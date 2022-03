Vučević: MZ „Sajlovo“ dobila svoje prostorije sa višestrukom namenom, tu će se nalaziti i ambulanta, biblioteka, kao i pošta

Veoma sam zadovoljan ovom uspešno realizovanom investicijom Grada vrednoj više od 70 miliona dinara., kojom je MZ „Sajlovo“ dobila svoje prostorije sa višestrukom namenom, istakao je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

- U okviru tog objekta će se nalaziti ne samo kancelarije vezane za rad Mesne zajednice, već i ambulanta, biblioteka, kao i pošta. Sve će biti obuhvaćeno na jednom mestu i to će biti novo mesto za okupljanje žitelja Sajlova. Posebno je zadovoljstvo bilo družiti se danas sa našim penzionerima na Sajlovu, kojima sam sa svojim saradnicima pre par godina obećao da će dobiti svoj prostor. Zahvaljujući zajedničkoj investiciji Uprave za imovinu i Uprave za građevinsko zemljište i investicije, našli smo prostor za tu namenu i Novi Sad sada ima 23. po redu Klub penzionera. Mnogo sam ponosan i na to što krećemo i u Ledincima da gradimo novi Dom penzionera, tako da će u svakom delu grada penzioneri imati svoje mesto za druženje i kvalitetno provođenje vremena. Skoro celo naselje Sajlovo je pokriveno vodovodnom i kanalizacionom mrežom, javnom rasvetom, asfaltirane su ulice, a ostale su još dve-tri ulice da se završe. Lepa vest je da izgradnju vrtića završavamo na leto, kao i to što je Eparhija Bačka donela odluku da gradi Hram između objekta Mesne zajednice i vrtića - rekao je gradonačelnik Vučević.

