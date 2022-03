VUČIĆ O NIS-U: Da bi imali benzin i dizel rafinerije moraju da rade!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o problemima sa kojima se suočava naša zemlja zbog rata u Ukrajini. Predsednik je objasnio da NIS uvozi sirovu naftu i proizvodi benzin i dizel.

- Za to je potrebno da rafinerija radi, potrebni su rezervni delovi i hemikalije. Na osnovu ove odluke Evropskog saveta ne možemo da uvozimo. Do čepa ćemo poslednje skladište da napunimo. Mi više nemamo ni skladišta. Na tome moramo da radimo u budućnosti. Brinem šta će biti sutra. Ne znam da li će nekom sutra da padne na pamet da prekine gasovod iz Bugarske ili neće. Ludilu u svetu nema kraja. Više niko ne razmišlja. Svi čekaju poraz onog drugog - rekao je on.