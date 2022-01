MILORAD KOMRAKOV: NEKI NOVINARI SUMNJAJU U PODATKE KRIZNOG ŠTABA?! POLA SRBIJE SE PITA ŠTA JE TO BIRN!?

U svojoj trećoj knjizi o korona virusu, pod nazivom Korona se otrgla koroni, novinar Milorad Komrakov piše o navodima pojedinih medija o epidemiji ovog virusa u Srbiji.

Ne verujem, poštovani čitaoci, da je većina Vas čula za BIRN. Nisam ni ja, doskora. U stvari čuo sam i gledao neke njihove likove po televizijama kao „stručnjake“ za određene teme, uglavnom one koje bi „nagrdile“ vlast. Dakle BIRN je skraćenica za… (samo da proguglam!)…

„BIRN Srbija je nevladina, neprofitna organizacija sa sedištem u Beogradu. Od svog osnivanja 2004. godine, BIRN Srbija se bavi monitoringom i analizom društvenih i političkih procesa, posebno ulogom medija u njima. Prepoznatljivost koju smo stekli u javnom životu stvarali smo kroz kvalitetnu medijsku i analitičku produkciju, monitoring i istraživanja, organizaciju događaja, javnih slušanja, kampanja i treninga. BIRN Srbija je članica regionalne Balkanske istraživačke mreže, koja je prisutna u devet zemalja regiona sa ciljem da afirmiše regionalnu saradnju i informiše javnost o važnim društvenim, političkim, ekonomskim i kulturnim kretanjima u regionu. Regionalna mreža, sa sedištem u Sarajevu, posvećena je prozvodnji kvalitetne medijske produkcije i profesionalizaciji novinara, izdavač je analitičke veb publikacije Balkan Insight i osnivač kompanije BIRN Ltd, sa sedištem u Beogradu, koja se bavi konsaltingom i izdavanjem dnevnih novina na Engleskom jeziku Belgrade Insight. Od 2016. godine BIRN je osnivač i član Asocijacije onlajn medija – AOM, organizacije koja je posvećena unapređenju profesionalnih i etičkih standarda u novinarstvu…“

Nisam znao sve ove detalje, priznajem.

Ali primetno je da je ova organizacija, koja sebe smatra i „novinarskom“, agresivnom kampanjom zauzela prostor u većini medija, posebno onih koji rado kritikuju vlast i predstavnike države Srbije. Nažalost, ili na sreću, jednih ili drugih, takvih je malo danas u ovoj našoj Srbiji. Nema nezavisnog novinarstva, ni istraživačkog, nema profesionalizma koji je vladao kada se deca BIRN-a nisu ni rodila. Sve je stvar interesa ili oruđa za „stvaranje željene slike“ u društvu. Ne poznajem ni jednog Birnovca, pa ne mogu o njima ništa lepo ili ružno da napišem.. Ali primetno je, na prvi pogled, za koga ta nevladina organizacija, „poprskana“ novinarskim znojem, pokušava otvoreno da „navija“.

Dakle, BIRN je, 22. juna 2020. godine, saopštio da je broj umrlih i zaraženih od korone višestruko veći od zvanično saopštenog. „U Srbiji su od 19. marta do 1. juna 2020. od virusa korona umrla 632 pacijenata, što je za 388 više od zvanično saopštenog broja za taj period, koji iznosi 244, saznaje BIRN na osnovu uvida u podatke koji su deo zvanično državnog internacionalnog sistema COVID 19.

Umesto bilo kakvog komentara o ovoj temi prenosim čitaocima tekst J. Popadić od 13. januara 2015. godine.

Pola Srbije se pita šta je to BIRN?

