domaćinski - objasnio je on.

Kazao je da ocu često kaže da su prošla vremena da ne mora da drži kanticu masti, brašna i rakije ispod stepenica, dodajući da je to domaćinska navika, ali kompleks prošlih vremena.

Rekao je da je država uspela da zaustavi rast cena osnovnih namirnica, a to je moguće samo ako imate dobre finansije.

- Nemamo problema s novcem. Imamo najviše rezerve zlata u našoj istoriji. Moramo posebno energentima da se obezbedimo. Mazuta imamo dovoljno. A kupili smo još 25.000 tona koji stižu uskoro. Moramo i druge da nabavljamo. Ako se bude dalje razvijala sitzacija ka totalnom sukobu Bog zna šta će sve da nedostaje - istakao je on.

O serijalu "Junaci doba zlog" u kojem se vređa premijerka Brnabić - To je tako odvratan napad na Anu. Vidite onog padavičara, što se škole tiče, onog Aleksića. Borka Stefanovića. Oni pričaju o ženi, porede je sa vođama nacističkih logora. Vređaju žrtve. A ima nešto što Ana nije spomenula, a znam da je boli. To je da li ona ima ili nema pravo da ima decu. A ko ste vi da govorite o nečijoj deci? O mojoj deci stalno pričate. Ostavite dete da raste. Ostavite Igora na miru. Šta vam smeta? To što smo napravili spomenik Stefanu Nemanji? Što smo izgradili puteve i pruge, 250 fabrika i pogona sam otvorio u Srbiji. A koliko ste vi otvorili?

Govoreći o ulaganjima u Vojsku Srbije presednik je rekao da se u Vojsku Srbije ulaže mnogo.

- Danas je Vojska Srbije značajno jača! Naša vojska mora da bude snažna, i u tome uspevamo - rekao je Vučić.

O izborima

- Još uvek nisam doneo odluku o kandidaturi na predsedničkim izborima. Ja se nikada ne bojim poraza, borim se za pobedu a bojim se da ne ukaljam obraz. Verujem u pobedu našeg kandidata. U svakom slučaju verujem da ćemo da pobedimo, a svim ostalim kandidatima čestitam, Mnogo je kandidata istaklo svoje kandidature - rekao je predsednik i dodao:

- Čestitam opoziciji na odluci da im Ponoš bude kandidat. Nikada se ne bojim poraza, bojim se da ne ukaljam obraz. Verujem u pobedu. Očekujem da pobedimo i borićemo se radom i rezultatima. I gospodin Obradović, gospodin Ponoš, gospodin Škoro... Mnogo je ozbiljnih kandidata u igri i mi ćemo se boriti.

- Jedini posao kandidata njihovog na izborima je da pobedi Vučića. Programa nema. Za sve je kriv Vučić. Njihovi neuspesi dovode do frustracija. Jer je neko umislio da će biti sledeći na vlasti, a to ne može biti bez volje naroda - rekao je predsendik.

Istakao je da nema nijedne sfere društvenog života u kojoj situacija nije bolja nego što je ranije bila.

- Očekujemo da ćemo u januaru imati 610 evra prosečnu platu, i to bez opterećenja javnog duga. Kada sam došao na vlast plata je bila 340 evra. Moraćemo brže da povećavamo penzije. Mi očekujemo do 2025. godine da u Srbiji prosečna plata bude 900 evra, u Beogradu to već može da bude za godinu i po dana - podvukao je predsednik.

O Rio tintu

- Kada vam stranci kažu da ne finansira proteste, nego za neke generalne aktivnosti, pričaju vam gluposti. Žele da jednim udarcem ubiju dve muve. Žele da pomažu rušenje vlasti sa jedne strane, a sa druge strane ova vlast je dovoljno jaka da štiti njihove političke interese - kaže predsednik.



- Ana se borila za ljude, da zaštiti građane koji su išli na posao ili kući, a nisu mogli da prođu blokade. Rokfeler kad daje pare ovom Manojloviću, to im ne smeta. Te strane fondacije pomažu rušenje vlasti u Srbiji. Ovo nije tačka na ekološke proteste jer kao što sam rekao, ovi protesti nemaju veze sa ekologijom. Kada su 2001. krenule privatizacije i pljačke i sve ono najgore, tako i danas kada krene talas na društvenim mrežama, to niko ne može da zaustavi. Mi smo slušali građane, a suočavali smo se inače i sa mnogo većim i masovnijim protestima. Problem je u tome kad mi finansiramo izgradnju auto-puta, a stranci finansiraju borbu protiv kamenoloma odakle treba da vučemo kamen za taj put. Šestoro do desetoro demonstranata se pojavi sa mašinama i kaže "Ne možete da vučete odatle kamen jer nam ugrožavate životnu sredinu". I mi Moravski koridor ne možemo da završimo u martu, završićemo ga u maju. Sad nam kažu za Rio Tinto "E, vratite nam zemlju". Pa kako da vratimo, vlasnik je Rio Tinto. Oni su dali velike pare za tu zemlju. Mi smo slušali ljude i poslušali šta žele.

