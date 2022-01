MALI ZA PINK: Za jednokratnu novčanu pomoć od 100 evra do sada prijavljeno 968.000 građana! OVO JE DOKAZ KOLIKO JE SRBIJA JAKA I STABILNA!

Ministar finansija Siniša Mali istakao je da se za novčanu pomoć od 100 evra za mlade od 16 do 29 godina prijavilo čak 968.000 mladih. Kako kaže, prema zvaničnim brojkama, maltene svi, koji su stekli uslove, jesu se prijavili za ovu vrstu državne pomoći.

ODLIČAN ODZIV MLADIH

Mali je naveo da je cilj države bio da stvori lepu i pozitivnu atmosferu, kao i širenje optimizma među mladima.

- To je dokaz koliko je država stabilna. Neki će da ulože u obrazovanje, neki će da izvedu devojku, baku deku, da kupe cipele ženi. Mnogi su rekli sportsku opremu, jedan dečko je rekao planinarsku opremu i slično... - priča Mali.

Kako je dodao, ovo je dokaz koliko država brine o mladima.

- To je za mnoge možda prvi novac koji su neki dobili - napominje on.

Ministar je dodao da sav taj novac opet ide u srpsku ekonomiju, što je, kako objašnjava aposlutno opravdana ekonomska mera.

- Podsetiću, u petak smo isplatili 10.000 dinara zdravstvenim radnicima. Tu su dve pune godine njihove borbe sa koronom. I podsećamo da ćemo 10. februara isplatiti 20.000 penzionerima i zdravstvenim radnicima - rekao je Mali.

Kako kaže, država pomaže građane već dve godine, a prva isplata bila je 100 evra za građane, nakon čega su usledile brojne pomoći za sve građane Srbije, kao i za Srbe na KiM.

- 8.7 milijardi evra je uloženo u pomoć privrede, kao i svim građanima - rekao je Mali.

Mali dodaje da je za dve godine Srbija ekonomski napredovala više nego neke veće zemlje, čime je dobila status prve zemlje u Evropi po stopi rasta.

- Ja govorim o brojevima kao ministar, ali u suštini ekonomske politike je običan čovek, sa svim problemima, strahovima... Mi smo hteli da pomognemo, podržimo. Slušali smo šta govore ljudi, šta je problem - rekao je on.

Govoreći o podršci roditeljima, Mali je naveo da će pored novčanih sredstava, roditeljima pomoći i pri kupovini stanova.

- Radi se o ozbiljnoj ekonomskoj policiji, podržci mladima, jer bez njih nema budućnosti Srbije. Mi pokazujemo spremnost, pre svega kaže Mali.

FISKALIZACIJA

Govoreći o akciji prikupljanja fiskalnih računa, Mali navodi da će zasigurno, takvih akcija biti još više, sa dosta brojnih nagrada.

Ministar je takođe pozvao sve one koji žele da se prijave za subvenciju radi dobijanja fiskalnih uređaja, to urade što pre. On je dodao da će novi sistem fiskalizacije biti primenjen od 30 aprila.

- Građani moraju da shvate koliko je važno da uzimamo fiskalne račune - priča Mali.

Kako Mali navodi, ukupan rastpenzcija će biti 11,3 odsto.

- Nama je cilj da do 2025. godine ima 900 evra prosečnu platu, i 420 - 430 evra da bude prosečna penzija - otkriva Mali.

ATENTAT NA VUČIĆA

Mali navodi da se radi o ozbiljnoj pretnji koju nikako ne treba zanemariti.

- Imamo kredibilne informacije, imamo i ime i prezime čoveka koji je to trebao da izvrši. Umešanost tajnih služni, nekih obaveštajnih organizacija u regionu, tu je previše detalja koje smo dobili od Europola.

Kako kaže, problem je što nikome jaka i stabilna Srbija ne odgovara.

- Ja sam siguran da će naše službe reagovati na pravi način i da će se to zaustaviti. Niko se ne igra sa ovim, ovo su ozbiljne pretnje po budućnost Srbije - rekao je Mali.

Autor: