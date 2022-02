Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je zabrinut povodom cele situacije koja se dešava u Ukrajini, navodeći da će i sama Srbija doživeti velike pritiske povodom svetskih dešavanja koja će zasigurno izazvati krizu na više polja.

Kako je naveo, sve što se danas, ali i prethodnih dana desilo, dovelo je Srbiju u brojne izazove, kao što su ekonomski, politički, ali i mnogi drugi...

- U prethodna tri dana, sve što sam doživeo, potvrđuje moje reči, i neki to obično kriju, ali već 10 godina sam u vlasti, prošao sam kroz mnogo toga, i prošao sam mnoge pritiske, kao šti su Briselski sporazumi, neprijatne stvari... ali ono što očekujem da tek sledi posle svega što se dogodilo, u političkom smislu, neće biti jednostavno za Srbiju - rekao je Vučić.

Kako je predsednik dodao, sve što se dešava ruši političku bezbednost sveta, i sve što smo znali do juče, više ne znamo.

- Naša opredeljenost za mir mora da bude još snažnija i jača - rekao je Vučić.

SLEDI EKONOMSKA KRIZA

Vučić se dotakao i ekonomskog dela, dodajući da je cena nafte odmah skočila, što je bilo i očekivano. Kako je dodao, sve to, izazvaće dodatnu nervozu i probleme.

- Ne mogu da obmanjujem sebe, moram da govorim istinu... Kada pogledate naše naslove, vidite da u 80 odsto medija ne postoji nikakava objektivnost, već su tih 80 odsto medija na Ruskoj strani, a tih preostalih 20 su apriori protiv Rusa. Mi svi sebi nanosimo štetu, umesto da pokušamo da budemo mirni, i da se kroz svetsku krizu provučemo bez ogrebotina. Kod nas je uvek sve strast, navijanje i od toga ćemo se teško izlečiti. Bez obzira na apele, molbe, znam da se to neće promeniti - kaže Vučić.

O RAZGOVORU SA MAKRONOM

Predsednik se dotakao i razgovora sa Emanuelom Makronom, navodeći da je to bio važan razgovor o svim aktuelnim temama u svetu.

- Nikada nisam video takvu odlučnost kod Putina, nego onda kada sam bio u Sočiju. Razgovarali smo tri sata, a razgovor o Ukrajini trajao je tri minuta. Mislim da ga dobro poznajem, i mislim da sam jedan od retkih koji je rekao da će stvari ići u ovom smeru... Mogli smo samo da čujemo i da slušamo, ali eto, stvari su išle u ovom smeru- otkriva Vučić.

"DOBRO POZNAJEM PUTINA"

Govoreći o obraćanju predsednika Ruske Federacije, Vučić kaže da to nije bio Putin koji je ispred kamera i objektina, već onaj kakav je kada sa njim ručate i pijete kafu.

- Rekao je da je autor i arhitekta Sovjetske Ukrajine Vladimir Iljič Lenjin, i onda je za mene, u oštrijem tonu nego što bih to očekivao, rekao da Ukrajina provodi tzv. dekomunizaciju, i da oni uništavaju spomenike Lenjinu - kaže Vučić.

Kako je dodao, naša uzdržanost, biće od suštinskog doprinosa o očuvanju mira.

- Na nama je odgovornost po tom pitanju. Ljudi neke stvari porede sa JNA, a to su gluposti. Naša vojska je mnogo snažnija, stvari su se promenili, i zato moramo da pokažemo odgovornost, i ljudi to moraju da razumeju - kaže Vučić, ističući da će povodom ekonomske situacije doći do sankcija:

- Cene će da rastu, ugalj, gas, pšenica, žito, đubrivo... - dodao je Vučić.

Kako je Vučić dodao, zabrinutost je prisutna, ali je za građane imao važnu poruku:

"SRBIJA ĆE IMATI VODE I HRANE"

Želim da umirim ljude i da im kažem da ćemo uvek imati hrane i vode. Šta god, kako god, i gde god da ide, imaćemo svega - naveo je Vučić.

Govoreći o potencijalnim sankcijama i poskupljenju hrane u svetu, Vučić navodi da je Kina uvek bila korak ispred, nabavljajući sve neophodno. On je potom dodao da je i Srbija nabavila velike količine kako gasa, tako i poljoprivrednih dobara, još jednom ističući da Srbija ne treba da brine.

