Stefanović izmislio nove birače na Vračaru: Odgovorio mu predsednik opštine - Hoće da sudi ljudima koji postoje u njegovoj glavi

Nadamo se da će Borko Stefanović prestati da maltretira porodicu Poljakov, ugrožava njihovu privatnost i da ih zloupotrebljava u političke svrhe zarad prikazivanja novih laži, rekao je predsednik Opštine Vračar

Predsednik Opštine Vračar, prof. dr Milan Nedeljković, oglasio se povodom neistina koje je izneo zamenik predsednika Stranke slobode i pravde Borko Stefanović o navodnom prijavljivanju novih birača u ovoj beogradskoj opštini pre izbora.

- Kod Borka eks Borislava Stefanovića ništa novo. Nastavlja sa novim lažima uz pomoć Đilasovsko Gebelsovih metoda a u vezi građana, koji žive u Cara Nikolaja 72 na Vračaru. Borko Stefanović je slagao javnost i rekao da je na pomenutoj adresi prethodnih dana prijavljeno preko 20 novih birača, koji nisu iz Beograda - rekao je Nedeljković i dodao:



- Kontaktirali smo porodicu koja živi na toj adresi i dobili informacije da tu ukupno živi šest građana iz Beograda, koji su i uredno prijavljeni na toj adresi. Bolesni lažov Borko Stefanović je prvo rekao da je tu prijavljeno 20 ljudi i to smo dokazali da je slagao, a potom je rekao da je tu prijavljeno preko 20 novih ljudi i to oni koji nisu Beograđani. Očekujemo da sutra slaže i kaže da je tu prijavljeno 50 ljudi i to izvan Srbije. Nema kraja Borkovih laži. Novosađanin Stefanović, koji se odrekao svog imena Borislava da bi bio samo Borko, je jedini fiktivni prijavljeni građanin na Vračaru.

Predsednik Opštine Vračar je istakao zabrinutost zbog uznemiravanja građana.

