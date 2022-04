Vučević kategoričan: Srbija će ostati u sigurnim rukama! Sada imamo i 6. kolonu, lažne desničarske stranke koje se bave samo sabiranjem mandata

Miloš Vučević, potpredsednik SNS, povodom pretnji koje su upućene njemu i njegovoj porodici izjavio je da su pretnje stigle na mejl i da je o svemu obaveštena policija.

Vučević je, gostujući na Televiziji Pink, na pitanje šta je bila sadržina mejla, ali i da je u proteklom periodu i predsednik Vučić dobijao gomilu pretnji, izjavio da je pisalo da će mu deca platiti cenu.

Nisam jedini, predsedniku stalno vređaju decu i brata, napadaju nam stranačke prostorije

- Taj čovek je već vršio napade, ako sam dobio dobru informaciju, on je već u proteklom periodu gađao moj službeni automobil. Već je to ponavljao. Verujem u državu i da su preduzete sve neophodne radnje. To je naravno milimetar, odnosno, sekunda onoga što preživljava predsednik i njegova porodica i ono što mene brine uvek će biti ljudi koji su čudnog ponašanja kojima treba ocena psihofizičkog stanja, ali ono što me brine u ovom kontekstu kada pričamo je jedna dehumanizacija ljudi koja vam politički nije po volji ili ih ne podržavate. To je pre svega rečeno kroz lik i delo Aleksandra Vučića pa onda i SNS. Dozvoljeno je da se preti njegovoj deci, dozvoljeno je vređati mu brata, dozvoljeno je čak malo dete nazivati kojekakvim imenima. Dozvoljeno je pozivati ko će biti uhapšen, ubijen, lustriran bez bilo kakvog pravnog osnova. Imate zatim, gomilu napada na naše stranačke prostorije, veliki broj napada na naše bilborde. Ništa loše sa naše strane nije urađeno, ni jedan sekund negativne kampanje spota, nalepnice, a kamoli fizičkog ili verbalnog nasilja – objašnjava detaljno Vučević matricu i narativ koji se dešava i dodaje da se to sve pravda time kroz da je protiv SNS i Aleksandra Vučića sve dozvoljeno. Od nas prave legitimne mete, hoće da nas predstave kao kriminalce koji vse to zaslužuju

Vučević ističe da nema demokratije protiv onih protiv koji su oni.

- Imali su mogućnost u kampanju da pričaju gde god su hteli neistine, i neka pričaju, ali niko nema pravo da koristi dehumanizaciju i da meta. Oni nisu u izbornoj noći dozvolili da uđu mediji koji im nisu po volji. Prave se legitimne mete, a onda ako se ne daj bože nekom nešto desi, objašnjenje da je prirodno da se desilo zato što ima veze s kriminalom, mu je brat ovakav, zato što su mu deca onakva... To je najopasniji narativ kada pričamo - objašnjava Vučević i dodaje da oni nikada ne osuđuju kada se i otkrije počinilac nekih gnusnih stvari i nema nikakve osude - naveo je Vučević.

Popredsednik SNS objašnjava na primeru kada su razbijane prostorije SNS u Novom Sadu da je odgovor da je reč o mladom čoveku koji je frustiran, jer ga vlast SNS ugnjetava. Marinika Tepić za čoveka koji je mučki pretukao čoveka na bageru, rekla da je to prva levica Srbije.

Oni nama hoće da zabrane i da imamo kampanju. Ne smete od vrata do vrata, ne smete da zovete ljude što se radi svuda, u Americi je patentirano. Zašto imamo svoju bazu spiskova, to nisu birački spiskovi, nego spisak članova, zašto delimo stranački materijal Ispada da mu uopšte ne bi smeli da idemo u kampanju, ne smemo da priđemo ni jednom biraču. To je jedna fenomenologija koju su oni patentirali, pošto nemaju politički kapacitet da učestvuju u takvim kampanjama. Pa ako ne mogu oni, onda ne može niko. Eto tužilaštvo hoće da da ispita stvari oko spiskova, a kada se dese pretnje ovakvog tipa onda se to preispituje. Nismo se bavali tajkunskom opozicijom, vodili smo čistu kamapanju.

Vučević ističe da je jako ponosan na kampanju koju je vodio SNS, a možda smo zbog toga negde i platili cenu.

