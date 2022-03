SNAGA SRPSKE VOJSKA JE ODVRAĆAJUĆA! Vučić: Nikom u regionu nikada neće pasti da dirne Srbiju

Predsednik Srbije i predsednički kandidat SNS Aleksandar Vučić izjavio je danss da ga zabrinjava aktuelna situacija u svetu, te da je za nas važno da čuvamo sebe.

Na samom početku razgovora za medije predsednik je govorio o ukrajinskoj krizi.

- Ja nisam analitičar. Zabrinjava me to. Kada slušate veliki broj ljudi vidite jednu navijačku operedeljenost. Za nas je važno da mi čuvamo sebe. Na žalost, ja sam predvideo da ćemo ići u pravcu jednog većeg sukoba. Mene druga Bajdenova izjava zabrinjava. Bajdena poznajem kao opreznog čoveka koji se ozbiljno priprema. U našem prvom razgovoru sam shvatio tim koji ga priprema - naveo je predsednik.

Prema njegovim rečima, interesantno je da sukob ide dalje u pravcu novih sukoba.

- Rekao je da se pripremimo za dugotrajni rat - to je ono što me zabrinulo i čega se i plašimo. Nije pitanje dela vojnog sukoba u Ukrajini i on će biti okončan, ali šta posle. Juče je ponovo izbio sukob u Nagorno-Karabahu. Ako nastane još jedna tačka bilo gde us vetu, onda je to svetski sukob. Nema novosti oko cena, jer su cene zaključene u petak uveče, otići će cene u nebesa, to je kataklizma na svet. I gas je užasno skup. Vidim da Grčka, Španija, Italija, već ograničavaju prodaju ulja, brašna. Postoje indicije i za Nemačku, ali nemamo dokaza još uvek. Ukrajinski ministar poljoprivrede je rekao da imaju velike probleme sa žitov i izvozom žita i to unosi potpuni haos, jer je Ukrajina fantastička zemlja sa izvanrednim poljoprivrednim resursima, kao Rusija. I postavlja se pitanje, odakle sada žito, odakle hleb? U svim ovim stvarima mi radimo sve što možemo. Neki iz regiona prete da obratimo pažnju, jer ako ne kupe od Srbije, kupiće od drugih, a onda navedu zemlju koja kupuje od nas - rekao je predsednik.

Nisam video nigde toliko laži kao u britanskom Gardijanu o našem regionu. Ima pokušaja neodgovornih ljudi da urade nešto. To je i ovaj slučaj sa izborima na Kosovu i Metohiji. Ja dobijam više od 90 posto glasova tamo. Oni su računali da ja neću da odustem od 50 000 glasova, i d aće da me nateraju da uđem u to, a onda da vidimo koga ćemo da proterujemo na KiM. Ja sam zato molio ljude dole da sačuvamo mir, a tih 50000 glasova, ako je to razlika koja mi je potrebna, onda i ne treba da budem na vlasti. Da li je važnije to glasanje ili da Srbi na KiM budu živi? Znam kako bi to izgledalo, Srbi bi se branili. Da li je vredniji jedan život na Kosovu ili 50.000 glasova

Kako kaže, Lajčak se sastao sa Bislimijem u petak, i nakon toga izdao saopštenje u kojem ga je hvalio.

- To je takva drskost, bezobrazluk, u saopštenju u kojem niste dogovorili ništa. Ni ZSO ni kako Srbi da izađu na izbore, i to u trenutku kada oni sprečavaju narod na Kosovu da izađe na glasanje, to je takva drskost. Ja moram da voidim računa o srpskom narodu na KiM jer svaka moja reč može njih da ugrozi.

Kako navodi jedini posao regiona je da ogovara Srbiju, da bi nam natovarili Zapad na vrat i da se zaustavi Srbija u ekonomskom razvoju.

