PREDSEDNIK UDRUŽENJA TUŽILACA POTVRDIO: Protiv Đilasa je bila podneta krivična prijava!

Goran Ilić, zamenik Republičkog javnog tužioca i predsednik Udruženja tužilaca Srbije potvrdio je pisanje Kurira da je protiv Dragana Đilasa, lidera Demokratske stranke, bila podneta krivična prijava 2000. godine.

Goran Ilić, zamenik Republičkog javnog tužioca i predsednik Udruženja tužilaca Srbije potvrdio je pisanje Kurira da je protiv Dragana Đilasa, lidera Demokratske stranke 2000. godine bila podneta krivična prijava. - Tačno je da je protiv Dragana Đilasa bila podneta krivična prijava. To nam ne daje za pravo da ovom prilikom i ovako sada komentarišemo krivične prijave - rekao je Ilić, gostujući u Jutarnjem programu TV Pink.

Podsetimo, kao što je Kurir pisao, Zoran Đinđić, bivši predsednik Demokratske stranke i prvi demokratski premijer Srbije, potpisao je krivičnu prijavu protiv Dragana Đilasa, i to zbog reketiranja i lažnog predstavljanja u kompaniji "Pekabeta". Prijava, koju je potpisao Đinđić, koji je zbog svih saznanja u vezi sa Đilasom bio besan, predata je Prvom opštinskom tužilaštvu.

Na dodatno pitanje da li je krivičnu prijavu protiv Đilasa podneo tadašnji premijer Zoran Đinđić, Ilić je odgovorio da je to moguće.- Ne bih mogao da tvrdim, jer je prošlo mnogo vremena. Tom temom se nisam ni bavio, dok pre nekoliko dana nisam video taj naslov u novinama - naglasio je Ilić.On je objasnio da tužilac može da pokrene istragu, ukoliko je do njega stigao glas da je izvršeno neko krivično delo, ali da se to ne dešava često, jer domaća štampa obiluje takvim naslovima.- Kada bi tužioci pokretali postupke i proveravali svaki naslov u novinama, trebalo bi da imamo nekoliko stotina tužilaca koji bi se samo time bavili - rekao je Ilić, koji je jedan od najvećih kritičara katastrofalne reforme pravosuđa koja je urađena za vreme vlasti Demokratske stranke.

Podsećamo, Kurir je prvi objavio da je Dragan Đilas ucenjivao direktora Pekabete tražeći milione za svoju marketinšku agenciju i pozivajući se na svoje veze u Demokratskoj stranci i Zorana Đinđića.

Đinđić je, prema izvorima Kurira pobesneo kada je za to saznao, a zatim je u novembru 2000. godine DS podnela krivičnu prijavu protiv Đilasa Prvom opštinskom tužilaštvu.U jučerašnjem broju Kurira, Miodrag Kostić, vlasnik "MK Komerca" i bivši direktor Demokratske stranke i jedan od nabližih saradnika Zorana Đinđić, takođe je potvrdio naša saznanja.- Tačno je da netrpeljivost gospodina Đilasa prema meni datira još od 2000. godine, kada za mene nepoznat član ili simpatizer DS, koji na poseban način daje ponudi kompaniji "Pekabeta"nudeći im marketinške i druge usluge.Kostić je komentarišući Đilasovi izjavu da se DS pod njegovim vođstvom vraća na Đinđićevu politiku, kaže da je to za njega kao direktora stranke neprihvatljivo.- Mali privrednik dođe na čelo DS i posebnim načinom vođenja biznisa stvori veliku kompaniju koja drugima deli savete za vođenje biznisa.- Ovim demantijem završava se moje komentarisanje Dragana Đilasa, jer ne želim da budem objekat njegovih proračunatih medijskih napada, posebno sada kada mu je medijska pažnja najpotrebnija. Za vreme njegove vladavine medijskim prostorom "MK Grupa" uprkos svim ponudama nikada nije potpisala nijedan ugovor sa njegovom marketiškom agencijom.

Ilić raskrinkao aferu "Bodrum" i oduzeo kuće MiloševićimaŠiroj javnosti Ilić je postao poznat kao pravnik koji je srušio reformu pravosuđa zajedno sa udruženjima sudija i tužilaca. Kao prvi opštinski javni tužilac 2001. godine pokrenuo je postupak za oduzimanje kuće Slobodanu Miloševicu i nedavno je sud definitivno presudio u njegovu korist.U septembru 2003. godine pokrenuo je proces u aferi Bodrum (bez prijave policije i uz protivljenje tadašnje vlade) i to je jedan od retkih procesa i jedan od prvih u tužilaštvu koji je tužulac sam pokrenuo bez prijave policije i priveo je kraju uz osuđujuću presudu. Zbog afere Bodrum je platio cenu kada se DS ponovo vratila na vlast 2007. godine i od tada nije mogao da napreduje u tužilaštvu a pokušali su da ga ne izaberu. Tek posle pritiska Brisela i svetskog udruženja tužilaca morali su da ga izaberu za zamenika republičkog tužioca.

