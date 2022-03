Predsednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić posetio je danas i Lebane, gde se obratio građanima koji se okupili u velikom broju.

- Dragi prijatelji hvala vam, izvinjavma se onima koje jedva mogu da vidim. Hvala vam što ste me u ovolikom broju dočekali. Mnogo sam puta bio u Lebanu, nikada me ovoliko ljudi nije dočekalo. Hvala na veličanstvenom dočeku - naveo je Vučić

Došao sam nekoliko važnih stvari da vam kažem. Beskrajno volim ovu našu zastavu Srbije, volim našu stranačku zastavu, ali spustie ih, da mogu da vidim ljude

- Ceo svet je možda u najtežeoj situaciji još od kraja Drugogo svetskog rata i situacija je neverovatno ozbiljna. Ja znam da vi kao ljudi koji ste manje razmaženi, umete to da osetiti, znam da ste navikli na teško. Konačno je vreme da se u Srbiji ponašamo pametno i odgovorno. Možda to teško bude za neke velike, ali sami su to birali - istakao je Vučić.

Ja sam došao da vam kažem da izbori 3. aprila nisu obični izbori, nisu izbori na kojima vi govorite da li vam se dopadaju nečije reči ili ne, to su izbori za opstanak, stabilnost, mir. Nekada to zvuči kao fraza, ali danas čini mi se da dobro razumete da to nije fraza, da je to suština