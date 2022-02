Vučić: Magacini su puni, uradili smo mnogo da OBEZBEDIMO SVE ZA ZEMLJU - od energenata do hrane

Predsednik Srbije je, obraćajući se medijima iz Palate Srbija, rekao da su iza Srbije i Evrope, pa i sveta, teški dani.

- Za Srbiju su teški dani iz mnogo razloga. Imajući sve u vidu, prethodnih dana uspeli smo da zauzmemo zajednički i jedinstven stav po pitanju krize, našeg delovanja, reakcije i postupaka koje naši državni organi treba da preduzmu - kaže Vučić.

Dodaje da je Srbija bila suočena sa brojnim problemima, kao i sa brojnim pritiscima, "gotovo neskrivenim".

- Uprkos tome doneli smo odluku hladne glave i u najboljem interesu Srbije. Verujemo da poštovanje normi međunarodnog prava znači dodatno snaženje naše pozicije u odbrani naših interesa - kaže Vučić, a onda je pročitao zaključak Saveta za nacionalnu bezbednost.

- Reći ću samo da je bilo i mnogo laži u medijima u Srbiji i regionu, da sam se zapitao zašto neko toliko želi da gleda u naše dvorište, i da li je moguće da, zato što ne mogu da učine nešto na drugom planu, žele da nam napakoste. Razmere tih laži ću izneti posle čitanja zaključka - kaže Vučić.

Zaključak Saveta za nacionalnu bezbednosti:

1. Srbija najiskrenije žali zbog dešavanja na istoku Evrope. Rusi i Ukrajinci su naši bratski narodi.

2. Srbija je privržena teritorijalnom integritetu i političkoj nezavisnosti država

3. Srbija je posvećena očuvanju svog teritorijalnog integriteta, pa tako i integriteta drugih zemalja.

4. Srbiji se zbog njene doslednosti poštovanju međunarodnog prava, ne može uputiti nijedan prigovor.

5. Srbija pruža punu podršku teritorijalnom integritetu Ukrajine.

6. Srbija smatra pogređnim kršenje teritorijalnog integriteta bilo koje zemlje, pa i Ukrajine.

7. Srbija se zalaže da se sačuva mir u regionu, što je od ključne važnosti za ekonomski razvoj naše zemlje. Očuvanje mira je vitalni interes srpskog naroda.

8. Srbija će se prilikom razmatranja potrebe da se uvedu sankcije, uključujući i Rusiju, voditi isključivo svojim interesima. Srbija je osetila sankcije i smatra da joj nije u interesu da uvodi sankcije bilo kojoj državi.

9. Polazeći od principa naše vojne neutralnosti, potrebno je da se sve aktivnosti vojske i MUP sa stranim partnerima odmah prekinu.

10. Srbija će preduzeti sve mere da sačuva svoje građane u Ukrajini.

11. Naši građani da se suzdržavaju od mešanja u sukobe na istoku Evrope.

12. Srbija će pružiti humanitarnu pomoć narodu Ukrajine.

13. Nadležni organi će preduzeti sve mere da obezbede energrente, gas, naftu, hranu i neophodne namirnice.

14. O ovim zaključcima će Srbija upoznati svoje konzule.

Predsednik je sumirao zaključke:

- Srbija dobro razume svoje potrebe i, bez obzira na to šta bi neko želeo, Srbija ima svoje interese i poštuje tradicionalna prijateljstva i ne zaboravlja šta se dešavalo u svim godinama koje su prethodile krizi. Ovo ponašanje je odgovorno, nismo jurili, već smo ozbiljno odgovorili u ova teška vremena, znajući da se ovaj odgovor mnogima neće dopasti. Uradili smo najbolju moguću stvar za našju zemlju i doneli najbolju moguću odluku - kaže predsednik.

- Želimo da čuvamo svoj narod, govoreći u svakom trenutku šta je međuanrodno pravo, ujedno poštujući dugo građena prijateljstva. Mislim da svaki građanin Srbije shvata koliko je truda uloženo u svako slovo, koliko je pažnje posvećeno da se Srbiji zaštite interesi. Pozivam građane da budu ujedinjeni, nisu nam potrebne scene iz "Tri karte za Holivud". Moramo da imamo jednu stranu, a ta strana je Srbija - rekao je Vučić i dodao:

Svi treba da stanemo iza svoje trobojke, da zajedno razvijamo zemlju i da imamo što više otvorenih fabrika i što više uspeha u budućnosti.

Kada je reč o sastanku sa patrijarhom Porfirijem, Vučić je rekao da je razgovor bio bratski, da ga je upoznao sa dešavanjima i zamolio za mišljenje, stav i savet.

- Pročitao sam mu zaključke i ukazao na sve sa čime se suočavamo. O njegovim stavovima, on će najbolje govoriti, a ja sam svoj posao obavio - rekao je Vučić.

Odgovarajući na pitanja novinara o neuvođenju sankcija Rusiji i pritiscima iz EU, Vučić je rekao da je fon Kramon rekla da ne smemo da govorimo o narušavanju integriteta Ukrajine, ali ipak smemo.

- Nanosili su nam tešku štetu tajkunski mediji, koji su govorili da Srbija neće da podrži teritorijalni integritet Ukrajine. To nam je nanelo veliku štetu. To su potom prenosili i regionalni mediji, takođe tajkunski. Kroz najbrutalnije laži naneli su nam veliku štetu - rekao je Vučić.

Prema fon Kramonovoj se, kaže, odnosio džentlmenski, ali da je "krajnje vreme da postane odgovornija, da se uozbilji, ili da barem ne govori gluposti".

- A to redovno radi, i nije slučajno postala albanska ikona na KiM i ikona onih koji bi u Srbiji da učine sve protiv svoje zemlje - kaže Vučić, dodajući da je lekovito da jedni drugima u lice govorimo šta mislimo.

Zapitao je kako je moguće uvesti preko noći sankcije Rusiji, kako bismo se dodvorili EU.

- Oni su nas sačuvali 2015. u SB UN, da li imamo pravo da to zaboravimo? Oni su danas u SB UN gotovo jedini garant očuvanja Rezolucije 1244. Kada bismo uveli sankcije, sutra ne bi bilo ni Rezolucije ni ničega. Da ne kažem da to ne bi bilo fer prema ljudima koji nikada nisu ništa uradili našoj zemlji. Nije fer ni prema Ukrajini koja nam nikad ništa nije učinila. Zato i jesmo u teškoj poziciji - kaže Vučić.

Dodaje da postoji još jedan problem - oni koji ne smeju ništa da kažu Rusiji, govore Srbiji.

- Rusiji ne mogu ništa, pa gledaju šta mogu nama. Sve veliki junaci. Kad ne mogu da se iživljavaju na jakom, traže slabe. To je suština čitave moralne vertikale o kojoj govorim. Na kraju, sav pritisak biće na maloj Srbiji, jer nad Srbijom nekom može da se iživljava, a nad Rusijom očigledno ne - kaže Vučić.

Na pitanje kako će se Srbija izboriti sa pritiscima, Vučić kaže da je predsednik još 3-4 dana i da je njegov posao bio da sačuva Srbiju, da preuzme najveći deo pritiska i da nije nimalo uplašen. Razgovori prethodnih dana bili su, kaže, teški, najteži u poslednjih 8 i po-9 godina.

- Ne pamtim tako teške razogovore. Ali izborićemo se, nego šta. Neće biti lako, ali hoćemo - rekao je Vučić.

Ističe da će Srbija nastaviti da radi, da se nalazimo na evropskom putu, a ujedno nećemo hrliti u neprijateljstva jer neko to od nas traži.

