SRBIJA POŠTUJE MEĐUNARODNI MORAL! MORAMO BITI UJEDINJENI! Vučić: Suočeni smo sa patološkim licemerjem sa svih strana

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je pre dve nedelje odneo ubedljivu pobedu na izborima u Srbiji, govorio je u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink o svim aktuelnim političkim temama.

Na početku emisije, Vučić je upitan za lični odnos prema sukobu Rusije i Ukrajine, naveo da bi to moglo da ima posledice po Srbiju.

- Ako bih govorio sa ličnom konotacijom, moglo bi da ima posledice po Srbiju, zato na to ne mogu da vam odgovorim - rekao je predsednik.

- Ja sam prvi posle Nikole Pašića dobio orden Aleksandra Nevskog. Posle više od jednog veka prvi sam Srbin koji je dobio orden Aleksandra Nevskog od predsednika Rusije, moja ćerka je išla u rusku školu i sve ovo nas užasno pogađa, ali ja sam predsednik Srbije. Moj je posao da vodim računa o Srbiji - naveo je Vučić.

Pozvao me brat pred emisiju, a to nikada ne radi. Rekao mi je da ne mračim. I savetnici su mi rekli da smo deo glasova izgubili o onome šta nas čeka i koliko je teško. Da nisam, možba bismo išli i do 65 odsto. Nisam u stanju ni večeras da ljudima govorim bajke. Biće nekoliko lepih vesti. Želim da se zahvalim ljudima na podršci. Naravno, da se zahvalim za ono što je bilo 3. aprila, ali posebno za ono što je bilo juče

Predlog broj 1 - Hijene i muve zunzare

Govoreći o situaciji u Ukrajini, Vučić je rekao da se od kada je sve počelo nalazimo se u nekoj vrsti svetskog sukoba.

- To nije na televiziji. Vidimo mrtve i ranjene, srećom kod nas ih nema, ali sve to ima posledice. Kad čujete u Nemačkoj: 'Nemojte da se kupate da bismo uštedeli vodu', da će prestati cela nemačka ekonomija ako se zaustavi dotok gasa... To je samo jedan deo posledica. Hrvatska koja je članica NATO i EU, uvela sankcije Rusiji i proterala njene diplomate, izašla na finansijsko tržište i umesto 0,80, kao prošli put, zadužili se na 2,97. Samo da shvatili kakve su katastrofalne posledice- rekao je Vučić.

On je ocenio da posledice vojnog sukoba u Ukarjini neće proći tri ili četiri godine.

- Očekuju nas pregovori sa Rusijom oko gasa. Kakav god ugovor da potpišemo verujem da će biti bolji u odnosu na druge zemlje EU. Neće biti besplatno, neće biti kao do sada. Sve što se dešava, uticaće i na cenu. Ali sada i da dobijemo 75 odsto naftnu formulu, nafta je mnogo skuplja. Cena nafte nas razara - istakao je srpski predsednik.

Slušao sam razne koji pričaju da nije potpisan ugovor zbog izbora. Ajde ne pričajte gluposti. Kakav god ugovor da potpišemo verujem da će biti bolji nego oni koje imaju evropske zemlje.

On navodi da je u Americi galon otišao sa 3.7 na 5.9 dolara, i da je Amerika nastala na tome, ali da se sada ceo svet menja.

Mi ne živimo van sveta. Mi bolje prolazimo nego drugi. Nikome nismo rekli da ćemo isključiti grejanje, ili da se ne kupa, ili da neće biti pšenice i kukuruza. Mi to nismo uradili. Evo prošao je 4. april, pa još nisam to saopštio. Da danas želim da budem svetski heroj broj jedan, bilo bi dovoljno da kažem bilo šta protiv Putina, i svi bi mi delili nagrade i govorili da sam najveći demokrata na svetu

Kako je rekao, mnogo nas košta što nismo uveli sankcije Rusjii.

- Mi na našem primeru znamo sve. Rusija je od 2001. godine uvek pružala podršku teritorijalnom integritetu Srbije. Ne zaboravljajte da su nam Rusi zabranjivali letove devedesetih. Ali to je bilo neko drugo vreme. Naše je da se ponašamo u skladu sa međunarodnim javnim pravom, i da poštujemo principe. Čime smo ušli u red malog broja zemalja koji mogu time da se pohvale. Skupo nas košta ovo, ali moramo da donosimo odluke na dnevnom nivou, i da se borimo za građane Srbije - rekao je on.