- Što se nismo ni osvrnuli na protivnike. Nismo odgovarali na optužbe, nismo se bavili ni tajkunskom opozicijom, a nismo se bavili ni onima koji se predstavljaju kao patriote. Da se u jednom delu bavimo njihovim programima i da pokažemo da je to što pričaju potpuno nemoguće sprovesti da ako dobiju podršku građana. Imali su tu laganu poziciju da su veće patriote i da jače brane Rusiju od ne znam koga – uverava Vučević i upozorava šta je trenutno na delu:

Evo, sve te patriote sada posle tri dana nemaju više stav ni o genocidu u Srebrenici ni sa NATO paktom. Tim patriotama smeta i Srpska lista na KIM. Valjda zato što oni ne glasaju za njih nego za Vučića. Imali smo peh i platili smo i tu cenu pod jednim vidom kazne što nismo dozvolili da Srbi sa KIM glasaju u svojim opštinama.

U Srbiji više nema razlike između neke levice i desnice

Analizirajući izjavu koju je predsednik Vučić dao deset dana pre izbora gde kaže da se sva opozicija bez obzira na ideološke i suštinske razlike udružiti da bi ga srušila kaže da je bio potpuno u pravu.

To je važan momenat koji davno nismo čuli i videli. Nema ideologije ni principijelnosti. Strašno je da niko od protiv kandidata nije čestitao predsedniku Vučići pobedu u prvom krugu. On je dobio 800.000 glasova manje od njega, a nisu se udostojili da čestitaju. Čestitaju mu svi svetski lideri, što je normalno i pristojno, a Srbiji ne. Ali su se s druge strane svi ujedinili protiv Vučića - kaže Vučević i naglašava da je ovo samo da u Srbiji više nema razlike između neke levice i desnice i nema pitanja ko je za sankcije Rusiji, a ko za tešnju saradnju, pitanje KIM više nije važno, da li je to nezavisna država ili sveta srpska zemlja. Predlažem predsedniku Vučiću da na jesen idemo ponovo na parlamentarne izbore, mislim da bi to bilo najpoštenije.

Vučević ističe da smatra da deo ljudi olako shvata parlamentarne izbore.

- Mnogi su bili fokusirani pre svega na predsedničke izbore, da su shvatili značaj i razumeli poruku. Na parlamentarnim izborima, deluje mi da su ljudi šarali sa glasovima i kada bih se ja pitao, a ne pitam se, i mislim da se ni predsednik Republike neće sa tim složiti, najpoštenije bi bilo na jesen idemo na nove parlamentarne izbore – istakao je on.

Vučević kaže da se sada bez razloga postavlja pitanje legitimiteta SNS.

- Vidimo sada pitanja, da li ima ili nema većine, da li je to pun legitimitet ili ne, iako je naša lista sa 120 mandata ubedljivo pobedila i niko ne može da nam priđe. Zato mislim da bi možda bilo najpoštenije da na jesen izađemo na birališta za parlament, pošto se opozicija ne bavi politički legitimitet, već matematikom i sabiranjem. Mislim da bi građani danas nakon svih ovih dešavanja i poruka koje smo čuli posle 3. aprila bili otrežnjeni – obrazložio je on.

U Srbiji su 6. kolona lažne desničarske stranke, ne pominju više teške teme, samo se bave sabiranjem mandata.

Potpredsednik SNS navodi da su, nakon izbornih rezultata i nakon onoga što su pojedini izgovorili, maske pale.

- Oni koji su se zaklinjali u čvrstu nacionalnu politiku, u odbranu KiM, Republike Srpske, nikada u Nato, samo sa Rusijom, za 24 časa to više ništa nije važno, samo je važno demontirati neki sistem, Vučićev i SNS-ov, pa po cenu i da idu sa onima koji kaže da je KiM nezavisna država, ad je to realnost koju treba prihvatiti, da idu u koaliciju sa onima koji su Skupštini Srbije predlagali Rezoluciju o izvršenom genocidu Srebrenici. Ne smeta to više ni Milici, ni Bošku, ni Milošu Jovanoviću, nikome od njih, samo da b i pokazali da nisu deo neke prorežimske opozicije. Njih interesuje vlast i lični interesi, a nestaju, velike ideje, teme i programi. O tome je lepo govorio Dragoslav Bokan, sada vidimo šta je 6. kolona, te lažne desničarske stranke. Ti koji su pričali o idealističkoj srpskoj nacionalnoj politici, da Srija previše ćuti, da nisu dovoljno branili srpske interese, da ne čuvamo RS, zašto nismo jače podržali Rusiju, a niko u Evropi nije izdržao ovo što je Srbija izdržala čuvajući prijateljske odnose, a i ne bi juče Putin pričao sa Vučićem sigurno da je nešto loše urađeno, dok oni Putina mogu da vide na jutjubu i na razgledinici. Sada više nema tih tema, nego se sabiraju mandati za Grad Beograd i Skupštinu Srbije. Zato mislim da bi bilo najpoštenije da idemo na nove parlamentarne izbore, jer su ih građani videli i čuli posle izbora, a i videli su da izbori nisu igra, a da izbori nisu igračka – rekao je Vučević, dodajući da bi bilo pristojno da su Vučiću na pobedi čestitali Ponoš, Obradović, Jovanović i ostali. Ako se negde budu ponavljali izbori spremićemo se najbolje što umemo Tokom kampanje mnogi su slali poruke protiv Vučića, ceo region izuzev Banjaluke i dela Podgorice - rekao je Vučević-

