ŠAPIĆ: Za desetak dana potvrdićemo nosioca liste! Ako bude prihvaćen Vučićev predlog, biću gradonačelnik Beograda!

Ukoliko predlog predsednika Vučića da ja budem prvi na listi za Beograd bude prihvaćen, i ukoliko mi nakon izbora budemo u prilici da formiramo većinu, ja ću sigurno biti gradonačelnik Beograda, rekao je danas potpredsednik SNS Aleksandar Šapić.

Šapić je, gostujući na TV Hepi istakao da bi, u slučaju pobede na izborima, neko drugo rešenje na funkciji gradonačelnika bilo nefer prema ljudima od kojih je traženo poverenje.

-Potvrdićemo u sledećih desetak dana da ću biti nosilac liste, pa ćemo krenuti sa kampanjom. Dve i po godine sam bio u upravi grada. Kada sam ušao u politiku najinteresantnija mi je bila lokalna politika. Kanditatura za gradonačelnika zavanično ne postoji, 2007.godine je ukinuto. Njega postavlja lista, sa liste odbornika. Fer prema ljudima je da tu bude nosilaca liste. Njegovo ime se nalazi na glasačkom listiću, nefer bi bilo da na listiću piše jedno, a posle bude neko drugi, rekao je Šapić.

-Predsednik i ja smo pričali mnogo puta, o svemu, pa i o gradu Beogradu. Šta on očekuje od mene, pa ja mnogo više očekujem od sebe. Želim da izađemo sa dobrim planom, želim da to zaslužim. Zahvalan sam i SNS i predsedniku Vučiću što stoje iza mene. Kada su izbori, svako se za sebe bori. Nisam nikada sebi dozvoljavao da idem sa nekim bombastičnim izjavama. Činjenica je da sam dosta uradio na Novom Beogradu, inače ne bih imao ovo poverenje građana. Kao gradonačelnik ću čak i za Novobeograđane moći da uradim mnogo više, nego kao predsednik opštine.

-Pokušaćemo odmah unutar gradske uprave da se skupimo i snosimo ofgovornost za ono šta se dešava. Ne može direktor nekog javnog preduzeća da vodi svoju politiku, a da mi ne znamo šta se dešava. Evo na primer poreska uprava na Novom Beogradu, on ne spada u opštinu Novi Beograd, to je jedan hodnik, leti temperature od 40 stepeni gde se ljudi onesvešćuju. Treba dostojanstveno da bude dočekan. Ukoliko dođem na čelo Beograda, odmah ću da preuzmem odgovornost. Ja idem pred građane, i naša organizacija. Mislim da smo na Novu Beogradu pokazali da imamo efikasnu upravu i spreman sam da taj čitav sistem bude u celom Beogradu. Ako mi nismo u stanju da se među sobom organizujemo, onda znači da ja nisam u stanju da vodim taj sistem. Veliki infrastrukturni projekti su nešto što je krucijalno. Biće završeno sve što je započeto. Pored mnogo dobrih stvari koje su urađene pod ovom upravom, 70 odsto stvari koje se uradilo i sam bih uradio, rekao je Šapić.

-Spreman sam da stanem ispred građana Beograda. Ako nisam u stanju da rešim te probleme, onda ne treba da budem na toj poziciji. Mi moramo da budemo predstavnici i za one ljude koji za nas nisu glasali. Imaćemo samo jedan telefon na koji će ljudi moći da zovu, da kažu svoje sugestije.

-Od Beograda na vodi, zaobilaznice, metroa... sve dobro što je uradila ova uprava pokušaćemo da nastavimo. Nekoliko mostova, rekonstrukcija nekoliko bulevara, mnogo pažnje smo poklonili i za bezbednost dece. U zonama oko škola treba da postoji drugačiji zakon za one koji diluju drogu, da bude pet puta veća. Da roditelji budu apsolutno sigurni. Mi smo stavljali na Novom beogradu na svaku školu video nadzore.

-Beograd sam nazvao Istočnoevrpskim Njujorkom. To je nama obaveza više, da ga otvaramo ka turistima i strancima. U Beograd na vodi, nisam bio protiv, ali nisam verovao. Demantovali su me, on se gradi i postoji. Beograd je postao turistički centar u ovom delu Evrope. Zato nam je važan taj Otvoreni Balkan, radi turizma, moramo da se otvorimo i biće bolje. Beograd je kosmopolitski grad i otvorenog srca i tako ćemo se u kampanji i ponašati. Mi ćemo biti otvoreni i srca i ruku čak i za političke neistomišljenike, rekao je Šapić.