Otkako je premijer Srbije „prozvao“ BIRN zbog pisanja o isušivanju kopa Tamnava „Zapadno polje“, pola Srbije je odjednom počelo da se pita – šta je to BIRN? Reč je o medijskoj organizaciji čiji je engleski akronim BIRN(Balkan Investigative Reporting Network) osnovanoj 2004. godine. Ono što rade može se pratiti na njihovom portalu birn.eu.com a za sebe kažu da se bave „monitoringom i analizom društvenih i političkih procesa, posebno ulogom medija u njima“ u devet zemalja našeg regiona. Predmet istraživanja koje objavljuje ova mreža uglavnom je način trošenja novca poreskih obveznika, klijentelizam u medijima, tranziciona pravda… Na listi donatora BIRN-a Srbija nalaze se Evropska komisija, Britanska ambasada u Beogradu, američka Nacionalna organizacija za demokratiju (NED), nevladina organizacija IREKS (IREX) i organizacija koja se zove „EU progres“. Budžet kojim BIRN raspolaže nije javan, ali novinari koji su učestvovali u obukama koje BIRN organizuje za novinare i medijske radnike stekli su utisak da im novac ne manjka. BIRN je nastavljač medijske organizacije koja je postojala pod nazivom IWPR (Institute for War and Peace Reporting) sa sedištem u Londonu.

Dakle, ovde je reč o „družini“ koja želi da bude nova perjanica „nezavisnog“, novinarstva. Ma, daj…

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” osudio je navode koji se pojavljuju u javnosti i dovode u pitanje verodostojnost podataka o broju zaraženih i preminulih osoba od posledica kovid 19, prenosi N1 Beograd, 2. jula 2020. godine.

„Ovim putem demantujemo informacije koje se senzacionalistički plasiraju u javnosti o broju inficiranih i preminulih pacijenata, jer nisu tačne.Kao institucija koja već 95 godina sarađuje sa svim relevantnim međunarodnim zdravstvenim organizacijama (poput SZO) smatramo ovaj napad pokušajem diskreditovanja Instituta Batut i svih drugih zdravstvenih ustanova, imajući u vidu da je o načinu na koji se evidencija vodi upoznata stručna javnost, a o tome su javno govorili i članovi Kriznog štaba“, navodi se u saopštenju.

Stav države Srbije od prvog dana borbe protiv korona virusa je jasan – transparentno i svakodnevno informisanje javnosti o svim relevantnim podacima o epidemiji.

Predsednica Vlade Ana Brnabić rekla je, reagujući na pisanje BIRN-a o više puta većem broju umrlih od korone u odnosu na zvanične brojke, da nisu svi koji su bili pozitivni umrli od ovog virusa. Navela je da će svakako biti revizije, i da to od čega je neko preminuo, to kažu lekari. „Time kažete lekarima da lažu“, dodala je prenosi N1 Beograd.

Na pitanje BIRN-a zašto su podaci koji su objavljivani drugačiji od onih do kojih su oni došli, premijerka je rekla da nema šta da kriju, a da ne zna šta su u BIRN-u gledali i čitali, ali da njih nisu pitali. Sve su to podaci koje je neko izvlačio i pisao u neku stand alone bazu, dodala je.

– Da ste vi imali dobru nameru razgovarali biste sa nama o tim brojevima, ovde smo bili iz dana u dan i uvek smo odgovarali na sva pitanja, rekla je i dodala da ne zna u koju su bazu imali uvid. Premijerka tvrdi da ih nisu pitali za mišljenje.

– Srbija je jedinstvena po tome da su neki takozvani istraživački mediji optužili vladu, krizni štab da su lažirali podatke – rekla je Brnabić koja je navela da to niko nije uradio u Velikoj Britaniji. Ni u jednoj drugoj zemlji, kada su 50 odsto podataka menjali, niko nijednu jedinu reč nije rekao, samo u Srbiji, navela je.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je peticija protiv Kriznog štaba za borbu protiv epidemije virusa korona, koju je do sada potpisalo više od 1.000 lekara, „iživljavanje nad najboljim lekarima u Srbiji“. Vučić je za Javni servis 22. jula 2020. godine izjavio da rad Vlade i Kriznog štaba u borbi protiv korone kritikuju oni koji su „zamenjivali linoleum u liftovima“ zdravstvenih ustanova dok su bili na vlasti, dok je u poslednjih šest godina u zdravstvo ulagano više nego prethodnih 75 godina.

– Neću da dozvolim da ostane bez odgovora napad na najbolje od nas. Posao nekih je da unište sve što postoji u Srbiji. Nije problem, Aleksandar Vučić je najgori na svetu, ostavite ove lekare na miru, ostavite one divne ljude – kazao je Vučić tokom gostovanja u Drugom dnevniku Javnog servisa.

Ne verujete sopstvenoj državi? To je Vaše pravo.Ali odakle Vama, gospodo Birnovci, nezvanični, dakle „istiniti“ podaci!?