Na dnevnom nivou moramo da donosimo odluke koje su za dobrobit građana Srbije

Vučić kaže da politički neprijatelji mogu da ga nazivaju kako hoće, pošto su ljudi pokazali šta misle.

- Jedan moj dobar poznanik je danas rekao: "Rusija je propala, gotovo je to, ulazi ovamo ili onamo". A ja sam zapitao - kakve to ima veze sa spomenicima Žukovu, Dostojevskom, Čajkovskom. On kaže "Koga briga, sve će to da izbace iz udžbenika". A ja kažem, mi nećemo. Jel treba da izbacujemo Šekspira zato što Britanci šalju oružje Albancima - zapitao je predsednik.

- Kažu da sam izdajnik. Izdajnik? Jedini u Evropi koji nije uveo sankcije Rusiji, a iz tako male zemlje. Nazivajte me kako god hoćete, ljudi su (na izborima) pokazali šta misle -rekao je Vučić.

On je istakao da je ponosan na to što čuvamo normalnosti zemlje.

I danas je pilot dobio dojavu o bombi, negde iznad Slovačke, ali je produžio dalje, zato što znamo da su dojave lažne. Znamo da dolaze iz dve zemlje, jedna je iz EU, druga je Ukrajina

On kaže da Srbija ne drži letove sa Rusijom zbog profita, i da strane službe stoje iza poziva o bombama na letovima Er Srbije.

- Sve ono što smo sitno zarađivali, mi to više nemamo. Mi imamo letove iz principa, zato što smo slobodarska zemlja, koja sama odlučuje. I ovi koji nam govore o krvavim rukama zbog toga što i dalje imamo letove poručujem "Sram vas bilo sve zajedno". I vas analitičare i lažove - istakao je predsednik.

Jeste li vi ukinuli letove kada je 19 zemalja bombardovalo našu zemlju. Nama niko nije pomagao, niko. Ćutali ste kao zaliveni. Na današnji dan je ubijena mala Milica Rakić. Što jel to dete nije vredelo. Bratu Aleksi, i sestri koja je posle rođena, jel oni ne bi voleli da imaju sestru. Jel srpski život manje vredan? I mi to trpimo svaki dan. Sve ovo govorim u kontekstu naoružavanja Prištine. Važno je da budemo racionalni i odgovorni da ne ulazimo u sukobe

On je podvukao da niko nema pravo da naoružava Prištinu.

Predsednik Vučić je zatim naveo sve članove rezolucije 1244 po kojima nemaju pravo da naoružavaju Prištinu.

- Vojno-tehnički sporazum iz Kumanova podrazumeva samo jednu vojnu silu na KiM - KFOR. Ne naoružavaju ih samo Englezi, već i Amerikanci, Turci im obučavaju pilote za avione jednog dana - naglasio je Vučić.

Prema njegovim rečima, suočeni su smo sa licemerjem sa svih strana.



Predsednik je dodao da Srbija sprema defanzivno oružje, i zapitao je zašto Hrvatska kupuje "pancerhaubice", "Rafale" i "Kajove" sa "helfajer" raketama.

- Šta, hoće da napadnu Austriju ili Sloveniju. Pa se Milanović čudi. Ima tu još nešto gore. Ključni odnosi u budućnosti su odnosi sa Bošnjacima. A oni mrtvi ladni mene pitaju zašto ja puštam Dodika da priča sa mnom o čemu hoće. Kao da sam ja policajac. A onda kažu Srbija misli da može da se naoružava, a ljuta je što se naoružava Kosovo. I onda se zapitate jesu li ovi ljudi svesni šta govore. Srbija je suverena, međunarodno priznata država. Kosovo ne postoji. A onda oni koji svakoga dana pričaju o Republici Srpskoj, tako olako priznaju nezavisnost neke druge teritorije - rekao je on.

Vučić je zapitao da li ljudi u Sarajevu koji tako govore imaju bar malo obraza.