Sve što radimo je u interesu naše zemlje. Srbija je osudila napad na Ukrajinu, ponašala se ozbiljno i odgovorno. Srbija nije ničija sluškinja, ne ispunjava ničije naloge, ni Rusije ni Amerike - Srbija je samostalna nezavisna zemlja. Srbija ima iskustvo iz 90ih i ja sada pitam lažove iz Gardijana - šta je bilo kada ste tuikli nevinu Srbiju bez odluke Ujedinjenih nacija. Skupilo se vas 19 batinaša da napadnete jednu zemlju, i teško vam je da kažete to. Reći će da, kako je Fišer rekao, rešili smo "Aušvic na Kosovu", kao da su neki drugi imali Žutu kuću, a ne mi. Samo vas pitam kada ćete da stanete sa svim lažima, kada je dosta. To vam dogovori o histeriji i nemoći. Kada vi morate da se iživljavate na maloj zemlji kao što je Srbija. To vam je kad ne možete da se iživljavate na nekim većim. To je kad tražite trunku u nečijem oku, a balvan u svojem ne vidite. Mislite da ja sa njima razgovaram tako što klečim u nekoj ambasadi i čekam da mi narede? Ja sam predsednik Srbije, nisam kleknuo ni u Vašingtonu, nigde, a kamo li da klečim pred lažovima Gardijana.

On je naglasio da Srbija nije napala Ukrajinu i da ni u čemu ne učestvuje.

- Šta hoćete od Srbije? Da uvedemo sankcije Rusiji? A što vi niste na gas i na naftu? Vama ako odgovara, a onda ćete jednoj suverenoj zemlji da određujete kojim će sankcijama da se pridružuje. Mi smetamo zbog svog napretka. Neki će uvek da nas doživljavaju kao male Ruse iako smo mi Srbi - naveo je Vučić.

Sve što sam mislio da ne može da se desi, desilo se u poslednje vreme, navero je predsednik.

- Bolji je bio razgovor sa Berbok nego što su mnogi očekivali. Žena je racionalna i moglo je da se razgovara sasvim normalno. Ja gledam sve kanale i znam šta javljaju. Obratite pažnju na jedan detalj. Kompletan rečnik koji je NATO koristio protiv Srbij - koriste Rusi. Kao da se igraju sa njihovim rečnikom, kao da su uzeli templejt i govore na isti način. Da li je to zbilja, šala i šta ne znam - naveo je Vučić.

Vučić je najavio nabavku novog oružja i ocenio da je stanje u vojsci mnogo bolje nego što je bilo.

- Stiže nam dosta od oružja, ali pričaćemo kada stigne, ali nije iz Rusije. Stanje je mnogo bolje nego što je bilo. Što se načeg regiona tiče, Srbija je apsolutno bezbedna. Naša snaga je toliko odvraćajuća. A što se tiče nekog drugog, to nećemo da dozvolimo politički. Nikom drugom u regionu nikada neće pasti da dirne Srbiju, ako ni zbog čega drugog, ono zbog njene snage. Dok se ne izabere novi predsednik, ne bih dozvolio da dođemo u neku takvu situaciju. Danas je težak dan za nas. Ne samo dan kada smo oborili stelt, nego i 41. godina. Ništa nismo uradili osim što ne služimo tuđim, nego svojim interesima. Političko rukovodstvo ne sme da dovede svoju zemlju da uđe u sukob - i zbog žrtava, i infrastrukturne štete, ni zbog ekonomije koja onda ne može decenijama da se nadoknadi - naveo je predsednik.

- Nemačka je očekivala inflaciju 3,3, posto, ići će do 5,7 i 6,1 - jedna Nemačka. To je jedna najzdravija evroska ekonomija. BiH će završiti sa 9,2, verujem da ćemo mi biti manji. Ali ta inflacija je uvezena, ne možete da se suprotstavite kada vam dođe cena energenata koja je uračunata u svaki proizvod. Morate da imate oranje, setvu, to ulazi u cenu poljoprivrednih proizvoda. Isto je sa cenom nafte, gasa, uglja. Zamislite da smo poslušali one koji su nam dgovorili na demonstracijama da se osreknemo uglja. Zato sam rekao da država nije igračka - to je ozbiljnija svart od nečijih trenutnih želja. Snabdevenost će biti dobra svega. Izdržali smo talase. Ima svega i naše je da sačuvamo kakav takav pozitivan rast ove godine. Svima će smanjiti rast za 1,5 posto, a ja msilim da će nama za 1. Kada bismo uspeli da sačuvamo 3,5 posto, to bi bilo odlično. Plašim se da će biti teže. Kada imate ovakav sukob, treba samo jedna kapisla da bi se sve proširilo.