- Uradili smo puno da obezbedimo sve za zemlju, od energenata do hrane. Kukuruza ima za narednih 6 meseci, sve što je bilo kuhinjske soli kupili smo, imamo dugotrajnog mleka za 60-90 dana, kupili smo mnogo pirinča, obezbedili smo ulje... Naši magacini su puni, magacini su u Šidu, Mitrovici, Pazovi... Imamo svega - rekao je Vučić.

Ističe da nema problema sa snabdevanjem i cenama.

Kada je reč o energentima i njihovim rezervama, Vučić kaže da i njih ima dovoljno, a da premijerka Ana Brnabić radi na maksimalnom popunjavanju skladišta i kapaciteta.

Na pitanje kako će EU odgovoriti na neuvođenje sankcija Rusiji, posebno ako se uzme u obzir da je Srbija na putu ka EU, Vučić kaže da je uvek suština u tome kako optužiti Srbiju.

Vi glasajte za predsednike koji hoće da uvedu sankcije Rusiji, a baš bih da ih pitam kako će narodu tri dana kasnije da objasne kada im Rusija kaže da ne podržava naš teritorijalni integritet u SB UN. Ti ljudi se ipak bore za našu zemlju. Ja sam predvideo šta će da se dogodi, i onaj ko me je slušao je to i video. To sam govorio i evropskim i svetskim liderima i pitam vas da li je moguće da pronađete bolje rešenje i lakše rešenje? Utrošili smo mnogo truda i energije, mnogo neprospavanih noći, u ovaj zaključak. Nismo mi ovo bezveze sastavljali, ne promišljajući o svakom detalju

Pitanje odgovornosti i ozbiljnosti je, ističe, od najvećeg značaja, a podrška teritorijalnom integritetu Ukrajine, kako kaže, nije pogrešna.

- Uspeli smo da dovedemo Srbiju dotle da je najbrže rastuća ekonomija u Evropi i zato nam je mir najpotrebniji. To čini Srbiju da raste. Ja drugo rešenje ne vidim. To je naša odluka, a ako tražite krivca, evo, ja sam kriv. Da sam mislio drugačije, verovatno bi danas imali sankcije Rusiji. Dakle, ako treba nekog da kritikuju, neka upute to na moj račun, a ne na račun nekog drugog - rekao je Vučić.

Kaže da je dužan izvinjenje Ivici Dačiću, jer je pod ogromnim pritiskom svih prethodnih dana, pa je čak i pogrešno razumeo šta mu je predsednik Skupštine govorio.

- I njega sam zamolio za izvinjenje i sve druge ljude. Mislio sam da sam navikao da najduže izdržim, a sad je sve nekako došlo dotle da smo jedva izgurali ono što smatramo vitalnim nacionalnim i državnim interesom. Tri knjige mogu da napišem o prethodna tri dana. Izvinjavam se zbog mrgud izgleda i tona i izvinjavam se svima - rekao je Vučić.

Na pitanje o prenošenju lažne vesti u pojedinim medijima, kaže da je užasnut i da drugu zemlju nemamo.

- Zašto to radite? Stopostotne neistine, apsolutne neistine! Ne razumem motiv, možda je najbolje da ljudi zaključe sami - kaže Vučić.

Na ismevanje srpske vojske od strane hrvatskog predsednika, Vučić kaže da Srbija poštuje hrvatsku državu i vojsku, a da kada je reč o "pištoljima na vodu", njegov sin Vukan je tu šampion.

- Ima čak 19 pištolja na vodu i, ako ima neko takmičenje u tome, mi ćemo da pobedimo. Ali njih to ne brine, nego što po svim svetskim analizama, Srbija nije najslabija nego je malo jača. Dobro je da pokazujemo veće poštovanje jedni prema drugima, a naša vojska će biti sve snažnija i jača. Ako su u pitanju pištolji na vodu, onda ne razumem otkud toliko tektova o naoružavanju Vučića, odnosno "malog Putina" kako me zovu - rekao je predsednik.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predsedavao ranije danas Savetom za nacionalnu bezbednost.