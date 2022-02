MOST IZMEĐU NAUKE I PRIVREDE! Vučević: Naučno-tehnološki park je simbol 4. industrijske revolucije, Todorović: U 2022. očekujemo prve javne događaje

Novi Sad je protekle godine dobio moderan Naučno-tehnološki park, a u ovaj zajednički projekat Vlade Republike Srbije i Pokrajinske Vlade koji su podržali Grad Novi Sad i Fakultet tehničkih nauka, uloženo je 26 miliona evra.

Sa ciljem da razvija inovacije, startap ideje i jača saradnju nauke i privrede, ovaj važan kompleks veliki je korak za obrazovanje, ne samo u Novom Sadu, već i u celoj Srbiji.

Srpska Atina u prethodnim godinama privukla je strane investitore, ulagala u domaću IT zajednicu i dobre ideje, te se u poslednje vreme sve češće naziva srpskom “silicijumskom dolinom”, a Naučno-tehnološki park omogućiće još brži razvoj i priliku za mlade.

Zajednički projekat vlade Srbije, AP Vojvojvidina uz podršku Grada Novog Sada kao i Fakulteta tehničkih nauka

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević je otvaranje Naučno-tehnološkog parka okarkterisao kao projekat budućnosti.

-Ovo je najbolja moguća kombinacija nauke, znanja i ekonomije, simbol četvrte industrijske revolucije. Izuzetno je važno što će, pored velikih svetskih kompanija, ovde svoje mesto imati i male startap kompanije – rekao je Vučević i istakao da Grad i Pokrajina ulažu 300 miliona dinara u izgradnju moderne saobraćajnice na raskrsnci Fruškogorske ulice i Bulevara cara Lazara, kao i da Grad infrastrukturno prati i izgradnju Instituta “Biosens” za šta je opredeljeno 230 miliona dinara.

Vladimir Todorović, Idea Lab: Moramo da komenrcijalizujemo inovacije

Vladimir Todorović iz Idea Laba u Naučno-tehnološkom parku ističe da je primarni zadatak ovog projekta da privuče inovativne tehnološko-razvojne kompanije, da stvori uslove za razvoj ekonomije zasnovane na znanju. On navodi i da je cilj, komercijalizacija inovacija nastalih u procesu istraživanja i razvoja, kao i da se pospeši izvoz proizvoda i usluga i ojača konkurentsku poziciju domaće privrede.

Paralelno sa tim NTP Novi Sad će raditi na stvaranju uslova za osnivanje i razvoj većeg broja startap preduzeća. Na ovaj način stvoriće se uslovi za zapošljavanje mladih visokoobrazovanih kadrova i povratak naših stručnjaka iz inostranstva, čime će svoju ekonomsku egzistenciju ostvariti u Srbij – precizira Todorović.

Naučno- tehnološki park povezuje nauku i privredu

On ističe da je misija Naučno tehnološkog parka Novi Sad povezivanje nauke i privrede, i dalji razvoj kompanija i talenata u oblasti tehnološkog razvoja.

Činjenica da se NTP nalazi u srcu jedinstvenog univerzitetskog kampusa u Srbiji kakav je kampus Univerziteta u Novom Sadu, a da će sada tu nalaziti velike kompanije sa razvojnim centrima i startap inovacione kompanije koje će sarađivati sa njima i učiti od njih predstavlja veliki iskorak za celokupnu zajednicu. NTP u sinergiji sa Univerzitetom predstavlja jedinstven sistem, svojevrsnu fabriku znanja i inovacija – kaže on i dodaje da će NTP Novi Sad, pre svega, motivisati studente da svoja znanja primene kroz samozapošljavanje što jeste trend modernog društva zasnovanog na znanju.

Govoreći o perspektivi mladih u Srbiji, Todorović ističe da NTP Novi Sad ima veliki uticaj na kreiranje dobrih poslovnih prilika.

Zbog demografskih trendova u Srbiji, pre svega kada je mlada populacija u pitanju i fenomen „odliva mozgova“, cilj NTP Novi Sad je da obezbedi uslove za razvoj inovativnih projekata, da omogući razmenu znanja i ideja i da unapredi ukupni potencijal zajednice – ističe on.

Rast znanja jednako rast zarade

Naučno tehnološki park višestruko je značajan, pre svega, u domenu povezivanja privrede, nauke i nastave, u oblasti informacionih tehnologija i startap zajednica, jer doprinosi kvalitetnijem obrazovanju inženjera, prevashodno u IT sektoru.

NTP Novi Sad će na jednom mestu obezbediti rad i povezivanje inovacionih, startap kompanija, istraživačkih i razvojnih centara velikih kompanija i Univerziteta Novog Sada. Pored prostornih i infrastrukturnih uslova za rad, NTP Novi Sad istovremeno će pružati i naučnoistraživačke, edukativne i ostale usluge svojim članicama, radi kreiranja ideja i gotovih rešenja za poslovni svet. Svedoci smo da dolaskom novih inovativnih kompanija na tržište i osnivanje domaćih startapova u oblasti IT dovodi do povećanja potražnje novih kvalitetnih kadrova, a samim tim i do povećanja plata zaposlenih jer je cilj zadržati kreativnog radnika u trenucima kada je konkurencija sve jača i tržište nudi sve više mogućnosti za zaposlenje – objašnjava naš sagovornik.

Govoreći o značaju NTP Novi Sad, Todorović podvlači da on predstavlja instrument kojim se stvaraju uslovi za promovisanje inovacija, preduzetništva, rasta kompanija zasnovanih na znanju, dok će se proizvodnja inovativnih rešenja ogledati u ekonomskom rastu grada, pokrajine i celog regiona.

Potreba društva za inovativnim istraživanjem i prisustvo talenta za stvaranje znanja i generisanje novih inovacija u društvu su efikasni društveni elementi naučnog inovacionog procesa. Jedan od ciljeva NTP-a je da radi na razvoju pojedinaca koji nisu istraživači u inovativnom okruženju koje podstiče obrazovanje, stimuliše kreativnost i otvara umove kroz kreativne prostore, programe i razne metode. Kao i naučne izložbe, kursevi obuke i razna naučna takmičenja što će takođe umnogome promeniti mapu događaja dostupnih građanima Novog Sada – kaže on.

Todorović očekuje da u toku 2022. Godine, kada budu organizovani i prvi javni događaji u NTP dostupni široj publici, reakcije Novosađana budu pozitivne i da se broj programa koji će uključivati i sve one koji nisu naučnici konstantno proširuje.