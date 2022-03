Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je govorio o mogućnosti da pregovori Rusije i Ukrajine budu održani u Beogradu, dodajući da što se Srbije tiče, jedini cilj jeste dolazak do mira, i da, ukoliko Sergej Lavrov smatra da je to mesto Beograd, Srbija nema problem.

O MOGUĆIM PREGOVORIMA RUSIJE I UKRAJINE U BEOGRADU

- Što se nas tiče mi bi najviše voleli da dođe do mira. Ne smetamo ništa, ako budu želeli da pregovaraju u Beogradu neće nam smetati. Ja sam mnogo puta razgovarao sa Lavrovim, on sve dobro razume. Isto kao i sa ambasadorom Bocan-Harčenkom i ukrajinskim ambasadorom Oleksandrom Aleksandrovičem. Oni dobro razumeju i Srbiju i naše odnose, i odlično govore srpski. Mi nemamo ambasadora koji govori ukrajinski na primer - rekao je Vučić.

On je rekao da ako čitate Kurir ili Blic, vidite ukrajinsku stranu priče, dok je Hepi naklonjeniji Rusiji, i ističe da je suviše strasti i navijanja u Srbiji.

- Naš interes je da to bude balansiranije i mnogo realističnije. Kada bismo mogli o tome samo da pričamo. Izveštavajte, ali izveštavajte pravično i pošteno. Mi političari o tome ćutimo. Eto to ste videli i sa slučajem ove Bagire. Mi smo se uplašili danas kada smo videli u regionalnim medijima. Nije to problem kada objavi Avaz, pošto će oni demantovati. Ali hrvatski i neki mediji u Crnoj Gori neće demantovati - rekao je predsednik, podsećajući na navodno zarobljavanje srpske snajperistkinje, koja ustvari robija u Požarevcu.

Vučić dodaje da je ona u zatvoru zbog trgovine drogom, i da ima još da leži u našem zatvoru.

pročitajte još MUP SRBIJE POTVRDIO DA SNAJPERISTKINJA BAGIRA NIJE SRPKINJA: Nije moguće da je uhvaćena u Ukrajini kad je već u zatvoru u Zabeli

- I ja se pitam jel ona u Zabeli, ili u Kramatorsku? Rekao sam da provere više puta. Ona je kod nas u zatvoru. Ta vrsta laži, na koje morate stalno da odgovarate, a nikada ne vredi kada odgovarate. Uvek se taj demanti čuje pet puta slabije od njihove laži. Možete da mislite kakvu to štetu nanosi Srbiji i srpskom narodu, posebno na zapadu. U stanju su kao "Gardijan", koji se pretvorio u medij koji samo piše laži, o tome da Srbija napada Kosovo i BiH. Čime, kako. Dajte mi jednu izjavu. Papir trpi sve - rekao je on.

Predsednik kaže da to govori o beskrupuloznosti onih koji ne mogu da se osvete Rusiji, pa napadaju Srbiju.

- Za nas je važno da se koncentrišemo na ekonomiju. Sve to što mi radimo, ono što ne možete da potrete i da uništite su naši ekonomski uspesi. To su pruga Beograd-Novi Sad, pruga Beograd-Niš koju radimo. Naši uspesi su nove bolnice, stadioni, veće plate. Naši uspesi su plate za koje verujemo da će biti veće od 1000 evra, penzije od 500 evra. To je naš odgovor. Ja nemam snage da odgovaram Kurtiju, Đukanoviću i ostalima - istakao je on.

Vučić je rekao da su Bošnjaci mnogo propatili, i da razume njihov bol, iako to nije popularno reći.

- I tu čak i kada preteraju i prenagle, ćuti i pusti. Bolje je tako. Ali postoje neki koji na svaki način gledaju da urade nešto protiv Srbije. I onda ako govorim o njima svaki dan napraviću zvezde od njih, samo hoće da postanu važni preko Srbije i Vučića. Vučić neće na Sarajevo, već na Vrbas i Suboticu novom prugom - rekao je predsednik.

NOVČANA POMOĆ MLADIMA

– Nije 100 evra nešto što će da im spasi život, ali to je dokaz da država brine. On time, najčešće prvi put raspolaže onim što je sam stekao i zaradio. Time se rađa, to će, ti mladi ljudi da dobiju zato što se tu rađa neka vrsta odgovornosti, brzo se to potroši i mali je to novac, ali nameće i prve uzese odgovornosti i to je važno.

– Za 10 godina smo promenili našu zemlju, ja znam da ljudi teško žive, ali da su stvari bolje to je primetno.

