'NASTAVLJAMO DA GRADIMO SRBIJU' Brnabić: Kampanju smo vodili na tri ključna principa

Potpredsednica SNS i premijerka Srbije Ana Brnabić pozitivno je ocenila kampanju naprednjaka.

- Ja bih rekla da je naša kampanja bila uspešna. Imala je ključna principa - prvi, da sa građanima razgovaramo o rezultatima koje smo zajedno postigli, a to su prosečne plate, penzije, izgrađene saobraćajnice, brze pruge, klinički centri, uvođenje Interneta u škole, formiranje Fonda za nauku, elektronsku upravu, nakon 15 godina smo otvorili Narodni muzej, nakon 10 Muzej savremene umetnosti, popravili smo i dogradili Narodno pozorište u Vranju. Drugi aspekt je bio da razgovaramo šta je naš konkretan plan i program u narednom periodu, do kraja mandata sledeće vlade, do 2026. Ono što smo postavili kao konkretan cilj, to je da do kraja mandata sledeće vlade, do 2026. godine prosečna plata u Srbiji bude bar 1000 evra, a prosečna penzija da bude 500 evra. Sve ono što smo pokrenuli da završimo, 650 kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica što je verovali ili ne više nego što je Srbija izgradila u bivšoj Jugoslaviji za 45 godina. To su neki pravci kuda mi želimo d aidemo, a bilo je važno to reći ljudima - rekla je Brnabić.

Kako je dodala, treći princip vođenja kampanje Srpske napredne stranke vođenje čiste kampanje.

- Treći princip naše kampanje bio je da imamo potpuno čistu, ili što bi Aleksandra Vučić rekao, nikad čistiju političku kampanju. Da se ne obaziremo ni na napade, ni na uvrede, ni na provokacije. Da radimo svoj posao, razgovaramo sa građanima. Ono što je bilo specifično za nas je da se predsednik Aleksandar Vučić najmanje bavio kampanjom. On se bavio samo državnim poslovima, a jako je malo vremena poklonio kampanji - rekla je Brnabić.

- Kampanja opozicije je bila zaista neverovatna. Dakle, prvi put sam imala priliku da opozicija, koja ima ipak jedan značajan prostor u odnosu na vlast, da kritikuju, oni su se fokusirali na to šta bi oni srušili, zatvorili, šta bi premestili, šta od onog što mi gradimo oni nikad ne bi gradili, recimo jedna od stvari je Moravski koridor, koridor koji spaja istok i zapad, linija metroa od Mirijeva do Železnika, pričali su oni o tome koje bi investitore proterali. To je meni bilo neverovatno. Bila je to izuzetno prljava kampanja. To se prelivalo i na naše ljude, koji su izuzetni stručnjaci u svojim oblastima, kao što su doktorka Dana Grujičić, profesor Radenović, Jelena Begović, Lazar Ristovski i drugih. U poslednjih 48 sati imamo i napade na naše najuspešnije sportiste - rekla je Brnabić.