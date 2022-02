PRVA OBJAVA GORANA VESIĆA NA TVITERU! Zamenik gradonačelnika okačio prvi Tvit i iz Mladenovca poručio: 'ZAJEDNO MOŽEMO SVE' (VIDEO)

Posle potpisivanja liste u Mladenovcu na svom tviter nalogu "sicveO11" objavio i svojoj prvi zvanični tvit.

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić potpisao je listu "Aleksandar Vučić - Zajedno možemo sve" u Mladenovcu.

Posle potpisivanja liste u Mladenovcu na svom tviter nalogu "sicveO11" objavio i svojoj prvi zvanični tvit.

"Dobro veče. Ja sam Goran Vesić. A ovo je moje prvo zvanično obraćanje preko tvitera. Ovde sam da razgovaramo, da odgovorim na vaša pitanja i da zajedno učinimo sve da Beograd i Srbija postanu bolje mesto za život svih ljudi.

Ovde sam u Mladenovcu i zajedno sa ovim ljudima podržao sam izborne liste “Aleksandar Vučić - Zajedno možemo sve”. I moje ime nalazi se među kandidatima ovde. To je priznanje za moj rad. Nastaviću da dajem svoj doprinos kako bi se sprovodila politika Aleksandra Vučića. To je politika ekonomskog razvoja, izgradnje infrastrukture kao i obezbeđivanja više radnih mesta i dostojnog mesta Srbije u međunarodnoj zajednici. Podrška svih ovih ljudi koji se nalaze iza mene govori da tu politku možemo da sprovedemo samo svi zajedno. Jer to je politika koja je dobra za Srbiju. Dobra za ljude koji glasaju za našu listu kao i za ljude koji ne glasaju za nas. Zato, zajedno možemo sve!", poručio je Vesić u svojoj prvoj objavi na Tviteru.