Čudno je da na napadaju oni koji sebe smatraju da patriote i tvrde da vodimo lažnu patriotsku priču, dok Aljbin Kurti vodi direktnu kampanju protiv Vučića koga vidi kao političkog protivnika. Da je drugačije, ne bi Kurti vodio ovakvu politiku protiv Vučića, a i ne bi Srbi sa Kosova glasali za Vučića. Zar stvarno mislite da neko njih može da prevari? I ispere im mozak da ne mogu da prepoznaju ko ih najbolje štiti i vodi računa o njima. Ovo je prava u čemu učestvuju desničarske stranke koje su napadale SNS i Vučića da m i nismo dovoljno patriote da sne volimo dovoljno Srbije, a onda su sami preko noći rekli da Srebrenica, Nato, Kosovo, RS, Crna Gora nisu bitna pitanja, već samo matematika da bi ušli u vlast

Što se Beograda tiče, Vučević ističe da se Đilas bavi brojanjem i računanjem, sa čime SNS nema nikakav problem.

- Ako se negde budu ponavljali izbori mi ćemo se spremiti najbolje što umemo i trudićemo se da ostvarimo većinu. Oni će pokušati da ujedine on o što je bilo nemoguće, bez ikakvog programa. Koji bi bio njihov program za grad Beograd ako u isti ko stavljate Đilasa, Mariniku, Boška Obradovića, jedan i drugi POKS, Zavetnike, DSS, pa zamislite tu politiku? Šta bi oni tačno radili – metro, most na Adi Huji……Zamislite tu podelu kolača na sitne feude, otimanje i grabljenje za pare građana! To bi bila njihova politika, bez ikakvih zajedničkih imenitelja – precizira potpredsednik SNS.

Dačić može da izađe i da priča o laganim temama, na nama je teret i odgovrnost. Zainteresovanost opozicije za Beograd, Vučević objašnjava time da onji tu vide mogućnost da naprave sa desničarima neku neprincipijelnu koaliciju.

- Njih ne interesuje Srbija i mala mesta u njoj. U fokusu su im bile Gornje Nedeljice gde je SNS ubedljivo pobedio, a sada vređaju meštane tog mesta i potcenjuju ih. Mene brine to što je deo građana olako pristupio parlamentarnih izborima, samim tim i Skupštini Srbije. Nismo mogli , a nismo ni hteli da vodimo takvu izbornu kampanju sa lakim rešenjima. Da smo govorili poruke koje građanima više prijaju dobili bi koji glas više, ali bismo ugrozili investicije i opstanak fabrike. Ljudi ne razumeju da fabrike mogu da se ugase preko noći, a da investicije mogu da nestanu. To se desilo Rusiji, a zamislite šta je jedna Srbija, koja je neuporedivo manja, Mi treba da zadržimo ova radna mesta i da dovedemo nove investicije, da nam rastu plate i penzije i zato vodimo računa šta i kako radimo. S druge strane, ovi mogu da izađu i da kažu šta hoće, bez ikakve odgovornosti. Oni nisu odgovorni prema građanima, zato je najveći teret bio na Vučiću i SNS. Mi ne možemo da imamo lepršavu kampanju, što mogu čak i naši koalicioni partneri. Dačić može da izađe i da priča o laganim temama, da ne stavi u fokus ozbiljne teme – kaže Vučević.

On ističe da je Vučić podneo najveći teret, jer je morao da vodi računa o državnim interesima i nije mogao da radi to što drugi rade.

- On je gledao kako da sačuva Srbiju, jer je eskalirala situacija sa Ukrajinom. Nije lako voditi kampanju sada kada imate podelu u svetu najveću od 1945. godine. I pored svega, ostvarili smo ubedljivu pobedu u regionu, svuda gde naši građani žive i siguran sam da će i grad Beograd i Srbija ostati u sigurnim rukama. Ako ne bude ponovljenih izbora i vladu će formirati SNS, pre svega sa SVM i možda još nekim manjinskim partijama – istakao je on.