- Koga briga za UN, ako ne možemo da ih dobijemo na svoju stranu. Mi smo iz pravnog aspekta suočeni sa patološkim licemerjem sa svih strana. Sa ponosom mogu da kažem da Srbija poštuje međunarodne principe i moral. A što se tiče oružja - hoćete li tu igru da igramo. Jedino što rade je slanje oružja po celom svetu. Mi kupimo defanzivno oružje, za koje su pričali da su stare kineske krntije. A onda shvate da to nisu krntije, niti stare, i da su vrlo efikasne. Pozivam ljude da dođu 30. aprila na Batajnicu, da vide naše najsavremenije PVO sisteme - istakao je predsednik.

On dodaje da će građani moći da vide i let "MiG"-ova, kao i najmodernije naoružanje srpske vojske.

- Mi jesmo kao vuk samotnjak, nećemo da budemo deo čopora. Bolje je ne biti deo čopora, nego ćutati i nazivati agresiju intervencijom ili kampanjom. Pa ću da se pravim da se mala Milica, Bojana ili Sanja nikada nisu desile - jasno je rekao Vučić.

- Što se Kurtijeve izjave tiče, reći ću sledeće. Kurti i istina su Contradictio in adjecto. Ali kada je rekao da mi sami gledamo kako da se branimo, tu je rekao istinu. Mi smo okruženi NATO paktom danas. Sa svih strana.

Vučić je istakao da ne može da se dodvorava ljudima, jer je država suviše obzbiljna stvar.

Predsednik je potom rekao da se Milo Đukanović uvek pridružuje svemu protiv Srbije, i da postoje ljudi koji žive za to da Srbija bude mala i beznačajna.

- Čemu te laži da smo nekoga ucenjivali hranom? Krivokapić je tražio ogromne količine hrane. Odgovora nema na to što je poručio i govorio Krivokapić. Bolje je da budem gospodar svake neizgovorene reči, nego sluga svake izgovorene. Ali narodu u Crnoj Gori, i Srbima i svima, hoću da kažem da ne brinu, pošto nije važno šta govori njihov premijer. Mogu uvek da računaju na podršku Srbije, i nikada niko neće ostati gladan - kazao je on.

Vučić ističe da u Srbiji nema panike zbog izvoza pšenice, i da imamo dovoljne količine, kao i da je velika potražnja na svetskom tržištu.

- Moj posao je da ne ugrozim Srbiju. Ja sam se našalio sa svojim bratom malopre, a znate li koliko smo glasova izgubili pred izbore zato što sam sprečio izvoz. Pošto bi izvezli sve, i ulje, i brašno i pšenicu. Nikome se nismo dodvoravali, a izgubili smo mnogo glasova. Država je suviše ozbiljna stvar da bi se dodvoravao - kaže predsednik.

Vučić je najavio da će između Uskrsa i 1. maja prosvetari dobiti 10.000 dinara pomoći.

- Ja ne mogu da se dodvoravam ljudima zato što je država ozbiljna stvar. Za sedam dana, između Uskrsa i Prvog maja, svih 133.000 ljudi u prosvetnom sektoru dobiće po 10.000 dinara - rekao je predsednik.

Kako je podsetio, mladi dobijaju po 100 evra između 1. i 3. juna.

Predsednik kaže da ima milion stvari koje je potrebno uraditi, i da ne može da saopštava samo dobre vesti.

- Držaćemo se i čuvati, kontrolisati cene. Ali ne možemo da kažemo da nešto neće poskupeti. Mi ne utičemo na cenu nafte i gasa - kazao je on.

Predsednik je potom istakao da će uvek raditi ono što je najbolje za Srbiju.

- Ja umirem od smeha kada neko kaže da će stranci određivati ko će biti u vladi. I to sve neki poverljivi izvori. Da vas pitam, da li vi verujete u to? Da neko dođe sa takvom idejom, izleteo bi napolje tako da ne bi znao gde je bio. Bio je jedan koji je mislio da to može, a tako se i proveo. Jedna od stvari na kojoj ću insistirati je ta da Srbija mora da vodi samostalnu i nezavisnu politiku, i da odluke moraju da se donose samostalno. A ne u kafanama pod pritiskom ambasadora. Koliko su pogodili ovi koji pričaju za strance, videćete kada sastavimo Vladu - kazao je Vučić.

Predlog broj 2 - Postizborna slagalica

Vučić je govoreći o formiaranju vlade rekao da mu tek predstoje konsultacije.