- Inflacija je veća nego što smo očekivali. Imamo stabilne i javne finansije. 1,2 I 3 juna mladi dobijaju još po 100 evra, to je važna podrška mladim ljudima. Penzionerima smo isplatili 20.000. Hleb je kod nas 46 dinara. Imate i skuplje. U Hrvatskoj će ići na dva evra, negde će ići i do 10 i svuga će to da skače. Hleb će postati luksuzna hrana, ali ne i za Srbiju. I mleku je bolja cena, ulju, najbolja cena u regionu. Negde ne možete ni da ga kupite. Španija, Italija, sad već Grčka. Ostaju nam značajne količine za izvoz i pored naše potrošnje.

Govoreći o predizbornoj kampanji, Vučić je rekao da nije imao mnogo vremena da gleda tuđe kampanje.

- Da li da kažem da nismo mi izgradili klinički centar, nego da su neki drugi. Šta da kažem? Pričaju o slabljenju domaće privrede. Od onih koji su ugasili sve domaće fabrike, koji su opljačkali bioskope, a onda se u kampanji pojave u bioskopu na Voždovcu. Uništili su nam i bioskope da bi stavili pare u svoj džep. Nikada nižu stopu nezaposlenosti nismo imali. U otvaranju 250 fabrika sam lično učestvovao. Prekinuli smo lanac tajkunskog lopovluka. Ne dam dok sam na bilo kojoj funkciji da se po vreme vrati u Srbiju, taj lopovluk i ta pljačka. Ne valja im Beograd na vodi, jer 70 godina nisu dali takve udžerice da nam prljavštinu skloni. Juče sam pogledao iz automobila, vidim u delu oko Galerije, da se ljudi sudaraju, tolika je gužva. Ako mislite da Srbija treba da investira sama u sve, to nije moguće. Kao da neko uzme cepelin da iznosi iz Sbrije. Taj deo liči pomalo na Majami, promenada na Tel Aviv, ali je mnogo lepša i nije za poređenje - naveo je predsednik

Ja ne primećujem ni njihove napade, poneka mi pošalju poruku i vidim. I njihova mržnja mi je bila strana. Sve mogu da čujem i istrpim. Kada vam neko kaže da ste ubili sopsteno dete, posle toga nemate nikakav problem šta ćete da istrpite. Nismo doneli odluku o vrtićima, iako bi vam to donelo neki glas. Ne znate kud ide sada svet

Situacija koja nas čeka svakako nije laka, kaže on. Zato je važno da ljudi izađu u što veće broju na izbore.

- Nemam potrebu da ih vređam. Ponosam sam na spomenik Stefanu Nemanji i niko ga nikada neće pomeriti odavde. Kao što sam ponosan na Hram Svetog Save. Pravio sam greške, od nekih strateških do taktičkih, vezanih za neke privatizacije koje je trebalo da provedemo a nismo, do toga da se jedan deo ministara navikao i postala im je rutina obavljanje posla i svako ima svog PR-a i slično. Srbija je napredovala brzo, najbrže u istoriji, sebe menjala, naviše gradila u istoriji i Srbija mora da nastavi taj rast i plata i penzija, i u infrastrukturnim projektima. Da nastavi razvoj IT sektora, koji nam značajnije učestvuje u PDV-u nego poljoprivreda. Srbija ide napred i mora da nastavi tim putem. Pozivam ljude da izađu na izbore. Bio sam najponosniji predsednik Srbije, borio sam se za našu zemlju i dao sam sve od sebe, živeo sam svaki dan svog života i to je sve što mogu da kažem - zaključio je Vučić.