Vučić je naglasio da vlada veliko interesovanje za put vozom od Beograda do Novog Sada.

– Železnica opet živi, železnica ponovo radi. Svi ljudi koji se voze tim vozem, to su svi ljudi ovde uradili. To je nešto čemu se ljudi iskreno raduju.

Trideset i dve milijarde je bio godišnji BDP, rekao je predsednik, dok će ove godine biti 56 milijardi.

- Za samo 10 godina smo toliko promenili našu zemlju, da pravimo dvostruko veću vrednost te 2012. godine. Ja znam da ljudi teško žive, ali nema sumnje da su stvari neuporedivo bolje danas. Izmislite oblast, šta god da pogledamo, i videćete da bolje živimo. Evo životna sredina. U nedelju smo imali 12.500 putnika Beograd-Novi Sad. Železnica ponovo živi - rekao je on.

IZBORI U SRBIJI

On je rekao i da je video napade na Beograd na vodi, i da to pokazuje da se politički protivnici vraćaju na sve priče koje su ispričane.

- Zoran Janković i Milan Bandić, obojica su hvalili taj projekat. Kad živite morate da verujete u nešto i u rezultat koji ćete da ostvarite. Zoran Janković je ostavio mnogo iza sebe. U LJubljanu dolazi više turista nego u Beograd. Ako on kaže da Vučić vodi ok politiku, hvala mu za to, to je za poštovanje. Mi moramo da učimo od njega - rekao je predsednik.

Vučić kaže da je nervoza kod mnogih ljudi velika, pošto ne mogu više javnost da obmanjuju izmišljenim pričama i istraživanjima.

- Zato što će da izgube. Narod neće mržnju. Vi napadate Beograd na vodi na koji je ponosan svaki Beograđanin. Ja retko idem tamo, ali vidim i opozicione političare koji piju kafu. Pa im mahnem - rekao je on.

Ponosan sam na činjenicu da je naša kampanja čista, i da ne pravimo filmove o političkim protivnicima, naveo je predsednik Vučić.

– Narod neće mržnju, vi napadate Beograd na vodi, na koji je svaki Srbin ponosan. Ja sam ponosan da je naša kampanja čista, mi ne pravimo filmove o našim političkim protivnicima. Nisam mogao da verujem da u “Juanicma doba Zlog” naprave vladiku Irineja i Ljilju Smajlović. Svaki put postavim pitanje, oni su u vinklu jel i mudri, a neko ih tako pobeđuje ko je psihopata i lud, pa onda nešto s njima nije u redu - dodao je.

Vučić kaže i da među njegovim političkim protivnicima ima mnogo dvojkaša, i da mu je drago što takve ljude kandiduju.

- Gledao sam kada je neko od njihovih novinara rekao da njih gledaju pametni ljudi. To su defakto rasne teorije, to je nešto što ne smete da izgovorite. O tome morate 100 puta da razmislite pre nego što kažete. Ja mislim da je suština u tome da su ljudi sada razumeli. Pitao sam se da li ćemo izdržati celu kampanju da vodimo na pozitivan način. Nisam nikome branio, već sam sebi zadao da govorim samo o rezultatima i programu. A pričali su o kokama u Moroviću, da je Danilo šef Kavačkog klana, da je Vukan kriv - kaže on.

Vučić ističe i da je on bio pet godina predsednik Srbije, a tri godine predsednik Vlade, i da je mnogo urađeno u tom periodu.

- Ponosan sam na borbu i sve što je urađeno. Srbija je sada zemlja sa najboljim ekonomskim rastom u Evropi. Kad god prođete Brankovim mostom, vidite Beograd na vodi. Kad god pođete u Inđiju, znaćete ko je dao svoj doprinos novim putevima, prugama. Oni ne bi mogli da ofarbaju linije na putevima koje smo uradili. Napadaju za Klinički centar i za bolnice. Za šta? Zato što za 12 godina nisu uradili nijedan - rekao je predsednik.

On je nabrojao i bolnice u drugim gradovima koje su završene ili su trenutno u izgradnji, i zapitao je zašto oni koji ga napadaju nisu sve to uradili.

