Vučićević: Plan opozicije je otimanje, žele da izazovu u Srbiji ono što se dešava u Ukrajini! (VIDEO)

Glavni i odgovorni urednik dnevnog lista Informer Dragan J. Vučićević pozvao je u NOVOM JUTRU TV Pink, građane Srbije, da jasno pogledaju šta su planovi opozicije.

- Građani Srbije sada treba jasno da pogledaju šta su planovi opozicije. Njihov plan je otimanje vlasti, a ovaj njihov vašingtonski glasnogovornik Bugajski, albanski plaćenik, je sam to izgovorio - rekao je Vučićević.

Kako kaže, danas je Ukrajina, srušena, bombardovana, granatirana, uništena u svakom smislu. Dodaje da, šta će biti sa njom niko živi ne zna, kao i da neki to hoće i sa Srbijom.

On je istakao da je zapad sada mnogo nervozan i da sada najveći pritisak ide na Srbiju.

- Mnogo su nervozni sada. I ovi naši, uslovno govorim, brojni neprijatelji, dušmani u regioni, ali i ovi na globalnom nivou. Oni više ne mogu da se suzdrže. Neki njihovi planovi ne ostvaruju se po njihovim zamislima. Kad ne mogu velikoj Rusiji da odgovre, onda će pokušati da odgovore na Srbiji, pošto je Srbija mala. Svakog dana imate i ovake ludačke izjave, a i svakog dana imate pritiske. Pogledajte šta se dešava na aerodromu svaki dan - ističe Vučićević i dodaje:

- Kada avion treba da poleti za Rusiju stiže poziv o dojavi o postavljenoj bombi. Izvesno je da su dojave lažne, ali ipak moraju da se izvedu kompletne procedure.

Vučićević je objasnio da je suština svega toga pritisak na Srbiju i da pokušavaju da nateraju našu zemlju da se pridruži sankcijama Rusiji.

- A šta je tu suština? Pritisak na Srbiju. To je pokušaj da se Srbija pridruži sankcijama zapada, koje su u velikom delu besmislene. Pogledajte podatak da vekna hleba u Rimu košta 9 evra u pekari. Ne preterujem, pogledajte podatak da u Italiji putarina za kamion, ako krenete od severa od Trsta do Napulja na jugu, putarina je 700 evra. Giros, najjeftiniji u Grčkoj je na severu zemlje 4 evra, a ide i do 10 evra. Sve se tumba. To je bizaran podatak, ali to pokazuje koliko je dramatična situacija u Evropi - istakao je Vučićević.

- Imate odluku Evropskog saveta da se Srbiji zabranjuje da NIS ne sme da radi. Kažu da evropskim firmama koje rade uvoz nafte iz Rusije nije zabranjeno da rade, ali ne može da radi u trećim zemljama, a kada to prevedete, treća zemlja je Srbija. Svi su očekivali da će ovog petka biti više cene, a cene su niže po litri evrodizela i benzina. Dok u celom svetu cene goriva idu u nebo, kod nas su vrlo kontrolisane i lagano padaju. Zašto? Zbog dobre politike koju vodi predsednik Aleksandar Vučić - kaže on.

Vučićević ističe da Vučić vodi odgovornu politiku.

- Imamo rezerve iz koje možemo da finansiramo krizu. Može država iz nekih rezervi da intervenište. Kurs je najstabilniji u Evropi upravo u Srbiji. Neki su pokušavali da šire lažne vesti i profitiraju - rekao je Vučićević.

