Ostojić o nonpejperu: Interes svih ljudi na prostoru Zapadnog Balkana su mir, stabilnost i predvidljivost (VIDEO)

Zoran Ostojić, novinar, rekao je za Pink da misli da određeni politički faktori stavljanjem teme pomeranja granica na Zapadnom Balkanu u fokus javne sfere pokušavaju da prave nestabilnost zarad određenih interesa.

- Interes svih ljudi na ovom prostoru Zapadnog Balkana je mir, stabilnost i predvidljivost. Samo to može da poveća životni standard - podvukao je on i dodao da je davno prošlo vreme normalizacija pomeranja granica na našim prostorima.

Govoreći o granicama na našim prostorima Osrtojić se osvrnuo na iznenađujući potez predsednika SAD Džozefa Bjadena.

- Sada je Bajden najavio da će pod sankcije staviti svakoga pod sankcije na Kosmetu i u Albaniji ko zagovara Veliku Albaniju. To nije deo onoga što svi pozdralvjaju, da se stave na mere i sankcije oni koji kradu pare i iznose ih u Zapadne banke.

Miroslav Stojanović, novinar, rekao je za Pink da je retorika u vezi sa nonpejperom o preraspodeli granica na Zapadnom Balkanu uvek bila problematična.

- To je uvek pitanje na koje mi bez nekih posebnih informacije ne možemo da damo odgovor. Znam da to uvek izaziva neku vrstu političke nervoze i političkog usijanja. Svaka takva ideja o pomeranju granica na Balkanu je kranje opasna - rekao je on.

Prema njegovim rečima, kada je došlo do preraspodele granice po raspradu SFRJ to je bilo neophodno.

- Sada svi insistiraju na tome da bi otvaranje takvih tema bilo opasno. To bi bilo otvaranje Pandorine kutije, i mnogi tvrde da bi to izazvalo novo ratno poprište na Balkanu - upozorava on.