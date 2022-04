CNN SE OBRUŠIO NA SRBIJU I VUČIĆA! Vjosa Osmani i Kristijan Amanpur udarile lažima na našu zemlju! (VIDEO)

Na CNN Vjosa Osmani i Kristijan Amanpur napale su predsednika Srbije Aleksandra Vučića i našu zemlju zbog toga što štiti Kosovo kao srpsku teritoriju i zbog dobrih odnosa sa Rusijom.

Žestokim lažima Amanpuri i Osmani pokušale su da naruše srpski ugled u svetu samo zato što ne prihvatamo i nikada nećemo prihvatiti nezavisno Kosovo.

Osmani je govorila o politici Srbije ističući kako smo jedina zemlja u Evropi koja nije uvela restriktivne mere Rusiji.

Serbia continues to view countries of the western Balkans "as temporary countries," says Kosovo President @VjosaOsmaniPRKS. "We're here to stay as independent, sovereign and vibrant democratic nations." pic.twitter.com/6ZbUSY0bN7