NAUČNICI NA VRHU LISTE SNS: Naprednjaci sastavljaju spisak kandidata za poslanike pred parlamentarne izbore 3. aprila

U timu koji će naprednjaci kandidovati za vanredne parlamentarne izbore 3. aprila biće brojni najugledniji srpski naučnici iz raznih oblasti, najznačajniji umetnici, uspešni sportisti i najeminentniji predstavnici kulture - saznaju "Novosti".

Tako će na listi SNS, između ostalih, biti i profesor Stojan Radenović, jedan od naših najcitiranijih matematičara, i Jelena Begović, direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo.

Profesor Radenović je 2016. znatno doprineo da se Beogradski univerzitet nađe među 300 rangiranih na prestižnoj Šangajskoj listi. On je četiri godine uzastopno bio među 100 najcitiranijih matematičara u svetu. I sada, kao penzioner, zauzima značajna mesta na svetskim listama rangiranja istraživača. Trenutno ima više od 12.000 citata, a samo od početka 2022. već više od 100. NJegov H-indeks je 59.

I doktorka Begović ima bogatu biografiju: više od 20 godina iskustva u molekularnoj biologiji, dok je poslednjih 10 aktivno uključena u izgradnju sistema za razvoj inovacija i transfera tehnologije u Srbiji. Tokom pandemije sa kolegama istraživačima iz velikog broja naučnih institucija dovela je Beijing Genomics Institute (BGI) u Srbiju i otvorila dve najmodernije laboratorije u ovom delu Evrope za PCR testiranje, "Vatreno oko" u Beogradu i Nišu. Jedan je od idejnih tvoraca projekta BIO4 kampusa za bioinformatiku, biomedicinu, biotehnologiju i biodiverzitet. Kao prvi projekat u okviru BIO4 otvoren je prvi Centar za sekvenciranje genoma u Srbiji.

Radenović nije imao dilemu da li da prihvati poziv da se nađe na listi SNS, jer je to "podsticaj da dalje svoj posao radi koliko može, pomaže mladima i tako doprinosi stvaranju pristojne Srbije":

- Ne samo meni, nego mnogima u Srbiji, politika Aleksandra Vučića znači motivaciju da svako radi svoj posao na najbolji mogući način. Ostvareni rezultati u svim oblastima - izgradnja zemlje, briga za svakog čoveka, posebno zalaganje za mir u regionu, spoljna politika bazirana na realnosti, briga o mladima da ostanu u zemlji - jasno su vidljivi. Nezaboravna je aktivnost predsednika Vučića oko stvaranja uslova da se pojava infekcije kovida što uspešnije prevaziđe - kaže nam Radenović.

I doktorka Begović, iako se do sada nije bavila aktivno politikom, prepoznala je trenutak u kojem, kako kaže, čovek koji ima ideje bilo da se nešto novo napravi ili poboljša postojeće - treba i lično da se angažuje.

- Zahvaljujući efikasnoj i intenzivnoj saradnji sa ljudima iz Vlade i kroz angažman naših najboljih naučnika, tokom pandemije izgrađene su nove laboratorije jedinstvene u širem regionu a koje nam služe ne samo za sadašnjost već i za budućnost. Ideja BIO4 kampusa je takođe naišla na neviđeno brzu podršku i odgovor države uključujući predsednika Vučića i premijerku Brnabić. Za mene je to više nego dovoljno da podržim politiku koja nauku vidi kao budućnost Srbije. I to nisu samo zgrade, ili oprema, to je projekat u čijem su centru pametni, ambiciozni i inovativni studenti, istraživači, predavači i preduzetnici, u suštini naša deca iz Srbije, naša pametna deca koja su otišla negde u inostranstvo i bilo koji stručnjak koji želi da radi u jednom takvom okruženju - kazala je Begovićeva za "Novosti".

Vučić je u više navrata poručivao da su se mnogi kadrovi SNS koji su sada na značajnim funkcijama umorili, da je vreme za nove ljude i to one najbolje u oblastima u kojima rade. Da li će se i ko od aktuelnih ministara i poslanika SNS naći i na listi za aprilske izbore biće poznato 11. februara, kada bi na sednicama Predsedništva i Glavnog odbora trebalo da se potvrde predloženi kandidati.

PEČAT ZA ŠAPIĆA 11. FEBRUARA

Vrh naprednjaka trebalo bi 11. februara da potvrdi i kandidaturu potpredsednika SNS i prvog čoveka Opštine Novi Beograd Aleksandra Šapića, koji je predložen da bude prvi na listi na izborima u glavnom gradu. Tada će biti poznato i ko će biti kandidati za odbornike, a može se očekivati da i na toj listi, kao i onoj za republičku Skupštinu preovlađuju ugledne i vodeće ličnosti iz raznih oblasti, od nauke do kulture.



