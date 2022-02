MILOSAVLJEVIĆ O HAPŠENJU VEHABIJE: Treba da vidimo šta je to što jednog mladog čoveka natera da ode u radikalizaciju vere! ON JE KONVERTER!

Operativci Službe za borbu protiv terorizma uhapsili su juče u Beogradu Igora Despotovića, Srbina vehabiju koji je pre nekoliko godina pripremao krvavi teroristički napad u strogom centru glavnog grada. Depotović je već hapšen 2017. kada je utvrđeno da je planirao napad kaminion u centru Beograda.

Zoran Milosavljević, naučni saradnik Instituta za političke studije navodi da je Srbija proživela svašta, govoreći o terorizmu. Kako je objasnio, ono što se desilo 11. septembra, jeste vezano i za naš region.

- Kada su krenuli građanski ratovi, uvozom mudžahedina, znamo za slučaj stvaranja kampova u planinskim predelima BiH - objašnjava Milosavljevič.

Kako dodaje, uz veliku podršku komšijama, ostatak rata se oseća i sada, navodeći da su nekada postojali kampovi, a sada su to pojedine ličnosti koje se bave vrbovanjem.

- Momak koji je uhapšen je iz pravoslavlja prešao u islam. On je konverter. Treba da vidimo šta je to što jednog mladog čoveka natera da ode u radikalizaciju vere - kaže Milosavljević.

Dževad Galijašević, stručnjak za borbu protiv terorizma kaže da je Igor Despotović kao maloletnik vrbovan za islamsku državu, a za nas se postavlja obaveza da se to ispita.

- Njega je vrbovao Goran Pavlović Abdulah, a to ćemo videti u komunikaciji. On je bio prva linija prodora islamista u Srbe. Tri važna Srbina su bila uključena i bili su vrbovani. Boban Simeunović je prvi slučaj. On je kamionom ubio 12 Srba, a drugi je bio Goran Pavlović koji je preko Imamovića ušao u Islam, a treći je Despotović - objašnjava Galijašević.

