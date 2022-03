Dačić: Srbija je preduzela sve mere za ekonomsku stabilnost i normalan život građana

Govoreći o održavanju srpskih predsedničkih i parlamentarnih izbora na KiM, Dačić je naglasio da je to pitanje za međunarodnu zajednicu.

Predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić poručio je posle današnje sednice Saveta za nacionalnu bezbednost da je najvažniji zaključak da je država Srbija preduzela i preduzima sve mere da ne dođe do poremećaja na našem tržištu, da je dovoljno svih namirnica koje su neophodne za normalan život građana i da u tom pogledu građani mogu da budu mirni.

– Jasno je da su spoljno-političke implikacije analize svetskih dešavanja takve da sa jedne strane imate komplikovanu vojnu situaciju, ali i pritiske na našu zemlju koji dolaze sa različitih strana. U svakom slučaju, Srbija mora da se rukovodi nacionalnim i državnim interesima, vodi računa o evropskom putu i ekonomskoj situaciji u zemlji, na način da se problemi ne odraze na ekonomiju. Situacija se definitivno komplikuje i očekujemo dalje pritiske na našu zemlju, ali ne verujem da će doći do sankcija – rekao je Dačić za Tv B92.

Predsednik SPS-a osvrnuo se i na predizbornu kampanju, koja se prema njegovim rečima značajno razlikuje od prethodnih, budući da Srbija danas ima nove auto-puteve, kliničke centre, pokazala je kako se odnosi u situaciji pandemije, kako je sačuvana stabilnost finansijskog sistema, dok je istovremeno smanjena stopa nezaposlenosti.

– Ipak, deo opozicije misli da je što gore za Srbiju, to bolje za njih. Ne verujem da neko ima protiv da se otvori Klinički centar, ali imaju što je to Vučić uradio. Ono što mogu da kažem jeste da je za vreme vlasti posle 2000. godine glavni rezultat bila propaganda, dok su danas propaganda upravo rezultati. To je najveća razlika – ocenio je Dačić.

On je zaključio da je aktuelna kriza u Ukrajini prebacila intenzitet predizborne kampanje na drugi nivo, ali da je upravo to i prilika da građani shvate ko u uslovima krize može da upravlja zemljom i da osigura stabilnost, te da ostaje pri svom stavu da je za Srbiju najbolja opcija „Vučić predsednik – Dačić premijer“.

