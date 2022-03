SVEGA IMA I VIŠE NEGO DOVOLJNO! Vučić: Nema razloga za PANIKU I STVARANJE ZALIHA

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je govoreći o ukrajinskoj krizi naveo da će Srbija trpeti posledice, kao i druge zemlje Evrope.

- Dolazi do poremećaja na svetskom tržištu, nabavkama roba, političkim odnosima, globalna politička scena se menja. Ponekad mi se čini da ne razumemo šta se dešava, ovo su tektonske promene - rekao je Vučić.

Rekao je da ne možemo da uvozimo koks za Železaru iz Ukrajine i gvožđe iz Rusije.

- To nam stvara probleme, to ljudi čak ni ne znaju. Da ne govorim da je skočila cena nafte. Za nas je važno da kažem da će biti dovoljno hleba i pšenice za ceo region, to je naše, to je ono što nam daje Vojvodina. Ljudi ne treba da brinu. Postarali smo se da se pobrinemo za sve potrepštine naroda - rekao je predsednik i dodao da nam nedostaje mleka u prahu i da se radi na njegovoj nabavci.

Kada je reč o pšenici, Mađarska je donela odluku o zabrani izvoza, a da će Srbija delimično doneti takvu odluku naredne nedelje.

Obezbedićemo ne samo potrebe Srbije, već i za Albaniju, S. Makedoniju, Crnu Goru...

Nama razloga za paniku

- To je izbilo jer je jedan od proizvođača izašao i rekao ja imam gubitak jer kupuje naftu od NIS-a. Ljudi su nekorektni, pisali su preko društvenih mreža da će doći do ograničenja - kaže Vučić i napominje da ljudi ne moraju da paniče.

- Ne pada mi na pamet da bilo koga lažem, dobro obavljamo posao po tom pitanju. Nemojte kupovati so, imamo dovoljo, šećera, ulja, pšenice, svega imamo i više nego dovoljno. Uvezli smo i pasulj, grašak, nemamo problema ni sa čim, uradili smo svoj posao na najbolji mogući način, kao za naftne derivate - istakao je Vučić.