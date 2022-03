DAO NEOČEKIVAN ODGOVOR: Na pitanje šta bi bilo da Srbija ima nuklearno oružje, Vučić rekao - bio bih bolje raspoložen

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je ekskluzivni gost Ognjena Amidžića u emisiji Amidži šou na RTV Pink.

Iako je odgovarao na nesvakidašnja i zanimljiva pitanja, otkrivajući o sebi mnogima javnosti nepoznate činjenice, Vučić se dotakao i ozbiljnih tema. Na pitanje voditelja kako bi se Srbija ponašala da ima nuklearno oružje, Vučić je rekao da bi tada bio bolje raspoložen.

Predsednik je istakao i važnost nuklearne energije, a da su samo nas ubedili da potpišemo moratorijum na nuklearke.

- Ispali smo najgluplji. To je bilo pre nekih 20,30 godina - rekao je on.

On je rekao da je Belgija ukinula moratorijum i da Srbija to može da uradi, ali je to skupo i komplikovano.

- Veće nuklearke koje Rusi grade koštaju bar 12 milijardi evra - kazao je Vučić.

