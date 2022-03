VAŽNO ZA GRAĐANE SRBIJE: Ove mere je večeras predstavio predsednik Vučić!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je govorio o aktuelnim i gorućim temama u Srbiji i celom svetu, kao i nastupajućoj krizi neslućenih razmera.

Predsednik Vučić naglasio je da je danas pripremljena odluka Vlade za smanjenje carina na određenu robu.

– Došao sam sa konkretnim odlukama. Danas je pripremljena odluka Vlade za smanjenje carina na određenu robu. To će se odnositi na naftu iz trećih zemalja ako bude bilo potrebe da bismo uspeli da obezbedimo punu snabdevenost tržišta. Odričemo se kao država toga zbog građana. Cena evrodizela je sada 179 dinara, a sutra već će biti 193. To se odnosi na veleprodaju. To NIS može da izdrži, ali ne mogu maloprodajni objekti. Sutra ili prekosutra će Vlada doneti odluku. Država će da plaća 20 odsto od ukupne akcize, država se toga odriče. Dakle, na sutrašnji dan pri tome bi cena bila 181 dinar, odnosno samo dva dinara više – saopštio je predsednik Vučić.

Predsednik Vučić rekao je da je doneta odluka da na NIS-ovim pumpama ostane cena 179 dinara najmanje narednih mesec i po dana.

– Za poljoprivrednike donosimo odluku da na NIS-ovim pumpama ostaje cena 179 dinara najmanje narednih mesec i po dana. Na mesečnom nivou ovo je za nas gubitak veći od 35 miliona evra.

Vučić je saopštio i da od četvrtka, neće više biti izvoza brašna i pšenice, kukuruza, ulja iz Srbije.

– U Evropi ih više brine kukuruz, a u Americi pšenica. Čekajte sad, Putin je dao svojoj Vladi rok da objavi šta je to što Rusija neće da izvozi. A onda čekajte, ako je pšenica na tom spisku, ode cena. A mi tu imamo prednost. Da vas obavestim, od četvrtka, neće više biti izvoza brašna i pšenice, kukuruza, ulja iz Srbije.