Šapić: Izaći ćemo pred građane s jasnim programom za Beograd

Potpredsednik Srpske napredne stranke i predsednik gradske opštine Novi Beograd Aleksandar Šapić nizjavio je danas da će izaći pred građane sa jasnim programom za Beograd.

„Učiniću sve da u toku kampanje, u narednih šest nedelja, izađem sa što boljim i jasnijim programom za Beograd, da sve dobre stvari koje

su urađene u proteklom periodu nastavimo, da završimo sve kapitalne projekte koji su započeti, da krenemo sa realizacijom novih, ali isto tako da ne zaboravimo i na one stvari koje čine svakodnevni život građana”, poručio je Šapić.

On je, gostujući u emisiji „Tačno tako“ na „TV Tanjug“ istakao da

jedna od prvih stvari na kojoj će raditi, je poboljšanje komunikacije sa građanima.

"Moramo da poboljšamo komunikaciju sa građanima, mislim da nije bila najbolja prethodnih godina. Morate ljudima da omogućite da kako na izborima, tako i u toku mandata utiču na razne stvari. Mislim da sam ja na Novom Beogradu to uspeo da uradim i pokušaću sve ono što je bilo dobro da primenim i na nivo grada. Uvešćemo jedan broj telefona koji će biti jedini izlazni kanal sa građanima, a mi ćemo unutar gradskog sistema biti dužni da komuniciramo među sobom. Pored toga što ćemo građanima olakšati komunikaciju, na taj način podići ćemo i kvalitet usluge od strane gradske uprave, a i imaćemo bolji uvid u to šta se dešava unutar našeg sistema - rekao je Šapić.

Na pitanje šta misli o protivkandidatima, Šapić je rekao da tokom kampanje ne želi previše da se bavi njima, već programom i stvarima koje može da ponudi Beograđanima.

"Ja gotovo nikada nisam govorio o bilo kom političkom protivniku na neki nedostojan i uvredljiv način, bez obzra na ono kako se on ponaša prema meni ili kakvo privatno mišljenje o njemu imam. Ali ja se u kampanji neću previše baviti mojim protivkandidatima. Ima puno stvari koje će građane da zanimaju, naš plan i program, stvari koje ćemo da uradimo", rekao je on.

Prme njegovim rečima, postoji nekoliko kapitalnih projekata koji su započeti i koji se, kako je naveo, moraju završiti.

"Jedan od najvećih je svakako gradnja metroa i sve ću učiniti da do kraja mandata dođemo do pola kada je u pitanju izgradnja, a da na kraju mandata naziremo kako će metro da nam izgleda. Tu je i završetak obilaznice oko Beograda, izgradnja dva mosta, probijanje tunela od Ekonomskog fakulteta do Bulevara despota Stefana, završetak velikih bulevara. Ima puno infrastrukturnih stvari koje Beograd čeka i sve ćemo da ih završimo, kao i da započnemo izgradnju novih. Počinje da se gradi linijski park, pravljenje pešačko-biciklističkog mosta sa Novog Beograda na Adu ciganliju, sređivanje savskog priobalja - rekao je on.

Naglasio je da će insistirati na rešavanju pitanja bezbednosti dece, uvođenje primarne zdravstvene zaštite, standardizaciji parkova, rešavanju problema pasa lutalica i mnogih drugih, uslovno rečeno, manje važnih projekata.

"Mi smo to na Novom Beogradu uradili monitoring centar, sve škole i dvorišta su pokrivene kamerama, a sada ćemo predložiti promenu zakona koja će nam omogućiti da napravimo bezbedne zone, u kojima će važiti posebni zakoni kada je u pitanju ugrožavanje bezbednosti dece, a kazne biti petostruko veće. To će da budu parkovi, školska igrališta, vrtići", rekao je Šapic.

Dodao je da će sraditi i na izgradnji biciklističkih staza, zelenih pvoršina.

"Gotovo svaki park na Novom Beogradu ima „pet zonu“, dečije igralište, teretanu na otvorenom. Zašto to ne bi bio standard u svakom delu grada? Mislim da je važno da u svakom parku imamo „pet zonu“, da ljudi koji imaju kućne ljubimce mogu da imaju čist i sređen deo parka u kome mogu da ih izvode, a da svi drugi koji dođu, a možda imaju strah, budu potpuno odvojeni. To postoji u nekim parkovima, ali zašto ne bi postojali u svakom parku u Beogradu", upitao je Šapić.

Naveo je da je rešavanje problema pasa lutalica izuzetno važno.

"Trebalo bi da napravimo dovoljno azila, koliko god da je neophodno, da pse pomerimo sa ulice, sterilišemo ih i smestimo u normalne uslove u kojima će živeti. Ali moramo i da počnemo sa promenom zakona koji postoji, a podrazumeva da vi danas ne možete da imate kućnog ljubimca a da nije sterilisan, kao i da ne možete da ga parite ukoliko nemate registrovanu odgajivačnicu. Na taj način problem rešavamo dugoročno", zaključio je Šapić.