- Što niste otvorili Narodni muzej. O vojsci da ne govorimo. Kada sam postao predsednik, održan je veliki aeromiting. Svi su došli, sa "jurofajterima" i "gripenima", stigli su ruski "Striži". A mi nismo imali ništa. Samo "mrtvačke sanduke" MiG-21, i jedan MiG-29. Danas imamo čak 14 MiG-ova 29. Imamo helikoptere. Imamo sistem "Pancir S1", koji je jedan od najboljih za dronove i niskoleteće avione. A samo sam naveo, ljudi koji se bave time znaju da ne ide preko noći. I plate u vojsci su povećane. To ne može za džabe, za to morate da imate jaku državu i jaku ekonomiju. Naša policija uskoro dobija "kamove" za gašenje požara, kojih će biti sve više zbog klimatskih promena - istakao je predsednik.

Vučić dodaje da su to stvari koje život znače, i da su to veoma važne stvari.

- Ponosan sam na sve što smo uradili, to će ostati upisano i niko neće to moći da izbriše. Živeo sam za Srbiju pet godina, i za rešavanje naših problema. Da promenimo našu budućnost, borio sam se za svakog čoveka, za svaki grad i selo - rekao je on, na šta je pozdravljen aplauzom.

Predsednik je podsetio i sa kime se sve sastajao od međunarodnih lidera - od Merkelove, Makrona, Si Đinpinga, Trampa, Putina...

- Nije bilo slobodnog dana. A razgovarao sam i sa svim velikim investitorima. Zato i dolaze u Srbiju, znaju da će sve biti ispoštovano. Imao bi tu još dobrih vesti. Ali ja ne želim da vodim ono što su nazvali funkcionerskom kampanjom. Da ne idem na otvaranje puteva, fabrika i pruga. Ja ću to da poštujem, sve ono što oni nisu poštovali. Da i po tom pitanju pokažem razliku između nas i njih - istakao je on.

Vučić je rekao i da nismo imali sreće, podsećajući na poplave, epidemiju korona virusa, kao i na trenutnu situaciju u svetu.

- Danas ako pogledate u zemljama zapadne Evrope je ograničena prodaja ulja i brašna, a oni su mnogo jači od nas. Smejali su se kada sam govorio o ulju i brašnu, a sada se više ne smeju. Za nas je važno da se posvetimo očuvanju života, iako to nisu lake stvari. Dobio sam poruku pre dolaska ovde i od Ane Brnabić i ljudi iz kabineta da moram više da se smejem u kampanji, da pokažem osmeh. Ja sam pozvao Anu, i rekao "ja to stvarno ne mogu". Šaljite ljude koji mogu da se klibere i da se smeju, ali ja to nisam u stanju da radim. Kako ja da se smejem u trenucima kada ništa nije smešno. A ljudima kažem da nije bitno da li im je neko simpatičan, kada izbori nisu igra, i država nije igračka. A ja da se smejem ko lud na brašno i da govorim da teku med i mleko, to bi bilo jako neozbiljno - dodao je predsednik.

On je prokomentarisao i izjavu jednog opozicionog lidera, koji je rekao: "Biće loše ako uvedemo sankcije, a biće još gore ako ne uvedemo."

- To je kao iz Alan Forda, e baš ti hvala na zaključku. Citirali su i ruski mediji izjavu kada sam pomenuo Asteriksa i Obeliksa. Da smo mi jedno malo pleme koje se odupire. Mi smo ovde imali pljačkašku privatizaciju, za šta smo sami krivi zbog rukovodstva koje smo birali. Ali smo imali i pritiske iz inostranstva, gde su nam tražili da se povinujemo i priznamo Kosovo, i da će onda sve biti u redu. Kroz mnogo toga smo mi prošli, i zato danas imate jednu šizofrenu situaciju u Srbiji. Stvarno, Ukrajincima nije lako, i bilo bi normalno da razumemo njihovu patnju. A jedan deo naših ljudi svim srcem navija protiv Ukrajinaca, zato što je NATO nas bombardovao - kaže predsednik.

Vučić je rekao i da nije ista situacija u Ukrajini i Jugoslaviji, a potom je govorio i o zabranama ruskih pisaca.

- Imali smo jedno veče razgovor moj brat i ja, i ja sam govorio o međunarodnom pravu. I on mi kaže: "Dosta bre više sa tim, pedeset godina slušamo o međunarodnom pravu". Kao što ne mogu da se načudim svemu što rade sa ruskom kulturom na Zapadu. Ja postavljam pitanje Univerzitetu u Milanu, kao čovek koji je pročitao ceo opus Dostojevskog. Dostojevski na jednoj strani, svi ostali na drugoj - možete li da kažete da su jači od Dostojevskog? Znate, kad ukinete operu Čajkovskog u Zagrebu, to je onako, sramota. Treba da se stidite. Pošto imate i Verdija i druge. Ali Dostojevski je važniji i veći od svih ostalih zajedno. To nije samo književnost, već i filozofija i religija. Ti kroz analizu Zosime i Aljoše vidiš sve od čega je čovek satkan. I onda kažu to više ne važi, pošto su politički ljudi na nekoga - rekao je on.

