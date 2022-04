POJEDINI ZAPADNI CENTRI MOĆI MINIRAJU OTVORENI BALKAN: Žele da Bugarska umesto Srbije bude lider!

Rušenje regionalne inicijative, koja je više nego značajna za Srbiju, Severnu Makedoniju i Albaniju, samo je još jedan u nizu pritisaka na našu državu

Nakon niza pritisaka kojima je Srbija izložena poslednjih nedelja stigao je, čini se, jedan od najperfidnijih, s obzirom na to da direktno ugrožava regionalnu saradnju koju potencira Srbija.

Pojedini zapadni centri moći su, naime, neskriveno krenuli u rušenje Otvorenog Balkana, inicijative koja je zasad okupila Srbiju, Severnu Makedoniju i Albaniju, sa ambicijom da se proširi na ceo zapadni Balkan, dakle i na Crnu Goru, BiH i teritoriju Kosova. Minirajući Open Balkan, pojedine evropske sile žele da i na taj način veštački promene odnos snaga na Balkanu.

Otežavanje saradnje

Više se i ne skriva da je cilj da se Srbija pomeri s pozicije ključnog faktora na Balkanu i potisne na margine odlučivanja o balkanskim prilikama. Istovremeno, Pojedine evropske sile su Bugarskoj namenile ulogu lidera regiona i otvoreno je guraju na to mesto. Tome u prilog govori i sastanak koji je nedavno u Sofiji okupio premijere četiri NATO članice - Bugarske, Rumunije, Severne Makedonije i Crne Gore. Iako je tema skupa bila bezbednost zapadnog Balkana, pozivnice nisu poslate članicama Otvorenog Balkana - Srbiji i Albaniji.

U svetlu ratnih okolnosti u Evropi i sveopšte borbe za snabdevanje energentima, Bugarska je dobila novu ulogu zbog važnosti njene teritorije za transport gasa i nafte ka Evropi. Iste političke i ekonomske okolnosti stavile su na dnevni red i inicijativu Otvoreni Balkan, ali je ona u čitanju dela evropskih sila viđena kao idealan poligon da se prošire i pojačaju mehanizmi pritiska na Srbiju. Još jedan ilustrativan primer kako to funkcioniše jeste glasanje o skidanju Srbije sa liste sankcija za uvoz nafte. Protiv ukidanja bile su Hrvatska, Poljska, Rumunija, ali i Bugarska. Cilj je očigledan, a to je da se zatruje ideja o međusobnoj saradnji balkanskih zemalja, a zatim i sasvim zaustavi njeno proširivanje.

Sukob istoka i zapadnih centara moći

Profesor međunarodnih odnosa Srđan Perišić kaže da je na delu „razvaljivanje ideje Otvorenog Balkana“.

- Svako tu inicijativu različito posmatra, a činjenica je da je Beograd na udaru i zbog nje, odnosno zbog svog shvatanja kako ta unija treba da izgleda. Udar je isključivo od strane pojedinih zapadnih država. Oni ruše srpsku ideju o Otvorenom Balkanu, iako će javno i dalje govoriti sve najbolje o njoj. Jer, svako gleda drugačije na tu inicijativu. Amerikanci je vide kao međunarodnu organizaciju u kojoj će glavnu ulogu imati Albanci kao njihovi glavni faktor na koji se oslanjaju na Balkanu. Britanci slično posmatraju stvari, a Nemačkoj je to unija zapadni Balkan, koja će biti pod kontrolom EU. A prava ideja Beograda je oživljavanje stare ideje da Balkan pripada balkanskim zemljama - objašnjava Perišić.

On napominje da je veliki sukob između dela zapadnih sila i Rusije ne samo poremetio inicijativu Open Balkan već su ojačale snage koje guraju Bugarsku u prvi plan ili daju primat albanskom faktoru na Balkanu.

- Ne vodi se samo oružani rat, već i ekonomski, medijski, diplomatski, informacioni... Taj sveopšti rat potpuno menja sliku. Postavlja se pitanje odakle se odjedanput pojavila Bugarska, ali treba imati u vidu da je ona članica i EU i NATO, ali i da je zemlja koja može da pravi probleme s uvozom nafte i gasa. Dakle, u ovom trenutku, kada su zapadne sile u ratu s Rusijom, vlada u Sofiji, kao verni član NATO, potrebna je zapadnim zemljama, pre svega SAD - ocenjuje Perišić.

Politički analitičar Dejan Miletić smatra da u ovoj fazi Otvorenog Balkana ne treba da budu ključni spoljni faktori.

Ne mogu da nam pariraju

- Bilo bi veoma važno da lideri regiona shvate da smo zajednički i bolji pregovarači i da bolje možemo da štitimo svoje nacionalne interese. Lideri treba da se okanu visoke politike i da, umesto toga, gledaju kako da isplivamo iz ovog kriznog trenutka i po Evropu i po čovečanstvo. Da li se gura Bugarska ili neka treća zemlja, to je sve relativno, jer u Evropi ne postoji čvrst koncept. Bugarska ne može ni po svojoj poziciji ni po političkim domašajima da parira Srbiji i konceptu Otvoreni Balkan. Nezavisno od energenata, to nije realno. Nas međunarodni faktor ima u vidu ako treba da nas pritisne da bi neki svoj interes očuvali. Oni vrše pritisak na Srbiju da bi je ubacili u svoj tabor, da bi delovali još homogenije, odnosno neće da dozvole da pozicija Srbije bude privilegovana pozicija. Njima ne odgovara to što naša zemlja, uz principijelnu politiku, ima opravdanje za svoje ponašanje - napominje on.