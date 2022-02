VUČIĆ SE OGLASIO NA PUTU KA MEROŠINI: Želimo da čujemo sve ljude u Srbiji, ne samo one u centrima naših gradova! (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na društvenoj mreži instagram, podelio je video- snimak napravljen na putu ka Merošini.

Kako je Vučić istakao, Merošina je izabrana kako bi pokazali da žele da čuju mišljenje i stavove ljudi koje retko ko želi da čuje.

– Krenuli smo za Merošinu i izabrali smo Merošinu da bismo pokazali da želimo da čujemo sve ljude u Srbiji, ne samo one u centrima naših gradova, koji imaju priliku da nam svoje mišljenje i svoje stavove, gotovo svaki dan prenesu, već da razgovaramo sa onima koje retko ko želi da čuje i koje malo ko sluša. Sad idemo auto-putem u zajedničkom autobusu. Uskoro ćemo ići i brzim vozom od 200 kilometra na čas i do Niša ne samo do Subotice. Pokazujemo šta smo uradili i šta je to što su nam novi planovi. Ali moja poruka pre svega, za sve naše ljude je da slušamo sve one druge i one koji drugačije misle, da ih dobro razumemo, da čujemo šta nam obični ljudi poručuju. Na kraju krajeva i tošto smo postigli i ono što ćemo da uradimo moraćemo da uradimo zajedno. Zajedno možemo sve – kazao je Vučić.

