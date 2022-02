PRAVILO ŽREBA OSTAJE: Utvrđivanje redosleda kandidata na listi za predsednika Srbije neće se menjati

Pravilo da se redosled kandidata na listi za predsednika Srbije određuje žrebom najverovatnije će ostati u Zakonu o predsedniku Srbije, o kojem se trenutno raspravlja u parlamentu.

Iako je u predlogu, koji se nalazi u skupštinskoj proceduri, predviđeno da se on ukine i da se redosled na listi određuje na osnovu redosleda proglašenja izbornih lista, što je pravilo koje važi za parlamentarne i lokalne izbore, broj koji će koji kandidat imati će se, ipak, izvlačiti iz bubnja. Amandman da žreb ostane, kako saznaju "Novosti" podneo je opozicioni, samostalni poslanik Vladan Glišić, a prema našim informacijama Vlada će se pozitivno izjasniti o njemu, a i poslanici će ga usvojiti. Moguće je da iste amandman podnese i neko iz vlasti.

Inače, predsednik Aleksandar Vučić rekao je pre nekoliko dana da je prihvatio predlog evroparlamentaraca koji su učestvovali u međustranačkom dijalogu da žreb ostane.

- Ranije je bio žreb. I oni su bili sigurni da mi to nikad nećemo prihvatiti. Zašto bismo prihvatili žreb kad će naš kandidat svakako biti pod rednim brojem jedan, jer ćemo prvi prikupiti potpise nesumnjivo brže nego svi ostali zajedno. Mi smo to prihvatili, jer zašto potcenjujete ljude, da ne umeju da prepoznaju brojeve, da ne umeju da prepoznaju imena? Vi stvarno mislite da su ljudi glupi? Ta vrsta potcenjivanja ljudi je užasna. Da, pristao sam da idemo na žreb. I opet mogu da budem i šesti i peti i četvrti i sedmi ili neki drugi naš kandidat koji će možda biti srećniji od mene, kako god okrenete ne vidim da je to važno - rekao je Vučić.

Autor: