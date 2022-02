'SA NJIM NISAM BLIZAK, ALI IMAMO KOREKTAN ODNOS' Vučić o Novaku Đokoviću

Predsednik Srbije Aleksandar Vučič je u večerašnjem obraćanju građanima Srbije govorio i o skorašnjem susretu sa najboljim svetskim teniserom Novakom Đokovićem i situacije kroz koju je naš najbolji teniser prošao.

- Država je bila dužna prema Novaku. On je simbol naše zemlje. Đoković je govorio o tenisu, nikada o politici. Nije on govorio da će me podržati na izborima. Sramotno je da o njemu govore i da ga napadaju. Ja sa njim nisam blizak, ali imamo korektan odnos - rekao je predsednik. Podsetimo, srpski teniser Novak Đoković deportovan je 16. januara iz Australije nakon što je sud odbio njegovu žalbu na ukidanje vize.

Najviši državni zvaničnici Srbije osudili su odluku suda. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je odluka "politička" i da predstavlja "lov na veštice", dok je premijerka Srbije Ana Brnabić nazvala "skandaloznom".

Odlukom australijskog ministra, Đokoviću je viza ukinuta po drugi put. To su prethodno učinile australijske granične vlasti, ubrzo pošto je teniser 5. januara sleteo u Melburn, navodeći da nije pružio odgovarajuće dokaze da bi dobio medicinsko izuzeće.