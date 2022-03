'SAMO DA ORUŽJE ŠTO PRE ZAĆUTI' Kašansi i Vuković o ratu u Ukrajini: Posledice sukoba su NOĆNA MORA ZA VUČIĆA

Posledice sukoba u Ukrajini preliće se na čitav svet, pa tako i na Srbiju koja je već između dve vatre, tripeći pritiske da donese odluke koje su u sukobu sa interesima koje imaju njeni bratski narodi. Vrlo je moguće da će naša zemlja pretrpeti određene energetske posledice.

Za mesec dana u Srbiji će biti održani izbori, a o tome se gotovo i ne govori, budući da je ova tema ostala u senci rata koji bukti u Ukrajini, konstatuje za Pink urednik u „Srpskom telegrafu“ Borko Kašanski. Ista situacija je i sa pandemijom koronavirusa koja nije primarna ni u svetu, kamoli u Srbiji.

- Svi misle da se rat dešava tamo negde daleko, a razdaljina od Subotice do Ukrajine manja je nego od Subotice do juga Srbije. Jako me brinu ekonomska pitanja, prvenstveno ona u vezi sa energetskim sektorom – kaže Kašanski.

Podseća da je naš najveći energetski igrač NIS, koji je u ruskom vlasništvu.

- NIS ima investicije u Rumuniji, Bugarskoj i plašim se da će biti tretiran kao kompletno ruska firma, iako država Srbija ima 49 odsto udela u vlasništvu. Mnogo je nepoznanica, pitanja, razloga za brigu, i mislim da je NIS stvarno još jedna noćna mora za predsednika Aleksandra Vučića – kaže Kašanski.

Nenad Vuković, predsednik Društva lobista Srbije, kaže da je u ovakvim vremenima više odvažno biti smiren i umeren u donošenju odluka. Ocenjuje da je odluka da Srbija ostane van sukoba dobra iz više razloga, a prvenstveno je realna.

- Osim samih aktera, niko ne može da uđe toliko duboko u ovo pitanje. Akteri su i emocionalno umešani, puno toga im se dešava, a bombardovanje lažnim vestima dodaje složenost problematici – kaže Vuković za „Novo jutro“.

Ističe da svaki rat sadrži u sebi ideju o svom razrešenju političkim sredstvima.

- Samo možemo da želimo da oružje što pre zaćuti i da dođe do pregovora - kaže Vuković.