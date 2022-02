ČEDA JOVANOVIĆ PETI PUT POSTAJE OTAC! Žena mu opet trudna, lepe vesti potvrdio na ovaj način!

Lider Liberalno demokratske partije Čedomir Jovanović očekuje bebu. Njegova supruga Jelena Jovanović trudna je peti put.

On je to potvrdio za medije i rekao kako ga trenutno samo to zanima, ali nije želeo da iznosi detalje. Ovu vest je isprva podelio na svom Instagram nalogu.

Lider LDP-a juče je na svom profilu na Instagramu objavio nekoliko porodičnih fotografija, među kojima se posebno ističu one iz perioda kada mu je supruga bila u drugom stanju

Samo sam jedan agreman nedavno zatražio... i Jela ga je po peti put dala #happyfamily - napisao je Čeda Jovanović.

Srpski političar i njegova supruga roditelji su tri ćerke i sina - Jane Hart, Zore Fejt, Anđelije Fej i Mihajla Lajfa.