VUČELIĆ ZA PINK: Evropa je dozvolila da Amerika napravi rat na njenom tlu, a sad im je za sve kriva Rusija

Rusija je, pre nego što je krenula u operaciju u Ukrajini, bila svesna rizika koji ona nosi - od sankcija do pretnji koje se možda ostvare, kaže Vučelić. Ističe da stoga ne veruje da će Rusija biti specijalno pogođena merama koje je protiv nje uveo zapad.

Glavni i odgovorni urednik Večernjih novosti Milorad Vučelić kaže da od pregovora Rusije i Ukrajine ne očekuje previše.

- Ruska operacija mora da ima svoj ishod, zaustavljati je na trećini ili na pola ne daje nikakav efekat, jer sa teritorije Ukrajine onda ostaje velika pretnja Rusiji. Mnogi su očekivali brzu i hitru operaciju, ali su pogrešili. Videli smo da je vojska do te mere naoružana, bez obzira što još formalno nisu primnjeni u NATO, tako da Rusija ratuje protiv jednog kraka NATO-a - rekao je i zapitao zašto bi Rusija dozvolila naoružanje Ukrajine.

On je napomenuo da je trenutna situacija užasna za civile.

- 4.000 civila u Donbasu je nestalo i pobijeno za ovih 8 godina, a ukupno 16 hiljada žrtava na koje se niko nije osvrnuo. Ovu taktiku su i ranije primenjivali, ovako je počeo i rat protiv Srbije i on se nastavlja, ovo je samo njegov prirodni nastavak. To se desilo na teritoriji Srbije s Kosovom, kad se desilo razbijanje Jugoslavije, kad su razoreni svi predsednički dokumenti, ovo je jedna zakonodavna posledica. Neki kažu da je to bilo pre 20-25 godina, ali za istoriju je to tren - objasnio je on.

Govoreći o situaciji u Evropi, Vučelić je rekao da ne može da veruje da je Evropa dozvolila rat na svom tlu.

- Mene najviše brine potpuna inferiornost evropskih vladara, to što su dozvolili da Amerika napravi rat u sred Evrope i to opravdavaju Rusijom - naglasio je Vučelić.

O sankcijama koje je Evropa uvela Rusiji, Vučelić je rekao da ih je Rusija bila svesna.

- Sankcije će sigurno uticati na Rusiju, ali Rusija je bila svesna kakve će poteze vući zapad, tako da ne verujem da će ih preterano pogoditi. Ne kreće se u takvu jednu operaciju, a da niste svesni rizika. Ogromne količine naoružanja su u Ukrajini, naoružana je od strane NATO-a. Ima li lepše za zemlju ako se denacionalizuje i demilitarizuje, ukoliko do toga nije došlo ratom - kaže Vučelić.

Apostolovski: Rukovodstvo Srbije nije moglo da donese drugu odluku

Govoreći o zaključku Saveta za nacionalnu bezbednost, kolumnista “Politike” Aleksandar Apostolovski kaže da ne vidi koju drugu odluku je naše rukovodstvo moglo da donese, osim one koju je donelo i ističe da ga ne čudi to što je svaka reč pažljivo odmeravana dva dana.

- Ako posmatrate aktere na političkoj sceni, videćete da je beznačajna manjina onih koji osuđuju ovakav stav Srbije prema Ukrajini i Rusiji. Ovom odlukom pokazane su dve stvari: poštujemo teritorijalni integritet svake zemlje, pa i Ukrajine, koja nam je prijateljska zemlja. Istovremeno, neuvođenjem sankcija Rusiji, mi pokazujemo da smo bili svedoci da sankcije ne pogađaju politički establišment već obične građane. Suvišno je govoriti o tome kako sankcije ne doprinose miru, a isticanjem prijateljstva sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom, mi takođe potvrđujemo da vodimo samostalnu politiku, strateški okrenutu ka EU, al,i bez odricanja od naših prijatelja koji nam čuvaju leđa u SB po pitanju KiM – kaže Apostolovski za Pink.

Izbalansirani pristup, kako dodaje, apsolutno pokazuje zrelost koju treba da pokazuju male zemlje u sudaru divova.