Predsednik kaže da je srećan što u Srbiji nema takve histerije, iako ima navijanja.

- Zadovoljan sam što ljudi u Srbiji ne mrze nikoga. A da li ima navijanja i neobjektivnosti, ima i zbog toga nisam posebno srećan. Ali to smo mi Srbi. Tako i u fudbalu, ako ne skačemo pored televizora, ništa nismo uradili - istakao je on.

Vučić ističe i da je njegov razgovor sa Analenom Berbok bio fer, i da ima odličan odnos sa većinom evropskih političara.

- Ovo je odlična stvar, što su uradili sa kvotama za uvoz gasa i svega, da i mi možemo da učestvujemo. Nemci se ponašaju racionalno, ali morate da živite od nečega. Jedan ministar iz Vitemberga je rekao da moraju da pobede Putina. A Šolc dobro zna da je lako jednom regionalnom ministru da tako govori, a od čega ćete da se grejete. Berbokova je rekla da Nemačka ne može bez ruskog gasa. Cela nemačka industrija zavisi od BASF-a. Šta će ljudi da rade, pa to hrani nemačku industriju, pa i nas. Kada kažu da prestaje da radi Volskvagen, to se odražava i na nas. Nemci su ti koji ovde zapošljavaju 75.000 ljudi, i ovde prave delove za svoju industriju. Sve je uvezano, i mnogo stvari nam prave probleme - kaže on.

Predsednik je rekao i da se nadao da će početi da padaju cene žitarica, ali da one konstantno nastavljaju da rastu.

- Video sam i jedan detalj, i krivim sebe. Kriv sam što sam video. Kinezi kupuju sada sve, kupili su sav pamuk. Sve živo. Tada su nas ovde ubeđivali da ugasimo rudnike uglja, a Kinezi su pokupovali sav ugalj. Pa mi ne bismo imali struju, i smrzavali bismo se u kućama. Zato kažem da država nije igračka. Nije sporna zelena agenda. Da li verujete da postoji čovek koji bi nekome da uzme vazduh i vodu. Ali za razliku od njih ja znam šta je država, i kako se država vodi. Video sam jedan spot Obradovićev, gde čarobnim štapićem menja termoelektrane u vetrenjače. To je vrlo simpatično - rekao je Vučić.

On dodaje da je ugalj suština za proizvodnju električne energije u Srbiji, i da je to ono što nas drži.

- Tu je problem skladištenja i čuvanja. Zato su nama potrebni i Bistrica, i Đerdap 3. Tada bismo mogli da ispumpavamo i pumpamo vodu iz jezera, i da pravimo sistem. A ne možete vi da uvedete vetar ili sunce, i da tek tako pravite energiju. Morate da skladištite to. LJudi moraju da znaju koliko je to komplikovano - istakao je predsednik.

Vučić je zapitao šta bismo mi radili bez struje, i zašto se evropske zemlje vraćaju na ugalj i nuklearke.

- Jugoslavija im je trebala slaba, pa je potpisan moratorijum na nuklearke. Hrvatska i Slovenija imaju svoju. Bugarska ima. Francuska živi od nuklearki. Belgija ukida moratorijum. A Srbiji je bilo zabranjeno. Zamislite, pre neki dan su organizovali protest protiv Ziđina, kažu da ne valja vazduh. A oni grade novu topionicu, imaće nula tih štetnih čestica. Prosečna plata tamo je 110.000 dinara. To je najveći izvoznik Srbije. Kažu ne valja nam Kina - podseća on.

Predsednik je rekao da i dalje ima stvari koje moraju da budu urađene, i da će ići u sva mesta gde ljudi kažu da se ne osećaju dobro.

- Ja ću ići i u Krivelj i u Metovnicu. Naravno da ima problema, ali ići ćemo da rešavamo to. Jedan podatak uzmite u obzir. 2012. godine znate li koliko je bilo automobila u Boru. 2953. Danas ih je više od 17.000. Vratio se život u Bor, Majdanpek. Pravimo veliku luku u Prahovu. Kada to sve uradimo, kada podignemo dodatno Kladovo, ne samo sa prevodnicama na Đerdapu, već sa ulaganjem u puteve. To će biti fantastičan deo Srbije. Rtanj se podiže, sve se podiže, ali je ostalo još mnogo toga da se uradi. Užasan nam je put, recimo, od Žagubice do Borskog jezera. To su stvari koje moramo da uradimo - rekao je Vučić.