- Kada se izbori formalno završe, pozvaću sve na konsultacije, odrediti mandatara, sve u skladu sa zakonom - rekao je Vučić.

On je dodao i da ima dobru komunikaciju sa Dačićem, i da se često čuje sa njim.

- Ja veoma poštujem SPS i ljude koji glasaju. Imam dobar lični odnos sa Dačićem, i od mene nije čuo nijednu lošu reč. On može da pretpostavi sa kakvim se pritiscima suočavam, pošto je deo toga prošao 2013. godine, kada sam ja veliki deo tereta preuzeo na svoja leđa. Mi smo juče u Beogradu i Srbiji dobili mnogo glasova ljudi koji su glasali za druge partije 3. aprila. LJudi su razočarani ponašanjem dela opozicije, i shvatili su ozbiljnost situacije.

On kaže da su SPS, ali i desničarske partije, osvojile daleko manje glasova na ponovljenim izborima.

Govoreći o razgovoru sa Draganom Đilasom, Vučić je rekao da nije imao potrebu da se pravdam bilo kome.

Imali smo pristojan razgovor. Svi znate šta on misli o meni i ja o njemu. Nisam ni njemu ni gospođi Tepić pominjao imena u kampanji, osim ako baš nisam pitan. Gospodin Đilas je došao, a ja sam ga obavestio da mi imamo većinu. On je rekao da to razume. Onda sam mu rekao da mogu da napravim i mnogo veću većinu. Pitao me da li možemo da idemo na izbore. On smatra da je pitanje legitimiteta sporno

- Ukoliko najjača opoziciona lista smatra da treba da idemo na prevremene gradske izbore, ići ćemo. Mislim da treba da prođe bar šest meseci, ali ako budu insistirali, možemo i ranije. To ću predložiti na stranačkom odboru - rekao je Vučić.

Zdravu državu možete da imate samo dok se ne postavlja pitanje legitimiteta. Nije važno kad me vređaju, ali pitanje legitimiteta je suštinsko pitanje. Oni nisu 2012 izašli u susret, a mi ćemo da izađemo u susret

On je dodao da je njegov odgovor Đilasu - da.

Vučić ističe i da Đilasu zameraju što je razgovarao sa njim, a da to uopšte nije bio neodgovoran potez.

Smatra da opozicija nije rasturena Đilasovim dolaskom kod njega, već mnogo ranije, zbog nedostatka planova i mržnje.

- Konačno, to je pitanje naše odluke. Mi imamo većinu. Sada Jeremić pokušava da udara na Đilasa, i ja neću da se mešam. Ja nikoga nisam promovisao u predstavnika opozicije. To govori o moralu onih koji su do juče bili na jednoj listi, i pričali o tome da će zajedno da vladaju, a sada imaju problem zbog razgovora od 45 minuta. Ja mislim da to najbolje govori i o Jeremiću. Ja ću da govorim sa svima, i neću reagovati ni na uvrede. To je moj posao, to ću da radim. Ko hoće-hoće, ko neće-neće. Čim izrazite želju, dobrodošli ste na razgovor - kazao je on.

- Nije realno da izbori budu baš u novembru, nije to baš fontana želja. Ne verujem da ni njima odgovara novembar, neka urade istraživanja, mogu da im pomognem - naveo je predsednik Srbije i lider SNS.

On kaže i da veruje da će se pokazati da je Aleksandar Šapić dobar kandidat za gradonačelnika.

Vučić o Rio Tintu Vučić je potom rekao i da možemo da iskopamo 56.000 tona litijuma, i da je cena po toni sada 76.000 dolara, a pre dve godine je bila 4.000. - Mogli smo od Loznice mali Tokio da napravimo. A sada stanovništvo u Podrinju napušta te krajeve. Šta imamo od Loznice do Bajine Bašte. Koliko ljudi imamo? Tu stvarno živi ne više od 125.000-130.000 ljudi. Biće još manje. A što ne napravimo da bude 300.000 ljudi? Pa nećemo, zato što nam strane službe biraju - kazao je predsednik. On je zapitao i zašto prvo nismo sačekali da vidimo studije o štetnosti, već je popušteno pod pritiskom. - Zato što su sportisti stali na neku stranu, a o tome znaju vrlo malo. Koja se zemlja odrekla litijuma, ili nafte, koja je još prljavija. Moraju Srbi da se odreknu da bi bili siromašniji. Mi sada pregovaramo sa dva proizvođača automobila. I srce i dušu ću da ostavim da ih dovedem u Srbiju. Jedan je najveći evropski, drugi svetski proizvođač. Jedan će odluku doneti krajem jula. Tresem se od straha zbog odluke, zato što će to biti spas Srbije - kazao je predsednik.

Vučić je rekao da Srbija pregovara sa dva fantastična proizvođača automobila, i srce i dušu dajem za to. Jedna odluka će biti krajem juna.

- Kad smo otvorili "Sokola" do Novog Sada, ja sam bio kao dete srećan. Ja sam bio srećniji nego Vukan kada dobije igračku. To je nasušna potreba našeg naroda. Bio sam srećan zato što sam uveren da veliki broj ljudi deli tu sreću. Ali i jedan deo ljudi ne mora da deli taj uspeh sa mnom. Nekima je bio važniji rat. Ali meni su najvažnije nove fabrike, radna mesta. Sve dolazi od fabrika. Jedna od mojih grešaka je bila ta što sam pogrešno prenosio sopstvene emocije, misleći da drugi osećaju i vide sve što i ja - rekao je on.

Predlog broj 3 - Stopa rasta

Prema njegovim rečima, teret koji nosi nije njegov lični, već svih građana Srbije.

Vučić je rekao da rezultati pokazaju da je Srbija uspešna, i da napreduje, i podsetio je na nedavne razgovore sa MMF-om.

Pare koje dobijamo su važne zato što ne postoji tržište kapitala, zbog rata. Mi ćemo 20-30 miliona evra dati za kompletnu infrastrukturu u Kladovu, Gornjem Milanovcu i tom kraju. Hoćemo da to bude neka vrsta srpskog mora. Od Fetislama do Ramske tvrđave. Mnogo sam srećan, mnogo lokalnih puteva ćemo da radimo. Ali svaki dan rata i sukoba nas košta mnogo više. LJudi moraju da znaju da mi držimo čvrst kurs dinara, i pored svega

Predsednik se vratio na pitanje litijuma, i zapitao je građane da li zaista misle da Rokfeler i Viola fon Kramon, koja mrzi sve što je srpsko, vole više Srbiju nego on.

- Razmislite dva puta, pa mi odgovorite. Ili rade za nečije druge interese. Pa će oni da štite Nedeljice i Korenitu od mene. Eto, iznenadili su ih rezultati koje je SNS ostvario u Nedeljicama, ili u Loznici. Morate da razumete. Strani faktor je ulagao pare. Što to? Rokfeler hoće da brani Korenitu? Dajte da se uozbiljimo i postavljamo prava pitanja - rekao je Vučić.

On kaže da mora da se razgovara i o reverzibilnoj elektrani, kako bi čistija energija mogla da bude primana.

Moramo da vidimo i šta ćemo sa ugljem, pošto završavamo nove blokobe u TENT-u. Ali šta će nam novi blokovi ako nemamo dovoljno uglja. Moramo da vidimo šta ćemo sa Drmnom. Moramo da čuvamo ugalj i povećamo proizvodnju, dok ne budemo u stanju da povećamo proizvodnju obnovljivih izvora energije. Zato nam treba reverzibila, što bi nam obezbedilo da prodajemo, čuvamo i kupujemo energiju kako nam zatreba

Predsednik kaže da kada se šeta Beogradom na vodi vidi i poglede pune mržnje, a da je on ipak srećan, pošto i oni kojima se ne sviđa mogu da uživaju u šetnji pored reke.

- Naravno, u politici morate da razumete da ne vide svi stvari na isti način kao i vi. To je možda bila i moja greška, i to sam promenio posle izbora, kada sam otvorenije počeo da pričam o raznim stvarima. LJudi su razumeli. I zato je moja molba našem narodu. Dajte da budemo ujedinjeni, da sačuvamo našu zemlju. Dajte da budemo najmanje loši od svih u Evropi. Mnogi u Evropi neće imati šta da jedu. Sada ide lov na junsku i julsku žetvu. Dajte da sačuvamo svoju zemlju, a ne da razmišljamo o političkim rezultatima - kazao je on.

