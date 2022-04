BRNABIĆ: Đilas je zamolio Vučića za sastanak, mesto premijera ostaje u Srpskoj naprednoj stranci

Premijerka tehničke Vlade Ana Brnabić izjavila je danas da ne vidi ništa loše ako u narednom mandatu ne bude na toj funkciji, ali je poručila da će svakako ostati u Srpskoj naprednoj stranci.

- Ne vidim zašto ljudi na taj fatalistički način gledaju na te stvari. Promena je prirodan proces - rekla je Brnabić.

Ona se založila za nove izbore u Beogradu, a nije protiv ni novih parlamentarnih.

Govoreći o susretu Aleksandra Vučića i Dragana Đilasa radi rešavanja izborne krize u Beogradu, Brnabić je ocenila da to nije sastanak "kao da su oni ovce čuvali zajedno", nego je lider Stranke slobode i pravde "zamolio predsednika Republike za sastanak".

Predsednik svih građana je prihvatio taj sastanak, objasnila je Brnabić i podosetila da je Đilasova stranka slobode i pravde postala parlamentarna.

Objašnjavajući zašto je za nove gradske izbore, ona je, kao poverenik SNS za Beograd, istakla da bi to bio najbolji način da glasači vide kako opozicija ulazi u neprincipijelne koalicije, "samo ne bi li bili protiv SNS i Vučića i na taj način se dokopali vlasti".

- Oni nemaju zajednički imenitelj. Drago mi je da su pokazali svoje pravo lice, oni nijedan princip nemaju. Ni morala - ocenila je Brnabić.

Ona je pohvalila ubedljivu pobedu Vučića na predsedničkim izborima.

- Niko od protivkandidata na predsedničkim izborima još nije čestitao Vučiću na ubedljivoj pobedi. To je osnovna pristojnost. Sramotno je da nisu čestitali, to je primer nedostatka osnovne političke kulture i osnovne kulture. To je odvratan primer političke nekulture - zaključila je Brnabić.

