PARANDILOVIĆ ZA PINK: Pozivam Voju Mihajlovića i Miloša Jovanovića na DUEL. Oni kažu da su frakcija POKS-a, a frakcije NEMA! (VIDEO)

Miloš Parandilović, zamenik predsednika Pokreta obnove kraljevine Srbije, koju predvodi Žika Gojković, i nosilac je liste Patriotskog bloka za obnovu kraljevine Srbije za parlamentarne izbore kaže da ne postoje dva POKS - a, već da se mnogi lažno predstavljaju.

Kako kaže, to su ljudi iz Novog Sada i Bečeja, koji se kriju iza Voje Mihajlovića i Miloša Jovanovića.

- Voja je čovek koji je rasturao svaku stranku - priča Parandilović.

Kako kaže, Pokret obnove kraljevine Srbije nije uspeo da sruši, i oni su svi isključeni iz stranke.

- Mene brine što ih mediji predstavljaju kao deo frakcije POKS-a, a frakcije nema. Jasno se vidi da su koaliciju potpisale Dveri i Pokret obnove kraljevine Srbije - rekao je Parandilović.

- Voji prija uloga marionete, to je on bio korz istoriju... Još mi je veći problem MIloš Jovanović koji se kadiduje za predsednika Srbije, a on je docent na Pravnom fakultetu. Evo, ja ih pozivam na duel, da otklonimo tu dilemu - rekao je Parandilović.

Kako kaže, on kao simbol POKS-a ima legitimitet da priča o temama stranke, dok oni nemaju.

Govoreći o kampanji, Parandilović ističe da je njihov cilj promenjivost sistema.