Dodao je da nikome neće davati obećanja o sankcijama Rusiji, i da sankcije nisu spas u politici.

- Kada vas napadaju i Hrvati više ne znaju zašta vas napadaju. Moje pitanje je uvek bilo šta je to što imaju protiv mene i protiv Srbije. "Dok oni razapinju Vučića, i dok im je on jedina tema, ja znam da je on nešto dobro uradio za našu zemlju i jedinstvo našeg naroda". To je rekao vladika Sergije - istakao je predsednik.

On kaže da želi da ljudi shvate koliko je komplikovana naša situacija, i da se okupljaju oni kojima je i najmanja Srbija velika Srbija.

Vučić je zamolio građane Srbije da budu ujedinjeni u tome da sačuvamo državu.

- Ova godina neće biti dobra kao prethodna, dajte da budemo najmanje loši, da sačuvamo zemlju. Mnogi ljudi u svetu neće imati šta da jedu - istakao je Vučić.

Predsednik je dodao da će država štititi tržište, i da će biti zaštićene cene hleba, mleka, ulja i drugih osnovnih namirnica.

Osvrnuvši se na pomoći koju će dobiti prosvetari, on ih je zamolio da taj novac potroše u Srbiji.

- Toliko divnih mesta imamo, a uvek je podcenjujemo. Idite u inostranstvo, pa ćete videti koliko imamo više od njih. Bilo na rafovima, ili prirodne lepote. Idite vidite Besnu kobilu, Radan planinu. Mi krećemo za koji dan prvih kilometara puta preko Radan planine, to je važno za Toplički okrug. To je veliki projekat, dobro sam se setio i nešto lepo da kažem - istakao je predsednik.

Vučić je podvukao da će Srbija nastaviti da se pridržava međunarodnog javnog prava.

- Kada ih podsetimo da je 19 "junaka" napalo jednu malu zemlju, oni okreću glavu. Trebalo im je 78 dana da dobiju vojno-tehnički sporazum. Koji su takođe morali da krše. I bez obzira na sve, i dalje se borimo, i čuvamo svoju zemlju - rekao je Vučić.

Govoreći o pohvali koju je Srbija dobila od ambasadora Hila, Vučić je istakao da ga to nije iznenadilo i da se odnosi na ekonomski napredak.

Mi imamo različita viđenja međunarodnog prava, ali ja u toj izjavi ne vidim ništa loše. Želim samo da kažem, da to što sve emotivno doživljavamo može samo da smanji našu moć rasuđivanja. To ne znači da sam ja nečovek, ali moramo da gledamo koji je najbolji put za nas. Dakle moramo da gledamo sebe, a da li ćemo se suočavati sa licemerjem, nemojte da imate nikakve sumnje. Znate, vi imate članicu NATO, Tursku, koja organizuje posebnu firmu za prevoz Rusa. Mislite da će da ih izbace iz NATO? Pa neće. To je druga ili treća armija u svetu, pa im treba. Ali će maloj Srbiji, zbog jednog ili dva aviona koji lete ka Moskvi svi prebacivati i pretiti

- Ne vidim ništa loše u toj izjavi - rekao je Vučić.

GLASANJE ZA PREDLOGE: Dušan iz Bačke Palanke je glasio za predlog broj 2, navodeći da je ovakav izborni rezultat vredan pažnje i pomena. Maja iz Niša je glasala za predlog broj 3. Jovan iz Aranđelovca je glasao za predlog broj 1.

Predsednik Srbije je glasao za broj 3 i dodao da je to najvažnije za Srbiju.

- Kada je reč o naoružanju, znate kada smo potpisali ugovor? 2019. godine. To oružje nije bilo na listi snakcija SAD, uzeli su najbolje od Patriote i S300. Veoma je mobilno - naveo je Vučić.

- Danas je Srbija mnogo snažnija, vojno mnogo jača, ali je najvažnije kakva će biti ekonomski, najvažnije je da imamo pozitivan rast - povukao je Vučić.

Govoreć i o razgovoru sa pijačnim prodavcima i fiskalizaciji, predsednik Srbije je rekao da će pokušati da nađu kompromisno rešenje.

- Bili su korektni. Ni to nismo hteli da rešavamo pre izbora, da ne bi bilo da kupujemo glasove - rekao je Vučić.