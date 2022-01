'PUTEVI SU KRVNA SLIKA SRBIJE!' Brnabić: Putevi su nešto za šta Vučić živi! Ponosna sam što sam deo njegovog tima!(VIDEO)

Premijerka Srbije Ana Brnabić prisustvovala je otvaranju deonice Preljina-Pakovraće.

Deonica Preljina–Požega jedna je od najzahtevnijih trasa koje se trenutno izvode u Srbiji sa brojnim mostovima, nadvožnjacima i najdužim tunelima u Srbiji.

- Danas je veliki dan za Srbiju, otvaramo 11.3 kilometara auto-puta, ova deonica od Preljine do Pakovraće nam je veoma važna. Približavamo se Požegi na manje od 20 kilometara, i ja se nadam da ćemo to uspeti da uradimo do kraja ove godine ili u prvom kvartalu sledeće - rekla je premijerka, dodajući da se radovi završavaju pre roka.

Ona se zahvalila kineskim partnerima iz CRBC-a, ističući da su teško radili pošto je ovo izuzetno teška deonica.

- Više od jedne trećine ove deonice su tuneli i mostovi, to su stvari koje nismo radili decenijama. Znam da će ovo služiti da mnogo brže u budućnosti gradimo naše auto-puteve. Naša građevinska operativa stalno radi, imamo dodatnih 17 projekata putne infrastrukture, imamo detaljno trasiranu budućnost do 2030. godine. Putevi su najvažniji za sve naše građane - rekla je Ana Brnabić.

Predsednica Vlade ističe da joj je žao što predsednik Vučić nije danas na otvaranju, zbog porodične tragedije.

- Želim da mu zahvalim, zato što su ovo njegovi snovi. On živi za puteve, niko više od njega i bolje od njega ne doživljava puteve u Srbiji. Niko ih ne poznaje bolje od Vučića, niko ne poznaje bolje sela i ljude. Hvala mu što je sanjao i što se odvažio da proba. Nama je danas sve lakše, imamo novca i znamo da gradimo, ali ima još mnogo toga što moramo da uradimo za našu Srbiju, i u smislu puteva, železnice, radnih mesta, škola, bolnica... I u smislu životne sredine. Mi radimo na svemu tome - rekla je Ana Brnabić.

Ana Brnabić kaže da u Srbiji postoje ljudi koji rade i grade, i ljudi koji ruše i blokiraju.

- Mi povezujemo gradove i opštine u Srbiji, Srbiju sa regionom i Srbiju sa Evropom. Danas nemamo čega da se stidimo, već sa ponosom ističemo da smo iz Srbije. Iz zemlje koja je prvak Evrope, ne samo u sportu već i u ekonomiji. Niko u Evropi ne gradi više od nas. Putevi su krvna slika Srbije. To je ono za šta predsednik Vučić živi. Danas je on treba da bude ovde. Aleksandar Vučić je čovek koji gradi i povezuje, svoj život je uložio u to. Ponosna sam što sam deo njegovog tima.

- Želim da uputim veliki pozdrav, sve moje emocije i Aleksandru, i Danilu i Milici. Hvala im za sve što su oni porodično uradili za ovu zemlju. To je mnogo odricanja. Živela naša Srbija.

Kada su u pitanju rokovi za završetak radova, Brnabić kaže:

- Da ne gradimo, ne bi nam se to dogodilo. Da nismo počeli da gradimo, ne bismo ni imali rokove. Ova deonica je bilo gotova za Svetog Nikolu, ali nisu bile gotove sitnice poptput naplatne rampe, predsednik vučić zato nije želeo da se otvori ranije.

– Važno je da smo počeli da gradimo, i da ljudi u Požegi, na Zlatiboru, Lučanu, Ivanjici, Arilju, danas znaju da će imati auto-puteve, i pokazali smo da možemo i da hoćemo. Završićemo ga svakako pre roka koji je ugovoren.

Moratorijum na iskopavanje litijuma

- Ja sada ne znam kome je Savo Manojlović uputio tu inicijativu. Ja sam informisana da je on to uputio Narodnoj skupštini, a postoji zakonska procedura za usvajanje ili odbijanje. Vlada nema nikakve ingerencije, kao ni predsednik Republike.

- Gospodin manojlović bi pre nego što počne da mlatretira ljude da se odluči šta želi. Da li želi da to ide kroz Skupštinu ili Vladu. Ne možete vi da uputite narodnu inicijativu Narodnoj skupštini i to neposmen, a onda da kažte Vlada da usvoji.

- On očigledno nije čovek od reči, jer je rekao da smo ispunili sve.

O napadima na preminulu Kseniju Vučić - Želim i ovim putem javno da izrazim saučešće porodici Vučić, pre svega predseniku Aleksandru, a onda i deci. - Ksenija je mnogo pretrpela tokom poslednjih 7-8 godina zbog napada na pre svega Danila, ali i Milicu. Ako se ne podsetimo da nekima od nas fali ljudskosti... Videla sam zlurade, užasne komentare u nekim medijima, kao štro je Sbin info, ali i Danas. Od ljudi kao što je sociolog, taj Dario Hajrić ili Srđan Nogo... Još jednom je postalo kristalno jasno da u svemu ovome između tog nesrećnog Daria Hajrića koga tajkunski mediji promovišu kao elitu i Srđana Noga ne postoji nikakva razlika više, kao ni između Danasa i Srbin info. - Oni će učiniti sve ako mogu bilo kako da naškode Aleksandru Vučiću. Ali to nije ni protiv lično Aleksandra Vučića, to je protiv Aleksandra Vučića koji menja, jača Srbiju, zbog kog Srbija postaje modernija. Zato im je kriv Vučić, jer je Srbija jača, modernija. Zato je kriv i Danilo, i Milica i Vukan. Koliko god su oni isti u toj svojoj mržnji razlozi su im drugačiji. Srđan Nogo i Srbin info u nekoj ksenofobiji, a sa druge strane razlozi Darija Harića i Danasa su u tome što u toj Srbiji koju Vučić stvara, snažnoj, modernoj, svi imaju iste šanse - i neko iz Beograda i neko iz Kruševca. E u toj i takvoj srbiji oni nikada neće moći da se predstavljaju kao elita. Zato im smeta Vučić. - Nema tu više nikakve ljudskosti. Od njih je ostala samo ljuštura nečega što je nekada bio čovek. Tu ljudi više nema. - Ne možete da dobacite do Vučića, Danila, Milice. Samo možete da pokažete kakvi ste vi, dostojni prezira. Da pogledate sebe u ogledalo i kažete meni treba profesionalno pomoć. Ja samo mrzim... To je moja poruka za njih.

Autor: