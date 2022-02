Vučević: Ponosan sam što smo u ovim teškim vremenima, nastavili da dovodimo investitore, otvaramo fabrike da gradimo škole i vrtiće

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević uručio je Februarsku nagradu ovogodišnjem laureatu, kompozitoru klasične muzike Stevanu Divjakoviću na Svečanoj akademiji u Gradskoj kući povodom Dana grada Novog Sada.

Februarska nagrada dodeljuje se kao društveno priznanje za najznačajnija dela i dostignuća građana Novog Sada koja su u duhu negovanja slobodarske tradicije Grada i jedinstva svih njegovih građana, a povodom 1. februara, dana kada je 1748. godine Novi Sad proglašen slobodnim kraljevskim gradom.

Prestižno gradsko priznanje je Divjaković dobio za svoju delatnost koja je mnogostrana, bogata i predstavlja ovog umetnika ne samo kao uspešnog kompozitora, već i kao kulturnog poslenika čije se kompozicije izvode u gotovo svim zemljama Evrope, u prestižnim koncertnim dvoranama.

- Biti Novosađanin danas znači biti stanovnik Evropske prestonice kulture, biti svedok najvećeg investicionog talasa u ovom delu Evrope, biti savremenik boraca za živote i zdravlje u vremenu epidemijske krize. Novi Sad je danas zapravo priča o svima nama, o tome kakvi smo, šta smo danas, i šta hoćemo da budemo. I kao što su oni koji su postojali pre nas gradili brojne zadužbine, gradeći svoje snove o budućnosti, tako i mi danas nastavljamo, sigurni u to da ni jedan san nije nemoguć ako u njega čvrsto verujete i marljivo radite. Nama je sloboda stigla 1. februara pre 274 godine, a sa njom ime, status, šansa da se grad razvija i da napreduje. Ponosan sam što smo u ovim teškim vremenima zdravstvene krize, straha i duboke patnje, uspeli da nastavimo dalje, da idemo pravo napred. Da nastavimo da dovodimo investitore, otvaramo fabrike i nova radna mesta, da gradimo nove škole, vrtiće, naučno – tehnološke parkove, da razvijamo naš Unverzitet, da postanemo regionalni IT centar, da ulažemo u sve segmente života, da opravdamo još jednu titulu – polumilionski grad koji se najbrže razvija u Evropi – rekao je gradonačelnik Miloš Vučević uručivši Februarsku nagradu Stevanu Divjakoviću koji se zahvalio na tom priznanju inicijatoru da upravo on bude ovogodišnji laureat, a to je Udruženje kompozitora Vojvodine, uz podršku Srpskog narodnog pozorišta, Muzičke omladine Novog Sada, Vojvođanskog simfonijskog orkestra i Fondacije „Novi Sad – Evropska prestonica kulture“.

U okviru programa, nastupio je orkestar „Kamerata Novi Sad“, a prisutni su bili u prilici da pored filma o dobitniku nagrade, pogledaju i nekoliko snimaka o Novom Sadu koji je ove godine u centru evropskog kulturnog života kao Evropska prestonica kulture. Povodom te prestižne titule, „Pošta Srbije“ je u saradnji sa Fondacijom ,,Novi Sad – Evropska prestonica kulture“ izradila prigodnu marku posvećenu Novom Sadu koja će danas zvanično biti puštena i poslata svim gradovima pobratimima. Tim povodom, direktor Javnog preduzeća „Pošte Srbije“ Zoran Đorđević uručio je markicu gradonačelniku Vučeviću, čestitavši Gradu Novom Sadu rođendan.

