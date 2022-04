ČOVIĆ O NAPADIMA NA VUČIĆA I SRBJU - Glavni koordinatori su STRANE SLUŽBE: Daljinski upravljač je van našeg regiona! (VIDEO)

Nebojša Čović, bivši šef Koordinacionog tima za KiM kaže da Hrvati, ali i svi koji komentarišu i napadaju Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića, to rade, jer u svojim "dvorištima i kućama" imaju probleme.

Kako je dodao, trenutak je idalan, kada se u isto vreme pogleda situacija u Ukrajini.

- Tu ima još problema. Njihovu koordinaciju rade strane službe. Oni su dirigenti, a daljinski upravljač je van našeg regiona - rekao je Čović.

On je dodao da se sve pto se dešava u svetu trenutno zloupotrebljava protiv Srbije.

- Ne zaboravite, Srbi nikada nisu imali nikakav logor, u kome su ubijana deca. jedini Logor je bio na području jasenovca. I kada mi to spomenemo, bude da se Srbi stalno vraćaju u istoriju... Oni će nastaviti da na taj način pumpaju EU - rekao je Čović.

Kako je dodao, problemi su prisutni, a tek će ih biti.

- To je trenutak u kome morate da razmišljate o perspektivi... Svet je šahovska tabla i tu imate one koji razmišljaju, ali i one koji su batinaši - dodao je.

