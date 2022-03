Vulin: Dok Vučić vodi državu, Srbija neće biti deo NATO pakta

Predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin prisustvovao je danas osnivanju opštinskog odbora svoje partije u Knjaževcu i tom prilikom istakao da dok Srbiju vodi predsednik Aleksandar Vučić i dok je Pokret socijalista deo vladajuće većine, Srbija neće ući u NATO pakt, niti će uvoditi sankcije Rusiji.

- Dok Aleksandar Vučić vodi državu, dok sam ja deo Vlade Republike Srbije, Srbija nikada neće biti deo NATO pakta. Srbija nikada neće dozvoliti da njen vojnik drugima čini ono što su činili nama. Srbija nikada neće dozvoliti da naša deca odlaze da ubijaju i budu ubijana zbog tuđe volje, zbog tuđeg zla. Vojna neutralnost je trajno opredeljenje države Srbije, čak i u ovim teškim vremenima kada se od nas traži da stanemo na jednu stranu, da se zakrvimo i posvađamo sa braćom. Aleksandar Vučić je poslednji samostalni lider u Evropi kome je više stalo do obraza, nego do glave. Zato sile NATO pakta i traže njegovu glavu, kad već nisu mogli da mu uzmu obraz. Dok Aleksandar Vučić vodi Srbiju, dok sam ja i Pokret socijalista deo vladajuće većine, nećemo uvesti sankcije Ruskoj Federaciji, nećemo ostaviti one koji nas ostavili nisu. Nema sankcija za Rusku Federaciju i nema odricanja od istorije i od budućnosti - poručio je lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin obraćajući se svojim članovima i pristalicama u Knjaževcu.

Predsednik PS-a je istakao da je ponosan na SNS koji je odlučio da kandiduje Aleksandra Vučića za predsednika Srbije.

- Ponosan sam i zahvalan sam što je Srpska napredna stranka odlučila da Aleksandar Vučić bude predsednički kandidat Srpske napredne stranke, samim tim on je i predsednički kandidat Pokreta socijalista. Aleksandar Vučić je predsednički kandidat svih slobodnomislećih ljudi, svih kojima je stalo do slobodne i uspravne Srbije. Ponosan sam i zahvalan sam što je Srpska napredna stranka odlučila da kandiduje Aleksandra Vučića za predsednika Srbije što znači da nije poklekla pred silom velikih, da se nije pokolebala i polomila, da neće odustati od politike vojne neutralnosti i zaštite Srba gde god da žive - istakao je Aleksandar Vulin.

- Predsedniče Vučiću, preuzeli ste odgovornost, hvala Vam za to još jednom i hvala Vam za snagu i hrabrost kojom ste vodili srpski narod i kojom ćete ga voditi. U srpskom svetu boljeg od Vas nema, u srpskom svetu nema nikoga ko je pobudio više nade. Pobeda koja je pred Vama je pobeda svakog Srbina gde god da živi. Onoliko koliko Aleksandar Vučić bude bio prisutan u srpskoj politici, toliko će srpska politika biti slobodna i nezavisna. Onoliko koliko ideje Aleksandra Vučića budu vodile Srbiju, toliko će biti objedinjeni i zaštićeni svi Srbi bez obzira gde žive - poručio je lider Pokreta socijalista.

On se zahvalio generalu Vladimiru Lazareviću koji je svojim prisustvom podržao skup Pokreta socijalista i formiranje opštinskog odbora te partije u Knjaževcu, istakavši da je Srbija zemlja junaka poput generala Lazarevića, a ne izdajica poput Ponoša.

- Ponosan sam što stojim pred vama, ponosan sam što stojim pred generalom Lazarevićem, najvećim živim srpskim vojnikom. Oni koji su svoju oficirsku karijeru proveli služeći NATO paktu, ne mogu ni da gledaju u lice generala Lazarevića, a mi imamo pravo i privilegiju da stojimo sa njim i pred njim i da kažemo da je ova zemlja rađala Lazareviće, a ne Ponoše - rekao je Vulin u Knjaževcu.

General u penziji i bivši komandant Prištinskog korpusa Vojske Jugoslavije Vladimir Lazarević svojim prisustvom uveličao je skup Pokreta socijalista u Knjaževcu i istakao da Srbija koju vodi predsednik Aleksandar Vučić ne zaboravlja svoje istinske heroje i borce za slobodu.

- Svojim radom u sinergiji sa svim subjektima društva kojima je Srbija na srcu činimo sve da se ne stidimo svoje prošlosti, da se ne stidimo svojih građana i pripadnika srpskog naroda koji su kroz vekove svojim životima branili svoju zemlju i slobodu - mrtve ne zaboravimo, žive poštujmo. Svim sredstvima diplomatske, političke, pravne, naučne borbe ne dozvolimo reviziju slobodarske prošlosti na štetu srpskog naroda, jer je ta prošlost naš kod, identitet i sudbina. Svakodnevno na svakom mestu u Srbiji sa svim relevantnim faktorima u društvu činimo sve da naša Srbija bude jača, ekonomski, duhovno, demografski, zdravstveno, kulturno, moralno, odbrambeno. Takvim jačanjem, država jača svoj kamen temeljac na kome počiva i sadošnjost i budućnost, a to je mir i jedino mir. Za našu voljenu i jedinu Srbiju vredi živeti - poručio je general Vladimir Lazarević u svom obraćanju članovima Pokreta socijalista.

Predsenik Opštine Knjaževac i član Glavnog odbora SNS-a Milan Đokić istakao je u svom obraćanju na skupu Pokreta socijalista da je Knjaževac opština koja se intenzivno razvija i u koju dolaze brojne investicije zahvaljujući politici i ličnom angažovanju predsednika Srbije Aleksandra Vučića.