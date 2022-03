Režiser, scenarista i producent Predrag Gaga Antonijević kaže da je zbog filma "Dara iz Jasenovca" doživeo razne kritike opozicije, iako je očekivano da se film doživi sa emocijom, jer podseća na bolnu istoriju i stradanje našeg naroda.

- Bez gledanja filma, došlo je do napada na isti, na mene, na držabvu koja je to finansirala, predsednika Vučića. Da se ovde tolika mržnja pojavi, meni to nije jasno... Kako ćemo mi voditi dijalog? - upitao je Antonijević.

Kako je dodao, niko ne želi da sedne za sto i da vidimo argumente kakve ljudi koji napadaju iznose.

- Ako ne umeš argumentovano da kažeš šta Vučić nije dobro uradio za državu, onda nemoj, jer ti ne verujem - dodao je Antonijević.

Govoreći o političkim oponentima, Antonijević je podržao predsednika, dodajući da o njima ne treba da se govori.

- Svi bi oni da vladaju, ali nema ko da vodi državu. Ne treba gubiti vreme, ja nemam razloga da pričam o njima. Ja znam neke iz opozicije koji vode ovu hajku... - rekao je Antonijević.

Kako je dodao, Vučića podržava jer uvek radi za interes zemlje, a njegove odluke su mirne i racionalne.

Predsednik instituta za nacionalnu strategiju i reditelj Dragoslav Bokan kaže da jednoj grupi ljudi odgovara trenutak kao da je Srbija na minut do apokalipse.

- Ukidanje normalnosti zarad vanrednog stanja kome mesto tu nije, nikako nije dobro. Moral je diskretna stvar, čovek koji je moralan ne drži lekcije, već radi. Moralisti su nešto drugo za razliku od moralnih ljudi ...- objašnjava Bokan.

On je kao primer naveo serijal "Junaci doba zlog" nazivajući ga žanrom linča.

- To nije žanr istine, već su to samo loše stvari i laži - rekao je Bokan.

