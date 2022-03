MARINIKA SE 'DOKAZALA': Đilasova uzdanica NAJGORI kandidat na predstojećim izborima - pokazuju nova istraživanja!

Tepićeva se pojavljuje kao novo lice, iako je u politici pune dve decenije. Na predstojećim parlamentarnim izborima, koji će se održati 3. aprila, Marinika Tepić je kandidat s ubedljivo najmanjim šansama, pokazuje istraživanje javnog mnjenja u koje je imao portal NS Uživo.

Zameraju joj dvoličnost, neprincipijelnost, vlastoljubivost, oholost…

U istraživanju, sprovedenom tokom februara i marta kod Novosađana, pokazalo je da je stav većine ispitanika je da se Marinika lažno predstavlja kao novo političko lice jer se već 20 godina neuspešno bavi politikom, i to ne samo kao opozicija, već i kao vlast. Više od 74,3 odsto Novosađana naglašava činjenicu da je Tepićeva, pre nego je postala glavna Đilasova uzdanica, učestvovala u ekonomskom pustošenju i unazađivanju Vojvodine, kao član vlade Bojana Pajtića, u kojoj je četiri godine od 2012. do 2016. bila pokrajinski ministar za sport.

Koji su bili odgovori ispitanika

– O Mariniki govore njena dela. Iza nje nije ostalo ništa. Nijedan sportski objekat. Nijedna sportska dvorana. Nijedan sportski kompleks. Iako su novosadski atletičari, u prvom redu, Ivana Španović i Mihal Dudaš ostvarivali vrhunske svetske rezultate, umesto da ulaže u gradnju atlestske dvorane, koju je lažno obećavao njen šef Bojan Pajtić, ona je novac davala za nepostojeće sportove. Ivana Španović je u to vreme osvojila prvu medalju za Srbiju na svetskim prvenstvima u aletici, bila je prva u Dijamantskoj ligi i osvojila je medalju na Olimpijskim igrama. Šta je Marinika radila? Pa ništa! Umesto da ulaže u Ivanu Španović i Dudaša i pomogne stvaranju novih atletskih nada i šampiona, ona je investirala u banatske šore. Ta nebriga, taj skandal, to besprizorno rasipanje narodnih para, to je njen kapital. To je njen program na sledećim izborima. Nikada ne bih glasao za nju – rekao je jedan od ispitanika iz Kaća.

Pored katastrofalnih rezultata koje je ostvarila kao pokrajinska funkcionerka, Novosađani Tepićevoj zameraju dvoličnost, neprincipijelnost, vlastoljubivost i oholost.

Građani se plaše da učestvuju u istraživanju iz straha od osvete. Misle da su Tepićeva, Đilas, Novaković, Jeremić iskreni kada kažu da će odgovarati svi koji su mislili drugačije

– Ona godinama, u svakom nastupu, neprestano ponižava sve ljude koji ne misle kao ona i njen šef Đilas. Ona smatra da su ljudi koji misle drugačije, bića nižeg reda, krezubi sendvičari i glupaci, a ovamo priča kako hoće da menja Srbiju- rekla je trideset petogodišnja ispitanica iz Begeča.

Program loš, gomila praznih obećanja

Prema rezultatima istraživanja, Novosađani nemaju poverenja u Tepićevu, jer smatraju da njen program loš i da predstavlja gomilu praznih obećanja.

– Kako da joj verujemo? Tepićeva priča o pravima radnika, a na listi ima Boru Novakovića, uz čiji lažni glas je izglasan Zakon o radu, koji je omogućio pljačkašku privatizaciju i zatvaranje svih fabrika u Novom Sadu i Srbiji. Ako će ona i Novaković braniti radnička prava kao što su ih branili dok su 12 godina u republici i 16 godina u pokrajini bili na vlasti, crno nam se piše. Zbog Novakovića i politike DOS-a, ostao sam bez posla u Pobedi. Moja porodica i ja smo godinama bili na ivici bede, i sad Bora i Marinika pričaju da će mi pomoći da živim bolje. Oni su se već pokazali kao štetočine. A ko jednom bude štetočina, biće to uvek – kaže Laslo Ž. (73) iz Novog Sada.

Ogromna žeđ za vlašću

Istraživanje je pokazalo jedan zanimljiv trend. Veliki broj građana se plašio da učestvuje u istraživanju jer smatraju da su Marinika Tepić, Đilas, Novaković i Jeremić bili iskreni kada su pretili da će se osvetiti svima koji misle drugačije od njih, i koji podržavaju druge političke opcije.

– Njihova žeđ za vlašću je strašna. Iskreno verujem da bi, kada bih ih zapalo, delili građane na podobne i nepodobne, i da bi proganjali svakog ko nije za njih – kaže Ivan. N (41) iz Novog Sada.