On je podsetio i da je izgrađeno 320 kilometara novih pruga, i da su pruge bitne i za čist vazduh.

- O kanalizaciji, vodovodnoj mreži i svemu. Urađeno je mnogo, i to su velike stvari za nas - podsetio je predsednik.

Vučić kaže i da često razgovara sa predsednikom Francuske Makronom, i da on želi da čuje mišljenje predsednika Srbije. Potom je govorio i o Makronovoj poseti Putinu, kao i činjenici da je to mnoge aludiralo na period cara Aleksandra II Romanova.

- Interesantno je i da u Finskoj i dalje postoji spomenik ruskom caru Aleksandru Drugom. Svako je izazvao svog omiljenog i neomiljenog vladara - Aleksandra. Francuzi bi izabrali jednog Aleksandra, Finci drugog, dok bi Rusi prvo izabrali Petra, pa onda Aleksandra Drugog - prokomentarisao je predsednik.

On je dodao i da je ukrajinska kriza napravila ogromne probleme za Srbiju, i da bi dao sve na svetu samo da se završi.

- Onaj ko misli da je sve u redu, taj nije gledao stvarne brojeve. Mi već danas imamo teške posledice, i pitanje je koliko će biti teške u budućnosti. Mi moramo da radimo i da se borimo, i da pronalazimo rešenja - rekao je Vučić, i dodao da Srbija ima dovoljno suncokreta, i da mi potrošimo 35 odsto onoga što proizvedemo.

- Pomama je za resursima i hranom svuda u Evropi i svetu. Pogledajte kakve probleme imaju naša braća u Egiptu, i podsaharske zemlje. Ukrajina sada izvozi samo nekoliko stotina hiljada tona, za razliku od miliona kao ranije. Za nas je sreća što za povrće i voće imamo centralnu Srbiju. A za žitarice i uljarice su Vojvodina i sever Srbije spas - kazao je on.

Predsednik je rekao i da je veštačko đubrivo poskupelo zbog cene gasa, i da smo nabavili nešto iz Rusije, a nešto iz Irana. On dodaje i da je Albaniji već isporučeno ono što su tražili.

- Uskoro ćemo i Severnoj MAkedoniji. Ali mi prvo moramo da izbrojimo šta imamo. Morate domaćinski da se ponašate, da vidite šta imate u svojoj zemlji. Biće dovoljno za sve, ali ne da dozvoljavamo reeksport. Vidimo već po količini. Crna Gora je smanjila svoje zahteve, od kada je Ministarstvo poljoprivrede reklo koliko su tražili - kazao je on.

Vučić ističe, povodom komentara opozicionih političara da je on samo završio sve što je već započeto, rekao da ljudi moraju da razmisle šta je realno.

- Oni su ugovarali kredite, a mi smo ih otplaćivali. I sve drugo smo radili ispočetka. I platili, i isplatili i sve. Nemojte da vam pričam o Grdeličkoj i Siđevačkoj klisuri. Bizmark je govorio o Grdeličkoj klisuri. Ja sam pričao sa mnogo ljudi, između ostalog sa sada pokojnim Dramlićem iz SRS-a, i on mi je jednom prilikom rekao: "Pričaj ti o auto-putu, ionako ga niko neće izgraditi". Valjda sam i ja pričao, ali sam rešio i da nešto uradimo po tom pitanju - rekao je on.

Predsednik kaže da su to velike i važne stvari, i da je od livade napravljen Klinički centar u Nišu.

- To je nešto za šta se izboriš. Mene su iznenadila neka deca kada sam išao dole. Ja sam njima samo jednu stvar rekao: "Nikada te ništa neće dočekati, za stvari moraš da se boriš". Žalili su se što su ljudi u Kragujevac dolazili autobusima. Pa čime da dođu? BMV-om. Kako da ljudi dolaze, čime. I hvale se oni kako su pokazali našim ljudima srednji prst i psovali im majku. Oni su hrabri i jaki. Zamislite, mirni domaćini došli na skup, a oni im psuju majku. Moj odgovor je da ne psujemo majku, već ajde vi nešto uradite. Uzmi jednu ciglu, pa umešaj kilo maltera, pa stavi na ciglu, i tako dalje. Onda ćeš shvatiti da život nije u kibicovanju. Ruzvelt je rekao da sva slava pripada onima koji su u ringu, a ne onima koji dobacuju - dodao je Vučić.

Autor: