Ostvaren je ''manji napredak''prema uspostavi humanitarnih koridora, ali nema znatnog poboljšanja stanja, rezultat je trećeg kruga ukrajinsko-ruskih pregovora.

Glavni i dogovorni urednik Večernjih novosti Milorad Vučelić kaže da Ukrajinska strana ne kontroliše ni Krin, ni Donjeck ni Lugansk, jer je na tim teritorijama pretežno rusko stanovništvo.

- U drugom delu Ukrajine postoji dikriminacija Rusa, brane ruski jezik. Ako govorimo o nacizmu i fašizmu, podrazumeva se da je to nešto nedopustivo... Zamislite, u jednom delu se razvija nacionalizam, i to ne sme da se dira... - kaže Vučelić.

Vučelić navodi da je Fond Der Lajen izjavila da Ruse treba isključiti iz sveta i civilizacije. On dodaje da ona to nije rekla direktno, ali jeste kroz redove.

- To govori o tome da oni ne vide svet u kome zajedno žive sa Rusima, pa i sa nama - kaže Vučelić.

Kako kaže, oni su čitavu aparaturu podesili tako, kao da i dalje postoji Sovjetski savez, a takve rečenice su, kako podvlači Vučelić, opasne.

- Nemoj mi da mislimo, da su ti koji vode ove zemlje odgovorni. Njih će ovaj rat preskupo da košta. Naći će oni ponovo svoj interes, nisu ovo ideološki fanatici, već ljudi koji žive isključivo u svetu interesa - dodao je Vučelić.

Vučelić navodi da je državna politika Srbije filigranska, i pre svega, odgovorna diplomatska igra. Ona ide sa punim saznanjem šta je svet i kakvi su odnosi u njemu, kaže on.

- To govori o Vučićevom dosluhu sa narodom, i to je njegova vrlina. On je slobodu i nezavisnost stavio iznad svega, i ne zna se koja je veća - rekao je Vučelić.

Urednik ekonomske rubrike u Novostima, Dušan Stojaković kaže da ono što se dešava sa berzama i cenama, jeste opasnost, kako po zemlje sveta, tako i po samu Srbiju.

- Ukoliko se ovo u kratkom roku ne smiri, znači katastrofu - kaže Stojaković.

Kako dodaje, u pitanju je cenovni haos, i ono što je zanimljivo u ovom sukobu jeste 2014. godina, kada se Rusija našla pod sankcijama, i tu je bila prekretnica i za zapad i Rusiju.

- EU je napravila sebi alternative, a za tih osam godina nisu uradili ništa. Naftu još i nekako mogu da nadoknade, ali ne celu potrebu, ali gas ne mogu nikako, pogotovo ne Nemačka koja 60 odsto zavisi od ruskog gasa - rekao je Stojakovič.

Kako kaže, Rusija je za 8 godina uspela da osvoji ono što do tada nije imala, i da delimočno zavisnost od uvoza sa Zapada nadoknadi sa svojom privredom.

- Nije uspela sve, ali je spremnija za onaj kataklizmični scenario, kada bi došlo do zavrtanja gasovoda - kaže Stojaković.