- Moj posao je da razumem i pomognem ljudima. Zato sam išao i da razgovaram sa ljudima u Gornjim Nedeljicama - kaže predsednik.

- U ekologiju ćemo da uložimo najviše - naveo je predsednik i dodao:

-Rešili smo da se ozbiljno pozabavimo tim pitanje. I kanalizacija, i prečistači voda. Da industriju što više prikopčamo na gas i druge energentne. Naš posao je da razumemo ljude i njihove potrebe i da se za njih borimo - a zato sam išao i u Gornje Nedeljice. 310 miliona evra će biti u ovoj godini opredeljeno samo za ekologiju

O situaciji u regionu i BiH

- Svi zajedno ćemo sačuvati mir. Nikome nije do rata, ni Bošnjacima, ni Htvatima. Nama je potreban mir jer mi imamo šansu za najrbži i najveći rast - rekao je Vučić.

- Nikome nije interes rat. Plašim se jednostranog pristupa stranaca. Naša odgovornost je najbitnija, mi imamo najveće šanse za napredak i tu šansu ne smemo da propustimo. Put u Ankaru je bio važan da vidimo da li možemo da se dogovorimo oko pitanja koja su nam problematična sa zvaničnim Sarajevom. Evo, mi gradimo naš deo puta do Bijeljine. Nas zanima hoće li oni da grade svoj deo puta ili ne. Da li žele to da radimo ili ne. Oni ne znaju šta hoće. Mi smo za njih genocidaši, njima je strašno ono što se dogodilo 9. januara u Banjaluci. Šta je problem? Defile policije sa njihovim zvaničnim puškama. To sve je nerešavanje problema - rekao je Vučić.

O dijalogu sa Prištinom

- Oni vole da razgovaraju samo sa sobom. Njih zanima samo da priznamo Kosovo. Srbi će glasati na severu Kosova.Nadam se da neko ima dovoljno pameti da to ne ometa - kaže predsednik.

O razvoju i investicijama

- Važno je mene predstaviti kao nečoveka, a moju porodicu kao ljudoždere. Da bi ljudi prestali da gledaju na semafore i da bi glasali drugačije. Da ne gledaju napredak, povećanje plata, izgrađene puteve. Moramo da vodimo računa, za mene je rezultat primaran, da pokažemo šta smo sagradili, ali i da ljudi vide da nemamo kompanije u inostranstvu i da se borimo za njih, da nemamo milione na računima. Ljudi će od marta biti oduševljeni. Sedimo u najmodernijem vozu. Cena karte od Beograda do Novog Sada koštaće ispod 1.000 dinara. Ekonomija mora da nam bude dovoljno snažna i jaka da bismo očuvali mir i stabilnost - rekao je predsednik.

Vučić je rekao da će na prvu vožnju pozvati i premijera Mađarske Viktora Orbana, rukovodstvo Republike Srpske, kao i rukovodstvo zemalja Otvorenog Balkana.

- Svima su vrata otvorena u inicijativi Otvorenog Balkana, ali nikoga nećemo da molimo jer će ljudi sami uvideti prednosti. To je jedna mirovna ideja boljeg i lakšeg života ljudi - naveo je Vučić.

- LJudi će biti oduševljeni za mesec i po dana. Vi ne čujete voz, prolazite kroz centar Beograda i ne čujete voz. Ovo je jedan od najboljih vozova na svetu, bolji nego japanski. Imaćemo aparate za slatkiše i kafu. Biće i posluženja, ja recimo volim sendviče, pošto sam sendvičar - rekao je Vučić.

- Radimo već prugu prema Subotici, pa radimo Đunis-Stalać, Niš-Dimitrovgrad. Kao što smo sve spojili auto-putevima, tako ćemo da uradimo i sa vozovima. I to možemo da uradimo kada smo složni i borimo se za svoju zemlju.