- Neke stvari mogu da se smire na 10 dana, nekoliko meseci, ali vidimo da iz ove situacije teško da ima povratka. Ne interesuje me ko je krivac, ja sam predsednik Srbije, moj posao je da brinem o građanima Srbije - rekao je Vučić.

Predsednik je, govoreći o razgovoru sa Makronom, istakao da je jedna od glavnih tema bila Zapadni Balkan, navodeći da je radostan što postoje lideri koji se interesuju za pomenutu temu.

- Dodatno će uslediti pritisci po pitanju odnosa u regionu, jer kad ne mogu da odgovore nekom snažnijem od nas, udaraju po nama. Moramo da odgovorimo jedinstvom. Mnogo smo teških trenutaka imali koje ljudi nisu ni znali. Imamo svoju zemlju i ne možemo da je menjamo ni za jednu drugu. To je zemlja naše dece. Mi nemamo nikakvu alternativu po tom pitanju. Već sam imao pozive što se tiče uvođenja sankcija Rusiji. Ne sa Makronom, sa njim sa razgovarao o pitanjima Zapadnog Balkana. Sada su svi od jednom nagrnuli u Srbiju. Mi ćemo kroz ovu krizu proći ne lako, ali lakše nego drugi - rekao je Vučić.

- Večeras ću dugo razgovarati sa Sinišom Malim. Dugo Obezbedili smo velike količine mleka u prahu, soli, ljudi ne treba da brinu,da ne prave zalihe. Srbija je sve obezbedila za svoje građane, ljudi treba da znaju da imaju domaćisnku državu. Imamo čak i veliki stočni fond da sve sami prozvodimo. U toku je nabavka i miliona konzervi - istakao je predsednik.

- Imamo odlične rezerve svega, ljudi ne treba da prave zalihe jer će sve to da im propadne - objasnio je Vučić.

SUTRAŠNJI SASTANAK SA PRINCOM ALBERTOM

Vučić je govoreći o princu Albertu, istakao da je u pitanju osoba koja ima veliki uticaj u svetu, navodeći da je on mnogim svetskim zvaničnicima uručio orden koji će i predsednik dobiti, što mu je izuzetna čast.

- To je veliko priznanje. Dobio sam ih mnogo, ali ovo je dokaz da nas neko ceni. Dobio sam Od Putina, Zemana, od austrijske Privredne komore...To je za rezultate koji su priznati, to ostaje našoj zemlji - kaže Vučić.

Predsednik se potom dotakao i odlaska u Španiju, otkrivajući da niko iz Španije u Srbiji nije bio 50 godina.

- Pozvaću ih da dođu kod nas - rekao je Vučić.

Predsednik je potom, osvrćući se na brojna putovanja, otkrio da najviše voli da boravi u Beogradu.

- Ja sam starovremenski čovek, volim da sam u Beogradu - dodao je Vučić.

NAPADI OPOZICIJE

O napadima Zdravka Ponoša, Vučić kaže:

- Niti sam gledao, niti me zanima. Nemam komentar, svako od vas je video da li je to istina. Da sam odlazeći predsednik, to je tačno. Možda je mislio da je on dolazeći. To će narod da kaže - rekao je.

- Kada je Tadić morao da podnese ostavku da bi mogli da se održe izbori, na svim televizijama je objavljeno da je 'skratio mandat'. Niko nije rekao da je podneo ostavku. Ne znam zašto mu je to smetalo - dodao je Vučić.

SPOMENIK MILICI RAKIĆ

Govoreći o spomeniku Milice Rakić, Vučić ističe da se radi o spomeniku nemerljive vrednosti.

– Ta vrednost obnove meri se u nekoliko stotina evra. Želeo sam to ne da bih bio veliki, ne zato što sam dao neki novac, već da pokažem kolikoje važna Milica Rakić za srpski narod - rekao je predsednik.

O predstojećim infrastrukturnim akcijama:

- 27. ili 28. otvaramo Klinički centar Srbije, 10. ili 11. to svemirsko Dedinje 2, onda i kreće i voz. Gledaćemo da cene karata za taj voz budu što manje. Besplatni vrtići bi bili strašna stvar, samo što bi nam to bio veliki izdatak. To bi bila velika stvar u našoj populacionoj politici, ne toliko za Beograd i Novi Sad, koliko za manje sredine - rekao je Vučić.

O predizbornoj kampanji:

- Bili smo u Merošini, ali nigde više nemamo zakazane posete. Ne znam šta ćemo, moram da se bavim državom - dodao je predsednik.

